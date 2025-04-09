Рецепт для похудения: банановый смузи

Когда хочется чего-то легкого, но сытного, этот смузи станет идеальным выбором. Он сочетает в себе сладость банана, свежесть мяты и приятную кислинку лимона, а простокваша делает его нежным и полезным для пищеварения. На порцию 180 ккал.

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Ингредиенты

1 спелый банан (лучше слегка перезрелый — он слаще)

200 мл простокваши (можно заменить натуральным йогуртом 1–2%-ной жирности)

5–6 листиков свежей мяты

1 ч. л. лимонного сока

1 ч. л. меда (по желанию, можно меньше или заменить на стевию)

2–3 кубика льда (для освежающего эффекта)

Приготовление