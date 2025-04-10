Какой хумус самый вкусный

Израильтяне, ливанцы, египтяне, сирийцы, греки, турки — вопрос о том, кто изобрел хумус остается открытым. В 2008-м даже начались «хумусовые войны», когда Ливан обвинил Израиль в присвоении их национального блюда. Спор ничем не закончился, а учитывая то, с каким аппетитом люди по всему миру едят хумус, его стоило бы назвать не яблоком раздора, а связующим звеном.

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Loona

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Пюре из нута с добавлением кунжутной пасты обладает насыщенным ореховым вкусом. Соус шрирача добавляет блюду остроты, а соевый соус и чеснок — пикантности. Авокадо и краб — это про сладковато-сливочные ноты. А за сочность отвечают томаты, сельдерей, брокколи и шпинат. Микс семечек — как завершающий штрих в этом вкусовом букете.

Flâner

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В незапамятные времена хумус был любимой едой кочевников, которые бороздили просторы восточных пустынь. Прошли века, но трепетное отношение к хумусу никуда не исчезло. Напротив, шеф-повара выражают ему своё уважение, ставя в тандем с самыми изысканными продуктами, вроде обжаренных на гриле креветок.

Folk

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Весна встречает зелёными красками: мятный песто и петрушка придают хумусу сочный цвет, создавая настроение. Цитрусовые ноты абхазского лимона и апельсина его подкрепляют. Печёный чеснок делает блюдо ещё более выразительным. В качестве «вишенок» на торте, то есть в хумусе — гелевые капли из лайма.

Sixty

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Гастрокритики сходятся во мнении: важно не то, кто первым приготовил хумус, а то, кто готовит его лучше других. А между тем рецептов десятки, ведь нейтрально-ореховый вкус блюда настолько непритязателен, что по-разному звучит в компании с теми или иными продуктами. Маринованный перец, например, придает приятную кислинку и пикантность.

«Пафос»

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Несмотря на то, что слово «хумус» переводится с арабского как «турецкий горох» или «нут», любимую многими закуску в наши дни часто готовят не только из него. Как насчёт хумуса из артишоков? Его можно дополнить освежающим тартаром из тунца или копчёной икрой боттаргой.

Aquamarine

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Феномен популярности хумуса легко объяснить — он вкусный, низкокалорийный и очень питательный. Способен удовлетворить вкусы мясоедов и вегетарианцев, любителей простых блюд и настоящих гурманов. В качестве бонуса — печёные овощи, микрозелень и горячая лепёшка в форме полумесяца.

Л.Е.С

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Традиционный хумус готовится на основе нутового пюре и кунжутной пасты. Но правила созданы для того, чтобы их нарушать, поэтому берём на вооружение фисташки и пробиваем их до однородной массы с луком, семенами льна и бульоном. Подаём не с привычной питой или лавашом, а с итальянской фокаччей.

Dizengof/99

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Если классическим хумусом с тхиной или с фалафелем никого не удивишь, то можно к нему в пару поставить что-то пооригинальнее, например, томлёную говяжью щёчку с пряным нутом или маринованные в кимчи куриные стрипсы. В качестве постных альтернатив можно выбрать жареные баклажаны или карамелизированные томаты.