Рецепт для похудения: банановый смузи. Едим — и вес уходит

News.ru

Когда хочется чего-то легкого, но сытного, этот смузи станет идеальным выбором. Он сочетает в себе сладость банана, свежесть мяты и приятную кислинку лимона, а простокваша делает его нежным и полезным для пищеварения. На порцию 180 ккал.

Рецепт для похудения: банановый смузи
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Ингредиенты

  • 1 спелый банан (лучше слегка перезрелый — он слаще)
  • 200 мл простокваши (можно заменить натуральным йогуртом 1–2%-ной жирности)
  • 5–6 листиков свежей мяты
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. меда (по желанию, можно меньше или заменить на стевию)
  • 2–3 кубика льда (для освежающего эффекта)

Приготовление

  1. Банан очистите от кожуры, нарежьте кружочками.
  2. Мяту промойте и слегка разомните в блендере, чтобы выделился сок.
  3. Добавьте банан, простоквашу, лимонный сок и мед.
  4. Взбейте до однородной консистенции. Если любите густые смузи, можно добавить меньше простокваши или положить пару ложек овсяных хлопьев.
  5. В конце добавьте лед и еще раз взбейте.
Еда