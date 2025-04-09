Как сэкономить на покупке мяса для шашлыка

В столице теплеет, и москвичи уже делают первые вылазки на природу. Эксперты подсчитали: средний чек шашлыка в этом году увеличился на 12 процентов и составил 3274 рубля. Узнаем, как сэкономить при покупке мяса.

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Порой невозможно понять, насколько готовое мясо для шашлыка качественное. Производители скрывают аромат тухлого продукта с помощью специй. К тому же готовое мясо дороже. Килограмм маринованных куриных грудок обойдется в 600 рублей, в то время как при приобретении килограмма грудок, специй и майонеза вы отдадите на 100 рублей меньше. Аналогичная ситуация и со свининой, бараниной: там разница между готовым и домашним продуктом достигает 150 рублей.

Следует помнить, что за жарку шашлыков в незаконном месте предусмотрены штрафы: 15 000 рублей за готовку на участке, до 30 000 рублей — в лесу.

Главный ингредиент

Опытные мастера по шашлыку советуют брать свиную шею — это нежное мясо, которое равномерно прожаривается. На нее не так сильно воздействуют различные добавки, при жарке на сильном огне мясо не становится жестким.

Цена: 600 рублей/1 кг.

Важна пикантность

Один из ключевых ингредиентов хорошего маринада — лук. Сочетание лука и специй придает шашлыку насыщенный аромат. Сок размягчает мясо, делая его нежнее.

Цена: 40 рублей/500 г.

Добавим свежести

Хороший маринад не обойдется без чеснока. Он добавит остроты и свежести. А еще он очень полезен для организма: убивает вредные бактерии.

Цена: 30 рублей/1 шт..

Еще мягче

Чтобы мясо было мягким и более нежным по вкусу, в маринад стоит добавить майонез. Он помогает лучше «раскрыться» специям, дает мясу приятную корочку.

Цена: 169 рублей/700 г.

Яркость вкуса

Выгоднее всего брать готовый набор специй для мяса, а не подбирать каждую приправу отдельно. Потому что благодаря нужным пропорциям каждый ингредиент распределится равномерно.

Цена: 70 рублей/1 шт.

Прямая речь

Виктория Безнебеева, диетолог:

«Период шашлыков оказывает серьезное воздействие на наш желудочно-кишечный тракт. Я рекомендую не запивать шашлык алкоголем, газированными напитками — в таком случае вас могут ждать сильное переедание и расстройство желудка. Также лучше отказаться от соусов либо заменить их на нежирную сметану с зеленью».

Как правильно приготовить шашлык