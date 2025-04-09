Рецепт для похудения: хачапури. Едим — и вес уходит

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Хачапури — любимое блюдо многих, но при похудении от классического варианта приходится отказываться. Однако есть отличная альтернатива: низкокалорийные хачапури с творогом, которые сохраняют вкус, но содержат меньше углеводов и жиров. На порцию приходится около 180 ккал.

Как приготовить низкокалорийные хачапури
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Ингредиенты (на 2 порции):

  • творог 5% — 200 г;
  • яйцо — 1 шт. (можно 2 белка);
  • цельнозерновая мука — 50 г (или овсяные отруби для меньшей калорийности);
  • греческий йогурт (1,5%) — 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — ½ ч. л.;
  • соль, зелень, чеснок — по вкусу.

Приготовление:

  1. Творог смешайте с яйцом, йогуртом и специями.
  2. Добавьте муку и разрыхлитель, замесите тесто (оно должно быть мягким, но не липким).
  3. Разделите на две части, раскатайте в лепешки, выложите начинку (можно оставить просто творожными или добавить немного нежирного сыра).
  4. Защипните края, выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки.

Такие хачапури отлично впишутся в рацион при похудении — сытно, полезно и без чувства вины! Можно подавать с натуральным йогуртом или свежими овощами.

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