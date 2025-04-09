Семь утонченных завтраков для тех, кто ценит красоту в тарелке

Завтрак задает настроение на весь день. Особенно, если он радует глаз не меньше, чем вкус. «‎Рамблер» собрал семь изысканных и при этом полностью безсахарных рецептов, которые выглядят как из кулинарного журнала, готовятся без суеты и наполняют утро эстетикой и пользой.

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1. Яйцо-пашот с кремом из авокадо и травяным маслом

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.

авокадо спелый — ½ шт.

лимонный сок — 1 ч. л.

оливковое масло — 2 ст. л.

свежая мята, базилик, петрушка — по 2 веточки

соль, перец — по вкусу

тост безглютенового хлеба — для подачи

Способ приготовления:

В блендере взбейте оливковое масло и зелень до получения однородного ярко-зеленого масла. Посолите. Авокадо разомните вилкой, добавьте лимонный сок, щепотку соли и немного перца. Для пашота: доведите воду до кипения, добавьте 1 ч. л. уксуса, закрутите воронку и аккуратно влейте яйцо. Варите две–три минуты. На тост выложите авокадо, сверху — яйцо, полейте травяным маслом.

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2. Гречневые блинчики с козьим сыром и томатами конфи

Ингредиенты:

гречневая мука — 100 г

яйцо — 1 шт.

молоко (растительное или коровье) — 200 мл

козий сыр — 50 г

помидоры черри — 6–8 шт.

тимьян — 2 веточки

оливковое масло — 1 ст. л.

соль

Способ приготовления:

Смешайте гречневую муку, яйцо, молоко и щепотку соли. Оставьте на 15 минут. Помидоры разрежьте пополам, запеките с маслом и тимьяном при 150°C 30 минут. Испеките тонкие блинчики на сухой сковороде. Выложите на блин козий сыр, сверху — томаты. Сверните или сложите конвертом.

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3. Овсяная каша на кокосовом молоке с фисташками и чиа

Ингредиенты:

овсяные хлопья (ц/з) — 50 г

кокосовое молоко — 200 мл

фисташки — 1 ст. л.

семена чиа — 1 ч. л.

ваниль — по вкусу

соль на кончике ножа

Способ приготовления:

Вскипятите молоко с ванилью, всыпьте овсянку и варите пять–семь минут. Добавьте чиа, перемешайте, снимите с огня. Подавайте с фисташками (можно слегка обжарить их).

4. Салат с киноа, жареной тыквой и грецкими орехами

Ингредиенты:

киноа — 70 г

тыква — 100 г

листья рукколы — горсть

орехи грецкие — 1 ст. л.

оливковое масло, бальзамик, соль

Способ приготовления:

Отварите киноа до готовности. Нарежьте тыкву кубиками, запеките с маслом и солью при 180°C 25 минут. Смешайте киноа, тыкву, рукколу, орехи. Заправьте.

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5. Фриттата с брокколи, шпинатом и сыром Пекорино

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.

брокколи (отварная) — 50 г

шпинат свежий — 1 горсть

сыр Пекорино — 20 г

оливковое масло — 1 ч. л.

соль, перец

Способ приготовления:

Взбейте яйца с солью и перцем. Выложите брокколи и шпинат в смазанную сковороду. Залейте яйцами, сверху натрите сыр. Жарьте под крышкой пять–семь минут или запекайте при 180°C 10 минут.

6. Миндальные панкейки с ягодами и кокосовым йогуртом

Ингредиенты:

миндальная мука — 100 г

яйца — 2 шт.

разрыхлитель — ½ ч. л.

кокосовый йогурт — 2 ст. л.

ягоды (малина, черника) — для подачи

ваниль

Способ приготовления:

Смешайте яйца, муку, ваниль, разрыхлитель. Выпекайте панкейки на антипригарной сковороде. Подавайте с йогуртом и ягодами.

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7. Тапенад из оливок с хрустящим нутом и цельнозерновыми крекерами

Ингредиенты:

черные оливки без косточек — 100 г

каперсы — 1 ч. л.

оливковое масло — 1–2 ст. л.

нут вареный — 50 г

специи: паприка, кумин, соль

крекеры из льна или цельного зерна

Способ приготовления:

Оливки, каперсы и масло измельчите до пасты. Нут запеките с маслом и специями до хруста при 200°C (15 мин). Подавайте пасту с нутом и крекерами.

Ранее мы делились рецептами деликатесных завтраков с хурмой.