Семь утонченных завтраков для тех, кто ценит красоту в тарелке
Завтрак задает настроение на весь день. Особенно, если он радует глаз не меньше, чем вкус. «Рамблер» собрал семь изысканных и при этом полностью безсахарных рецептов, которые выглядят как из кулинарного журнала, готовятся без суеты и наполняют утро эстетикой и пользой.
1. Яйцо-пашот с кремом из авокадо и травяным маслом
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт.
- авокадо спелый — ½ шт.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- оливковое масло — 2 ст. л.
- свежая мята, базилик, петрушка — по 2 веточки
- соль, перец — по вкусу
- тост безглютенового хлеба — для подачи
Способ приготовления:
- В блендере взбейте оливковое масло и зелень до получения однородного ярко-зеленого масла. Посолите.
- Авокадо разомните вилкой, добавьте лимонный сок, щепотку соли и немного перца.
- Для пашота: доведите воду до кипения, добавьте 1 ч. л. уксуса, закрутите воронку и аккуратно влейте яйцо. Варите две–три минуты.
- На тост выложите авокадо, сверху — яйцо, полейте травяным маслом.
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2. Гречневые блинчики с козьим сыром и томатами конфи
Ингредиенты:
- гречневая мука — 100 г
- яйцо — 1 шт.
- молоко (растительное или коровье) — 200 мл
- козий сыр — 50 г
- помидоры черри — 6–8 шт.
- тимьян — 2 веточки
- оливковое масло — 1 ст. л.
- соль
Способ приготовления:
- Смешайте гречневую муку, яйцо, молоко и щепотку соли. Оставьте на 15 минут.
- Помидоры разрежьте пополам, запеките с маслом и тимьяном при 150°C 30 минут.
- Испеките тонкие блинчики на сухой сковороде.
- Выложите на блин козий сыр, сверху — томаты. Сверните или сложите конвертом.
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3. Овсяная каша на кокосовом молоке с фисташками и чиа
Ингредиенты:
- овсяные хлопья (ц/з) — 50 г
- кокосовое молоко — 200 мл
- фисташки — 1 ст. л.
- семена чиа — 1 ч. л.
- ваниль — по вкусу
- соль на кончике ножа
Способ приготовления:
- Вскипятите молоко с ванилью, всыпьте овсянку и варите пять–семь минут.
- Добавьте чиа, перемешайте, снимите с огня.
- Подавайте с фисташками (можно слегка обжарить их).
4. Салат с киноа, жареной тыквой и грецкими орехами
Ингредиенты:
- киноа — 70 г
- тыква — 100 г
- листья рукколы — горсть
- орехи грецкие — 1 ст. л.
- оливковое масло, бальзамик, соль
Способ приготовления:
- Отварите киноа до готовности.
- Нарежьте тыкву кубиками, запеките с маслом и солью при 180°C 25 минут.
- Смешайте киноа, тыкву, рукколу, орехи. Заправьте.
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5. Фриттата с брокколи, шпинатом и сыром Пекорино
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.
- брокколи (отварная) — 50 г
- шпинат свежий — 1 горсть
- сыр Пекорино — 20 г
- оливковое масло — 1 ч. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с солью и перцем.
- Выложите брокколи и шпинат в смазанную сковороду.
- Залейте яйцами, сверху натрите сыр.
- Жарьте под крышкой пять–семь минут или запекайте при 180°C 10 минут.
6. Миндальные панкейки с ягодами и кокосовым йогуртом
Ингредиенты:
- миндальная мука — 100 г
- яйца — 2 шт.
- разрыхлитель — ½ ч. л.
- кокосовый йогурт — 2 ст. л.
- ягоды (малина, черника) — для подачи
- ваниль
Способ приготовления:
- Смешайте яйца, муку, ваниль, разрыхлитель.
- Выпекайте панкейки на антипригарной сковороде.
- Подавайте с йогуртом и ягодами.
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7. Тапенад из оливок с хрустящим нутом и цельнозерновыми крекерами
Ингредиенты:
- черные оливки без косточек — 100 г
- каперсы — 1 ч. л.
- оливковое масло — 1–2 ст. л.
- нут вареный — 50 г
- специи: паприка, кумин, соль
- крекеры из льна или цельного зерна
Способ приготовления:
- Оливки, каперсы и масло измельчите до пасты.
- Нут запеките с маслом и специями до хруста при 200°C (15 мин).
- Подавайте пасту с нутом и крекерами.
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