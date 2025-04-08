В России разработали рецепт кекса для спортсменов и диабетиков

Ученые Сибирского федерального университета разработали рецептуру кекса с использованием гороховой муки. В нем больше белка, чем в обычном десерте, а также он подходит для диабетиков, об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

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«В качестве обогащающей добавки мы выбрали муку из гороха лущеного — продукта, богатого макро- и микронутриентами. Гороховая мука насыщена легкоусвояемыми растительными белками и не содержит глютен. У нее низкий гликемический индекс, так что гороховую муку можно использовать в диетическом и диабетическом питании. В этой муке много пищевых волокон, способствующих нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Она является источником витаминов группы В, витаминов РР, Н», — сообщила «Газете.Ru» доцент кафедры технологии и организации общественного питания Института торговли и сферы услуг СФУ Ольга Кольман.

В сравнении с привычной пшеничной мукой высшего сорта, которую традиционно используют для хлебопекарного производства в России, в гороховой муке массовая доля белковых веществ почти на 25 % больше, а липидов (жироподобных веществ) в два раза меньше. Кроме того, в ней больше клетчатки, которая полезна для микрофлоры кишечника, а также витаминов В1 и РР, минеральных веществ, важных, в частности, для здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем (калий, кальций, магний).