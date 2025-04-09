Пять простых и вкусных рецептов куличей

Высокий, пышный, мягкий: 5 простых и вкусных рецептов куличей
Уже скоро наступит светлый праздник Пасхи, а значит, мы начинаем искать проверенные рецепты, по которым тесто точно поднимется, как нужно, а результат порадует и восхитит вкусом и структурой.
Шеф-повар Руслан Миронов напомнил главные секреты пасхальной выпечки:
«Используйте свежие или качественные сухие дрожжи, а перед замесом теста дайте опаре хорошо подняться, это обеспечит пышность. Помните, что яйца, масло и молоко должны быть комнатной температуры, так дрожжи лучше сработают, а тесто получится воздушным. Не добавляйте слишком много муки, куличное тесто должно быть мягким и слегка липким, тогда выпечка получится нежной. Дайте тесту хорошо подойти 1,5–2 часа, а затем еще раз после раскладки в формы, это сделает куличи легкими и пористыми. Ну и последнее — ставьте куличи в разогретую до 180°C духовку и выпекайте, прикрыв верх фольгой, чтобы он не подгорел, а серединка пропеклась равномерно».
Классический пасхальный кулич
Ингредиенты
- Молоко — 250 мл.
- Сухие дрожжи — 10 г.
- Сахар — 150 г.
- Яйца — 3 шт.
- Сливочное масло — 100 г.
- Мука — 600 г.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Соль — ½ ч. л.
- Изюм — 100 г.
Приготовление
В теплом молоке растворите дрожжи с 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки. Дайте опаре подняться 15–20 минут. Взбейте яйца с оставшимся сахаром, добавьте растопленное масло, ванильный сахар и соль. Влейте в опару. Постепенно вводите просеянную муку, замешивая мягкое тесто. Вмешайте изюм. Оставьте подниматься на 1,5–2 часа. Разложите тесто по формам, заполнив их на ⅓, дайте настояться 30 минут. Выпекайте при 180°C 35–40 минут. Остудите, украсьте глазурью.
Быстрый кулич на сметане
Ингредиенты
- Сметана — 200 г.
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 150 г.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Мука — 400 г.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1/4 ч. л.
- Цедра лимона — 1 ч. л.
- Орехи (по желанию) — 50 г.
Приготовление
Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте сметану, ванильный сахар, соль и цедру. Вмешайте просеянную муку с разрыхлителем, добавьте орехи. Разложите тесто в формы, заполняя на ⅔. Выпекайте при 180°C 35 минут. Дайте остыть, украсьте глазурью.
Творожный кулич
Ингредиенты
- Творог — 200 г.
- Яйца — 3 шт.
- Сливочное масло — 100 г.
- Сахар — 150 г.
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Мука — 350 г.
- Изюм — 80 г.
Приготовление
Взбейте яйца с сахаром, добавьте мягкое масло, творог и ванильный сахар. Введите муку с разрыхлителем, замесите тесто. Добавьте изюм. Разложите в формы и выпекайте при 180°C 40 минут. Остывшие куличи украсьте глазурью.
Медовый кулич
Ингредиенты
- Мед — 100 г.
- Молоко — 150 мл.
- Дрожжи сухие — 7 г.
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 120 г.
- Масло сливочное — 80 г.
- Мука — 500 г.
- Соль — 1/4 ч. л.
- Корица — ½ ч. л.
Приготовление
В теплом молоке растворите мед и дрожжи, дайте постоять 15 минут. Взбейте яйца с сахаром, добавьте масло и корицу. Влейте в дрожжевую смесь. Замесите тесто, добавляя муку. Дайте подойти 1,5 часа. Разложите по формам, дайте подняться еще 30 минут. Выпекайте при 180°C 40 минут. Остывшие куличи украсьте.
Вегетарианский кулич на воде
Ингредиенты
- Вода — 250 мл.
- Дрожжи сухие — 10 г.
- Сахар — 100 г.
- Растительное масло — 80 мл.
- Мука — 500 г.
- Изюм — 100 г.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
Приготовление
В теплой воде растворите дрожжи с 1 ст. л. сахара, оставьте на 10 минут. Вмешайте оставшийся сахар, масло, ванильный сахар и муку. В конце добавьте изюм. Оставьте тесто на 1,5 часа. Разложите по формам, дайте подняться ещё 30 минут. Выпекайте при 180°C 35 минут. После остывания украсьте глазурью.