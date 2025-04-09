Рецепт для похудения: банановый смузи. Едим — и вес уходит
Когда хочется чего-то легкого, но сытного, этот смузи станет идеальным выбором. Он сочетает в себе сладость банана, свежесть мяты и приятную кислинку лимона, а простокваша делает его нежным и полезным для пищеварения. На порцию 180 ккал.
Ингредиенты
- 1 спелый банан (лучше слегка перезрелый — он слаще)
- 200 мл простокваши (можно заменить натуральным йогуртом 1–2%-ной жирности)
- 5–6 листиков свежей мяты
- 1 ч. л. лимонного сока
- 1 ч. л. меда (по желанию, можно меньше или заменить на стевию)
- 2–3 кубика льда (для освежающего эффекта)
Приготовление
- Банан очистите от кожуры, нарежьте кружочками.
- Мяту промойте и слегка разомните в блендере, чтобы выделился сок.
- Добавьте банан, простоквашу, лимонный сок и мед.
- Взбейте до однородной консистенции. Если любите густые смузи, можно добавить меньше простокваши или положить пару ложек овсяных хлопьев.
- В конце добавьте лед и еще раз взбейте.