Названы основные блюда русской кухни

Популярны также соленья и запеканки, пирожки.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Гаяне Бреиова.

«Россия огромна, и есть много региональных кухонь, интересных, аутентичных. Я бы отталкивалась от продуктов, потому что, когда мы определяем национальную кухню, то в первую очередь — это продукт. Русская кухня — это огромное количество супов, каш, у нас в культуре много того, что запекается: запеканки, пирожки. Русская кухня — это соленья, грибы. Это всё наши продукты, которыми мы уже технологично умеем обращаться».

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