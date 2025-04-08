Какие яйца полезнее - с белой или коричневой скорлупой

Почему скорлупа одних яиц белая, а других - коричневая? Сколько раз вы задавались этим вопросом? И есть ли разница в пользе между белыми и коричневыми? На эти вопросы ответили авторы издания Pravda.ru.

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Цвет яичной скорлупы зависит от породы курицы. Тот же пигмент, который придает яйцам цвет, содержится в перьях и коже курицы.

С точки зрения питания, белые и коричневые яйца почти одинаковые. Цвет скорлупы не влияет пищевую ценность и вкус. Если куры получают одинаковое питание, то и их яйца содержат одинаковое количество белков, жиров, витаминов и минералов.

Однако яйца от выращенных на свободном выгуле кур могут иметь более насыщенный вкус и питательные вещества. Яйца, помеченные как «органические» или «выращенные на пастбище», могут содержать больше полезных веществ. При выборе яиц нужно обращать внимание на эти факторы, а не на цвет скорлупы.