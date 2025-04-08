Что едят долгожители: простые рецепты из «голубых зон»

Почему на острове Икария не знают, что такое Альцгеймер? Почему на Окинаве 90-летние женщины, возделывая огороды, не жалуются на давление? Ответ таится в содержимом их тарелок.

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Исследователи «голубых зон»— регионов мира с наибольшей концентрацией долгожителей — уверены: питание не просто влияет на продолжительность жизни, а задает ее ритм. В этой статье «‎Рамблер» поделится рецептами из этих мест.

Что такое «голубые зоны»?

Термин «Blue Zones» ввел исследователь Дэн Бюттнер. Он с коллегами изучал регионы, где люди живут дольше и здоровее остальных. Во всех этих местах долгожители придерживаются умеренной, в основном растительной диеты и едят по-настоящему просто. Итак, всего таких зон пять:

Окинава (Япония),

Сардиния (Италия),

Икария (Греция),

полуостров Никоя (Коста-Рика),

Лома-Линда (Калифорния, США)

Общие принципы питания долгожителей

Растительная пища — основа рациона (овощи, бобовые, цельные зерна, орехи); Минимум переработанных продуктов и сахара; Мясо — редко: максимум один–два раза в неделю, обычно в виде небольшого куска; Никакого переедания — многие практикуют принцип 80 процентов (останавливаются до чувства сытости); Натуральные продукты: овощи с огорода, хлеб домашней выпечки, вода из источника.

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Рецепты из «голубых зон»

1. Суп из морских водорослей с тофу (Окинава, Япония)

Ингредиенты:

2 листа водорослей вакаме (или 2 ст. л. сушеных)

200 г тофу

1 л воды

1 ст. л. мисо-пасты

зеленый лук по вкусу

Способ приготовления:

Вакаме замочите на десять минут. Вскипятите воду, добавьте нарезанный тофу и вакаме. Через пару минут растворите мисо-пасту, не кипятя. Посыпьте зеленым луком перед подачей.

2. Чечевица с оливковым маслом и лимоном (Икария, Греция)

Ингредиенты:

1 стакан зеленой чечевицы

2 зубчика чеснока

2 ст. л. оливкового масла

сок ½ лимона

соль, перец, тимьян

Способ приготовления:

Чечевицу отварите до готовности. В теплую добавьте чеснок, масло, лимонный сок и приправы.

3. Кукурузные лепешки с фасолью (Никоя, Коста-Рика)

Ингредиенты:

кукурузная мука (масса харина) — 1 стакан

вода — ½ стакана

соль

вареная черная фасоль — ½ стакана

Способ приготовления:

Смешайте массу и воду, слепите лепешки, обжарьте на сухой сковороде. Подавайте с фасолью.

4. Тушеные бобы с травами (Сардиния, Италия)

Ингредиенты:

1 стакан белой фасоли

1 луковица

морковь, сельдерей

розмарин, тимьян

оливковое масло

Способ приготовления:

Бобы замочите на ночь, затем отварите. Лук, морковь и сельдерей обжарьте, добавьте фасоль и травы. Тушите 20 минут.

5. Овсянка с миндалем и черникой (Лома-Линда, США)

Ингредиенты:

½ стакана овсянки

1 стакан воды

горсть миндаля

горсть свежей черники

Способ приготовления:

Варите овсянку до мягкости. Добавьте орехи и ягоды.

Рационы жителей голубых зон не обещают вечной жизни, но дают понятный ориентир: ешь просто, с удовольствием и в компании близких. В этих регионах питание — не диета, а стиль жизни.

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