Семь утонченных завтраков для тех, кто ценит красоту в тарелке

Катерина Саломе

Завтрак задает настроение на весь день. Особенно, если он радует глаз не меньше, чем вкус. «‎Рамблер» собрал семь изысканных и при этом полностью безсахарных рецептов, которые выглядят как из кулинарного журнала, готовятся без суеты и наполняют утро эстетикой и пользой.

Семь утонченных завтраков для тех, кто ценит красоту в тарелке
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1. Яйцо-пашот с кремом из авокадо и травяным маслом

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт.
  • авокадо спелый — ½ шт.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • свежая мята, базилик, петрушка — по 2 веточки
  • соль, перец — по вкусу
  • тост безглютенового хлеба — для подачи

Способ приготовления:

  1. В блендере взбейте оливковое масло и зелень до получения однородного ярко-зеленого масла. Посолите.
  2. Авокадо разомните вилкой, добавьте лимонный сок, щепотку соли и немного перца.
  3. Для пашота: доведите воду до кипения, добавьте 1 ч. л. уксуса, закрутите воронку и аккуратно влейте яйцо. Варите две–три минуты.
  4. На тост выложите авокадо, сверху — яйцо, полейте травяным маслом.

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2. Гречневые блинчики с козьим сыром и томатами конфи

Ингредиенты:

  • гречневая мука — 100 г
  • яйцо — 1 шт.
  • молоко (растительное или коровье) — 200 мл
  • козий сыр — 50 г
  • помидоры черри — 6–8 шт.
  • тимьян — 2 веточки
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • соль

Способ приготовления:

  1. Смешайте гречневую муку, яйцо, молоко и щепотку соли. Оставьте на 15 минут.
  2. Помидоры разрежьте пополам, запеките с маслом и тимьяном при 150°C 30 минут.
  3. Испеките тонкие блинчики на сухой сковороде.
  4. Выложите на блин козий сыр, сверху — томаты. Сверните или сложите конвертом.

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3. Овсяная каша на кокосовом молоке с фисташками и чиа

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья (ц/з) — 50 г
  • кокосовое молоко — 200 мл
  • фисташки — 1 ст. л.
  • семена чиа — 1 ч. л.
  • ваниль — по вкусу
  • соль на кончике ножа

Способ приготовления:

  1. Вскипятите молоко с ванилью, всыпьте овсянку и варите пять–семь минут.
  2. Добавьте чиа, перемешайте, снимите с огня.
  3. Подавайте с фисташками (можно слегка обжарить их).

4. Салат с киноа, жареной тыквой и грецкими орехами

Ингредиенты:

  • киноа — 70 г
  • тыква — 100 г
  • листья рукколы — горсть
  • орехи грецкие — 1 ст. л.
  • оливковое масло, бальзамик, соль

Способ приготовления:

  1. Отварите киноа до готовности.
  2. Нарежьте тыкву кубиками, запеките с маслом и солью при 180°C 25 минут.
  3. Смешайте киноа, тыкву, рукколу, орехи. Заправьте.

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5. Фриттата с брокколи, шпинатом и сыром Пекорино

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.
  • брокколи (отварная) — 50 г
  • шпинат свежий — 1 горсть
  • сыр Пекорино — 20 г
  • оливковое масло — 1 ч. л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с солью и перцем.
  2. Выложите брокколи и шпинат в смазанную сковороду.
  3. Залейте яйцами, сверху натрите сыр.
  4. Жарьте под крышкой пять–семь минут или запекайте при 180°C 10 минут.

6. Миндальные панкейки с ягодами и кокосовым йогуртом

Ингредиенты:

  • миндальная мука — 100 г
  • яйца — 2 шт.
  • разрыхлитель — ½ ч. л.
  • кокосовый йогурт — 2 ст. л.
  • ягоды (малина, черника) — для подачи
  • ваниль

Способ приготовления:

  1. Смешайте яйца, муку, ваниль, разрыхлитель.
  2. Выпекайте панкейки на антипригарной сковороде.
  3. Подавайте с йогуртом и ягодами.

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7. Тапенад из оливок с хрустящим нутом и цельнозерновыми крекерами

Ингредиенты:

  • черные оливки без косточек — 100 г
  • каперсы — 1 ч. л.
  • оливковое масло — 1–2 ст. л.
  • нут вареный — 50 г
  • специи: паприка, кумин, соль
  • крекеры из льна или цельного зерна

Способ приготовления:

  1. Оливки, каперсы и масло измельчите до пасты.
  2. Нут запеките с маслом и специями до хруста при 200°C (15 мин).
  3. Подавайте пасту с нутом и крекерами.

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