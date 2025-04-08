Готовим куриные ножки с картошкой в духовке

Готовим простой и доступный ужин родом из детства — куриные ножки с картошкой в духовке. Многие буквально выросли на этом блюде. Куриные ножки с картошкой в духовке ассоциируются с домашним уютом и теплом. Приготовим ностальгический ужин по пошаговому рецепту от NEWS.ru.

Ингредиенты

Куриные окорочка — 6 шт.

Картошка — 6 шт.

Чесночные дольки — 3 шт.

Масло — 30 мл

Соль — на вкус

Паприка — чайная ложка

Любимые травы — чайная ложка

Способ приготовления