Ужин — портал в прошлое: куриные ножки с картошкой в духовке

News.ru

Готовим простой и доступный ужин родом из детства — куриные ножки с картошкой в духовке. Многие буквально выросли на этом блюде. Куриные ножки с картошкой в духовке ассоциируются с домашним уютом и теплом. Приготовим ностальгический ужин по пошаговому рецепту от NEWS.ru.

Готовим куриные ножки с картошкой в духовке
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Куриные окорочка — 6 шт.
  • Картошка — 6 шт.
  • Чесночные дольки — 3 шт.
  • Масло — 30 мл
  • Соль — на вкус
  • Паприка — чайная ложка
  • Любимые травы — чайная ложка

Способ приготовления

  1. Окорочка и нарезанную дольками картошку натереть специями.
  2. Измельчить чесночные дольки. Добавить к картошке и окорочкам. Полить маслом.
  3. На подушку из картофеля выложить мясо. Убрать блюдо в разогретую до 200 градусов духовку примерно на полчаса.
Еда
Рецепт недели