Что такое ризотто и как его приготовить

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Что такое ризотто и чье это национальное блюдо

Ризотто - это итальянское блюдо, представляющее собой густую рисовую кашу, приготовленную на основе бульона. Оно считается одним из символов итальянской кухни и берет корни в северной Италии, в частности, в регионе Ломбардия. Первые упоминания о ризотто относятся к XVI веку, когда его готовили в Милане.

С тех пор это блюдо стало неотъемлемой частью итальянской гастрономической культуры. Существует масса рецептов приготовления блюда, которые могут поразить даже самых искушенных кулинаров.

Ризотто, паэлья и плов: в чем разница

Основные отличия ризотто, паэльи и плова:

Регион происхождения

Ризотто: Италия (особенно Ломбардия).

Паэлья: Испания (регион Валенсия).

Плов: Центральная Азия, также популярен в регионах Кавказа и странах Ближнего Востока.

Основной ингредиент

Ризотто: рис арборио (у него короткие зерна) или другие сорта с высоким содержанием крахмала.

Паэлья: рис бомба или другой короткозерный рис.

Плов: длиннозерный рис (например, басмати или жасмин).

Способ приготовления

Ризотто: рис готовится путем постепенного добавления горячего бульона, который впитывается рисом, с постоянным помешиванием.

Паэлья: рис обжаривается с другими ингредиентами (мясом, морепродуктами, овощами) в широкой сковороде (паэльере) и готовится без перемешивания после добавления бульона.

Плов: Рис обычно варится вместе с мясом и овощами в одном котле, часто с добавлением специй, в частности, практически во все виды плова добавляют зиру и барбарис.

Консистенция

Ризотто: кремовая, густая текстура благодаря крахмалу из риса.

Паэлья: более рассыпчатая текстура, рис должен быть отдельным и не слипаться.

Плов: также имеет рассыпчатую текстуру, но может быть более влажным из-за большого количества жидкости и масла.

Ингредиенты

Ризотто: часто включает лук, белое вино, пармезан и различные добавки (грибы, морепродукты, овощи).

Паэлья: обычно в его составе курица, креветки, мидии, перец, горошек и шафран для цвета и аромата.

Плов: обычно готовится с мясом (баранина, говядина или курица), морковью, луком и специями (зира, куркума).

Способы подачи

Ризотто: подается сразу после приготовления, часто как первое блюдо.

Паэлья: подается прямо из паэльеры, часто как основное блюдо.

Плов: подается как основное блюдо, часто с салатами или другими гарнирами.

Какой рис нужен для приготовления ризотто

Для приготовления ризотто лучше всего использовать специальные сорта риса с высоким содержанием крахмала, такие как:

Арборио - самый популярный сорт, придающий кремовую текстуру

Карнароли - обладает высоким содержанием крахмала и хорошей текстурой

Валле д'Аоста - менее распространенный, но также подходит для ризотто.

На что обращать внимание при приготовлении ризотто

Ризотто имеет множество интерпретаций - от классических до самых изысканных и необычных вариаций: с грибами, овощами, морепродуктами, зеленью.

Бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden Руслан Италмазов рассказывает, на что обратить внимание при приготовлении ризотто:

На сорт риса. Он должен быть круглым, с высоким содержанием крахмала, что придаст блюду особую кремовую текстуру. Самый распространенный сорт риса для ризотто - арборио. Реже используют другие сорта: карнароли, бальдо, виалоне нано.

На упаковку риса. Она должна быть герметичной и вакуумной, чтобы рис не впитал посторонние запахи, и его вкус не изменился.

На температуру бульона или воды. Жидкость, которую вы добавляете к рису, должна быть горячей, чтобы поддерживать общую температуру блюда.

На степень готовности риса. Для ризотто готовность al dente - обязательное условие.

Отметим также, при приготовлении ризотто специалисты советуют регулярно помешивать его, чтобы блюдо готовилось равномерно. Жидкость следует добавлять постепенно, по мере впитывания рисом. Консистенция ризотто должна быть кремовой, но не жидкой. И еще: добавляйте сливочное масло и пармезан в конце для улучшения вкуса.

Классический рецепт ризотто

Каждый может адаптировать рецепт под свои предпочтения, добавляя различные ингредиенты и создавая уникальные вариации этого великолепного блюда.

Рецепт классического белого ризотто "Бьянка" от Руслана Италмазова

Ингредиенты:

200 г риса;

1 средняя луковица;

1 зубчик чеснока;

1 веточка тимьяна;

30 мл белого столового вина;

10 г сливочного масла;

250 мл куриного бульона (можно заменить на воду)

30 мл оливкового масла;

30 г натертого пармезана;соль по вкусу.

Способ приготовления

На холодную сковороду высыпьте рис, мелко нарезанный лук-шалот, чеснок и веточку тимьяна. Добавьте оливковое масло и медленно прогревайте рис, периодически помешивая. После того, как лук станет мягким, важно готовить блюдо при постоянном помешивании. Добавьте белое вино. Когда вино выпарится, добавьте сливочное масло, чтобы сбалансировать кислоту, которая появляется после белого вина. Затем постепенно добавляйте бульон. Важно, чтобы рис проварился до степени al dente, и ризотто приобрело кремообразную текстуру - не жидкую, но и не рассыпчатую. Добавьте натертый пармезан и соль по вкусу. Подавайте ризотто горячим.

Рецепт ризотто в мультиварке

Ингредиенты:

1 стакан риса арборио

1 л овощного или куриного бульона

1 небольшая луковица

1/2 стакана белого вина (по желанию)

50 г тертого пармезана

30 г сливочного масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление: