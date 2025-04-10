Пять способов интересно декорировать кулич

Пасхальный кулич — это не просто вкусная выпечка, а ритуал, обряд, который объединяет любимых и близких людей за одним столом. Это традиционный символ возрождения и надежды, поэтому его стараются печь даже те, кто далек от любых конфессий. Но зачем ограничиваться классической глазурью и посыпкой? Давайте добавим немножечко фантазии и секретов от шеф-повара Руслана Миронова и превратим куличи в произведения искусства.

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«Золотая патина»: съедобная роспись

Кулич можно превратить в нечто совершенно уникальное наподобие легендарного пасхального яйца Фаберже с помощью съедобного золотого красителя. Разведите пищевую золотую пыль в капле спирта или лимонного сока и легкими мазками нанесите на глазурь или саму выпечку. Можно добавить завитки, крестики, или просто хаотичные мазки в стиле модерн. Не хотите тяжелого люкса? Можно взять цветные безе, марципановые цветы — и сотворить нечто элегантное.

Веночек из цукатов и засахаренных цветов

Натуральные украшения смотрятся невероятно живописно. Разложите по краю кулича веночек из цукатов (апельсиновых, лимонных, киви) и засахаренных лепестков роз, фиалок или лаванды. «Лепестки можно легко засахарить: смазать яичным белком, обсыпать сахаром и подсушить», — объясняет эксперт от кулинарии.

Карамельные узоры

Тонкие золотистые нити карамели создадут на куличе легкое, воздушное кружево.

«Чтобы сделать карамель, растопите сахар на слабом огне до янтарного цвета, дайте ему чуть остыть и, набирая на вилку, вытягивайте нити, выкладывая их на пергамент. Когда застынут — украсьте верхушку кулича», — советует шеф-повар.

Яйца из марципана

Чтобы придать куличу нарядный и весенний вид, украсьте его миниатюрными яйцами из марципана. Разделите готовую массу на несколько частей и окрасьте пищевыми красителями в пастельные оттенки — нежно-голубой, лавандовый, розовый, светло-желтый.

Скатайте маленькие яйца, придавая им естественную форму, и слегка обваляйте в какао или сахарной пудре для эффекта «натуральной скорлупы». Разложите их на верхушке кулича в виде гнезда или хаотично распределите по глазури, дополнив веточками розмарина или шоколадной стружкой. Такой декор придаст выпечке не только элегантность, но и легкий ореховый вкус.

Декор из миндаля и орехов

Цельный миндаль, фисташки или грецкие орехи придадут куличу богатую текстуру. Можно выложить узор — солнце, крест, венок, или хаотично посыпать орехи поверх глазури. Они не только украсят, но и добавят приятную хрустящую нотку.