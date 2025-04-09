Как приготовить низкокалорийные хачапури

Рецепт для похудения: хачапури. Едим — и вес уходит
Хачапури — любимое блюдо многих, но при похудении от классического варианта приходится отказываться. Однако есть отличная альтернатива: низкокалорийные хачапури с творогом, которые сохраняют вкус, но содержат меньше углеводов и жиров. На порцию приходится около 180 ккал.
Ингредиенты (на 2 порции):
- творог 5% — 200 г;
- яйцо — 1 шт. (можно 2 белка);
- цельнозерновая мука — 50 г (или овсяные отруби для меньшей калорийности);
- греческий йогурт (1,5%) — 2 ст. л.;
- разрыхлитель — ½ ч. л.;
- соль, зелень, чеснок — по вкусу.
Приготовление:
- Творог смешайте с яйцом, йогуртом и специями.
- Добавьте муку и разрыхлитель, замесите тесто (оно должно быть мягким, но не липким).
- Разделите на две части, раскатайте в лепешки, выложите начинку (можно оставить просто творожными или добавить немного нежирного сыра).
- Защипните края, выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки.
Такие хачапури отлично впишутся в рацион при похудении — сытно, полезно и без чувства вины! Можно подавать с натуральным йогуртом или свежими овощами.
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