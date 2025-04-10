Нутрициолог предупредил, на что нужно обращать внимание в продуктовом

Название на этикетке не должно быть искажено.

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Это позволит удостовериться в отсутствии в составе растительных жиров и добавок. Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Юлия Шарапова.

«Надо читать этикетки. Если мы берём молочную продукцию — не должно быть написано "сырочек". Если это сыр — это сыр, а не сырочек, не сметанка. По ГОСТу — это сметана, изготовление её происходит по ГОСТу, и растительное масло, пальмовое, там не должно находиться. Но если это сметанка, то, скорее всего, присутствуют растительные жиры. Мы читаем продукцию, выбираем цельные продукты, то есть крупы, мясо, овощи. Чем сложнее состав, тем больше вероятность того, что мы будем есть и жиры, и добавки, и всё на свете».

Ранее Володин поручил депутатам ужесточить нормы применения пальмового масла. Проблемой использования этого продукта в пищевом производстве займётся комитет Госдумы по аграрным вопросам.

«Поручение встретили без особого энтузиазма, но выполнять придётся», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, председатель Госдумы Вячеслав Володин поставил перед главой аграрного комитета Владимиром Кашиным задачу — проработать ужесточение норм в части применения пальмового масла в производстве продуктов питания, особенно детского.