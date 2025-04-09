Пять простых и вкусных рецептов куличей

Уже скоро наступит светлый праздник Пасхи, а значит, мы начинаем искать проверенные рецепты, по которым тесто точно поднимется, как нужно, а результат порадует и восхитит вкусом и структурой.

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Шеф-повар Руслан Миронов напомнил главные секреты пасхальной выпечки:

«Используйте свежие или качественные сухие дрожжи, а перед замесом теста дайте опаре хорошо подняться, это обеспечит пышность. Помните, что яйца, масло и молоко должны быть комнатной температуры, так дрожжи лучше сработают, а тесто получится воздушным. Не добавляйте слишком много муки, куличное тесто должно быть мягким и слегка липким, тогда выпечка получится нежной. Дайте тесту хорошо подойти 1,5–2 часа, а затем еще раз после раскладки в формы, это сделает куличи легкими и пористыми. Ну и последнее — ставьте куличи в разогретую до 180°C духовку и выпекайте, прикрыв верх фольгой, чтобы он не подгорел, а серединка пропеклась равномерно».

Классический пасхальный кулич

Ингредиенты

Молоко — 250 мл.

Сухие дрожжи — 10 г.

Сахар — 150 г.

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 100 г.

Мука — 600 г.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Соль — ½ ч. л.

Изюм — 100 г.

Приготовление

В теплом молоке растворите дрожжи с 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. муки. Дайте опаре подняться 15–20 минут. Взбейте яйца с оставшимся сахаром, добавьте растопленное масло, ванильный сахар и соль. Влейте в опару. Постепенно вводите просеянную муку, замешивая мягкое тесто. Вмешайте изюм. Оставьте подниматься на 1,5–2 часа. Разложите тесто по формам, заполнив их на ⅓, дайте настояться 30 минут. Выпекайте при 180°C 35–40 минут. Остудите, украсьте глазурью.

Быстрый кулич на сметане

Ингредиенты

Сметана — 200 г.

Яйца — 3 шт.

Сахар — 150 г.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Мука — 400 г.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Соль — 1/4 ч. л.

Цедра лимона — 1 ч. л.

Орехи (по желанию) — 50 г.

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте сметану, ванильный сахар, соль и цедру. Вмешайте просеянную муку с разрыхлителем, добавьте орехи. Разложите тесто в формы, заполняя на ⅔. Выпекайте при 180°C 35 минут. Дайте остыть, украсьте глазурью.

Творожный кулич

Ингредиенты

Творог — 200 г.

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 100 г.

Сахар — 150 г.

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Мука — 350 г.

Изюм — 80 г.

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром, добавьте мягкое масло, творог и ванильный сахар. Введите муку с разрыхлителем, замесите тесто. Добавьте изюм. Разложите в формы и выпекайте при 180°C 40 минут. Остывшие куличи украсьте глазурью.

Медовый кулич

Ингредиенты

Мед — 100 г.

Молоко — 150 мл.

Дрожжи сухие — 7 г.

Яйца — 3 шт.

Сахар — 120 г.

Масло сливочное — 80 г.

Мука — 500 г.

Соль — 1/4 ч. л.

Корица — ½ ч. л.

Приготовление

В теплом молоке растворите мед и дрожжи, дайте постоять 15 минут. Взбейте яйца с сахаром, добавьте масло и корицу. Влейте в дрожжевую смесь. Замесите тесто, добавляя муку. Дайте подойти 1,5 часа. Разложите по формам, дайте подняться еще 30 минут. Выпекайте при 180°C 40 минут. Остывшие куличи украсьте.

Вегетарианский кулич на воде

Ингредиенты

Вода — 250 мл.

Дрожжи сухие — 10 г.

Сахар — 100 г.

Растительное масло — 80 мл.

Мука — 500 г.

Изюм — 100 г.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Приготовление

В теплой воде растворите дрожжи с 1 ст. л. сахара, оставьте на 10 минут. Вмешайте оставшийся сахар, масло, ванильный сахар и муку. В конце добавьте изюм. Оставьте тесто на 1,5 часа. Разложите по формам, дайте подняться ещё 30 минут. Выпекайте при 180°C 35 минут. После остывания украсьте глазурью.