Готовим куриные ножки с картошкой в духовке

Ужин — портал в прошлое: куриные ножки с картошкой в духовке
Готовим простой и доступный ужин родом из детства — куриные ножки с картошкой в духовке. Многие буквально выросли на этом блюде. Куриные ножки с картошкой в духовке ассоциируются с домашним уютом и теплом. Приготовим ностальгический ужин по пошаговому рецепту от NEWS.ru.
Ингредиенты
- Куриные окорочка — 6 шт.
- Картошка — 6 шт.
- Чесночные дольки — 3 шт.
- Масло — 30 мл
- Соль — на вкус
- Паприка — чайная ложка
- Любимые травы — чайная ложка
Способ приготовления
- Окорочка и нарезанную дольками картошку натереть специями.
- Измельчить чесночные дольки. Добавить к картошке и окорочкам. Полить маслом.
- На подушку из картофеля выложить мясо. Убрать блюдо в разогретую до 200 градусов духовку примерно на полчаса.