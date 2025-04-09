Проще, чем кажется: как сэкономить на покупке мяса для шашлыка
В столице теплеет, и москвичи уже делают первые вылазки на природу. Эксперты подсчитали: средний чек шашлыка в этом году увеличился на 12 процентов и составил 3274 рубля. Узнаем, как сэкономить при покупке мяса.
Порой невозможно понять, насколько готовое мясо для шашлыка качественное. Производители скрывают аромат тухлого продукта с помощью специй. К тому же готовое мясо дороже. Килограмм маринованных куриных грудок обойдется в 600 рублей, в то время как при приобретении килограмма грудок, специй и майонеза вы отдадите на 100 рублей меньше. Аналогичная ситуация и со свининой, бараниной: там разница между готовым и домашним продуктом достигает 150 рублей.
Следует помнить, что за жарку шашлыков в незаконном месте предусмотрены штрафы: 15 000 рублей за готовку на участке, до 30 000 рублей — в лесу.
Главный ингредиент
Опытные мастера по шашлыку советуют брать свиную шею — это нежное мясо, которое равномерно прожаривается. На нее не так сильно воздействуют различные добавки, при жарке на сильном огне мясо не становится жестким.
- Цена: 600 рублей/1 кг.
Важна пикантность
Один из ключевых ингредиентов хорошего маринада — лук. Сочетание лука и специй придает шашлыку насыщенный аромат. Сок размягчает мясо, делая его нежнее.
- Цена: 40 рублей/500 г.
Добавим свежести
Хороший маринад не обойдется без чеснока. Он добавит остроты и свежести. А еще он очень полезен для организма: убивает вредные бактерии.
- Цена: 30 рублей/1 шт..
Еще мягче
Чтобы мясо было мягким и более нежным по вкусу, в маринад стоит добавить майонез. Он помогает лучше «раскрыться» специям, дает мясу приятную корочку.
- Цена: 169 рублей/700 г.
Яркость вкуса
Выгоднее всего брать готовый набор специй для мяса, а не подбирать каждую приправу отдельно. Потому что благодаря нужным пропорциям каждый ингредиент распределится равномерно.
- Цена: 70 рублей/1 шт.
Прямая речь
Виктория Безнебеева, диетолог:
«Период шашлыков оказывает серьезное воздействие на наш желудочно-кишечный тракт. Я рекомендую не запивать шашлык алкоголем, газированными напитками — в таком случае вас могут ждать сильное переедание и расстройство желудка. Также лучше отказаться от соусов либо заменить их на нежирную сметану с зеленью».
Как правильно приготовить шашлык
- Обратите внимание на качество продукта. Если на ощупь мясо скользкое, это признак того, что в нем много жидкости, которая образуется, когда продукт испорчен. Также стоит понюхать его: от любого мяса должен исходить легкий и приятный аромат, который не ударяет в нос. Также лучше отказаться от частей, в которых сконцентрировано больше всего жировой прослойки.
- Не маринуйте мясо в деревянной посуде: она впитывает в себя все соки. Из-за этого мясо становится более жестким. Лучше отдайте предпочтение пластику или стеклу. Также не стоит брать алюминий — он вступает в опасную для здоровья реакцию с веществами, содержащимися в мясе.
- Лучше оставлять мариноваться мясо не менее чем на 10–12 часов. Чем больше куски — тем дольше они маринуются.
- От угля зависит вкус мяса. Древесный уголь придает блюдам натуральный, слегка дымный аромат, который подчеркивает вкус мяса или рыбы. Кокосовый уголь отличается тем, что не выделяет посторонних запахов, поэтому не влияет на естественный вкус блюд. Дубовый уголь отлично подойдет для любителей баранины. А деревянные щепки придают мясу вкус копчености.
- Насаживать мясо на шампур лучше вдоль волокон, не делая промежутков между кусками, — так мясо гораздо лучше приготовится.
- Солить шашлык следует в последнюю очередь — непосредственно перед жаркой.
- Свинина и курица лучше всего размягчаются и сохраняют свой вкус в кефире, поэтому лучше добавить его в маринад.