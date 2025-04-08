Что едят долгожители: простые рецепты из «голубых зон»

Катерина Саломе

Почему на острове Икария не знают, что такое Альцгеймер? Почему на Окинаве 90-летние женщины, возделывая огороды, не жалуются на давление? Ответ таится в содержимом их тарелок.

Что едят долгожители: простые рецепты из «голубых зон»
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Исследователи «голубых зон»— регионов мира с наибольшей концентрацией долгожителей — уверены: питание не просто влияет на продолжительность жизни, а задает ее ритм. В этой статье «‎Рамблер» поделится рецептами из этих мест.

Что такое «голубые зоны»?

Термин «Blue Zones» ввел исследователь Дэн Бюттнер. Он с коллегами изучал регионы, где люди живут дольше и здоровее остальных. Во всех этих местах долгожители придерживаются умеренной, в основном растительной диеты и едят по-настоящему просто. Итак, всего таких зон пять:

  • Окинава (Япония),
  • Сардиния (Италия),
  • Икария (Греция),
  • полуостров Никоя (Коста-Рика),
  • Лома-Линда (Калифорния, США)

Общие принципы питания долгожителей

  1. Растительная пища — основа рациона (овощи, бобовые, цельные зерна, орехи);
  2. Минимум переработанных продуктов и сахара;
  3. Мясо — редко: максимум один–два раза в неделю, обычно в виде небольшого куска;
  4. Никакого переедания — многие практикуют принцип 80 процентов (останавливаются до чувства сытости);
  5. Натуральные продукты: овощи с огорода, хлеб домашней выпечки, вода из источника.

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Рецепты из «голубых зон»

1. Суп из морских водорослей с тофу (Окинава, Япония)

Ингредиенты:

  • 2 листа водорослей вакаме (или 2 ст. л. сушеных)
  • 200 г тофу
  • 1 л воды
  • 1 ст. л. мисо-пасты
  • зеленый лук по вкусу

Способ приготовления:

  1. Вакаме замочите на десять минут.
  2. Вскипятите воду, добавьте нарезанный тофу и вакаме.
  3. Через пару минут растворите мисо-пасту, не кипятя.
  4. Посыпьте зеленым луком перед подачей.

2. Чечевица с оливковым маслом и лимоном (Икария, Греция)

Ингредиенты:

  • 1 стакан зеленой чечевицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • сок ½ лимона
  • соль, перец, тимьян

Способ приготовления:

  1. Чечевицу отварите до готовности.
  2. В теплую добавьте чеснок, масло, лимонный сок и приправы.

3. Кукурузные лепешки с фасолью (Никоя, Коста-Рика)

Ингредиенты:

  • кукурузная мука (масса харина) — 1 стакан
  • вода — ½ стакана
  • соль
  • вареная черная фасоль — ½ стакана

Способ приготовления:

  1. Смешайте массу и воду, слепите лепешки, обжарьте на сухой сковороде.
  2. Подавайте с фасолью.

4. Тушеные бобы с травами (Сардиния, Италия)

Ингредиенты:

  • 1 стакан белой фасоли
  • 1 луковица
  • морковь, сельдерей
  • розмарин, тимьян
  • оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Бобы замочите на ночь, затем отварите.
  2. Лук, морковь и сельдерей обжарьте, добавьте фасоль и травы.
  3. Тушите 20 минут.

5. Овсянка с миндалем и черникой (Лома-Линда, США)

Ингредиенты:

  • ½ стакана овсянки
  • 1 стакан воды
  • горсть миндаля
  • горсть свежей черники

Способ приготовления:

  1. Варите овсянку до мягкости.
  2. Добавьте орехи и ягоды.

Рационы жителей голубых зон не обещают вечной жизни, но дают понятный ориентир: ешь просто, с удовольствием и в компании близких. В этих регионах питание — не диета, а стиль жизни.

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