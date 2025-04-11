Как приготовить дубайский кулич? Рецепты самого модного десерта на Пасху

Lenta.ru

20 апреля православные верующие отмечают главный церковный праздник — Пасху. Одним из традиционных блюд для торжества считается кулич. В 2025 году кулинары придумали новый рецепт, основанный на рецепте нашумевшего дубайского шоколада — дубайский кулич с начинкой из теста катаифи с фисташковой пастой и тахини. «Лента.ру» рассказывает, как его приготовить и что для этого нужно.

Как приготовить дубайский кулич
© Lenta.ru

Что такое дубайский кулич

Так называют кулич, вдохновленный популярным в 2024 и 2025 годах дубайским шоколадом.

Что такое дубайский шоколад?

Это плитка темного или молочного шоколада с необычной хрустящей начинкой, которая сделана из трех основных ингредиентов: обжаренного теста катаифи — традиционной восточной сладости, которая представляет собой тончайшие нити из крахмала и муки; фисташковой пасты; тахини — густой пасты из перемолотого кунжута.

Считается, что дубайский кулич придумала кондитер из Челябинской области Екатерина Абрамова. Именно она разработала и выложила в сеть видеорецепт этого блюда в феврале 2025 года. Вскоре дубайский кулич начали делать столичные кондитеры и рестораны.

Классический рецепт дубайского кулича

Ингредиенты

Для теста:

  • белая мука — 2,56 килограмма;
  • молоко (3,2 процента) — 120 миллилитров;
  • сливочное масло — 120 граммов (оно должно быть мягким, поэтому лучше заранее достать его из холодильника);
  • сливки (33 или 35 процентов) — 60 миллилитров;
  • вода — 120 миллилитров;
  • белый сахар — 150 граммов;
  • яйцо куриное — 2 штуки;
  • сухие дрожжи — 6 граммов;
  • разрыхлитель — 6 граммов;
  • соль — 6 граммов;
  • ванильный сахар — 3 грамма;
  • ксантановая камедь — 3 грамма;
  • закваска — 30 граммов;
  • фисташковая паста — 30 граммов;
  • тримолин — 6 граммов.

Для катаифи:

  • тесто катаифи — 50 граммов;
  • фисташковая паста — 30 граммов;
  • арахисовая паста — 15 граммов;
  • паста тахини — 15 граммов.

Для мусса:

  • фисташковая паста — 40 граммов;
  • яичный желток — 1 штука;
  • белый сахар — 15 граммов;
  • листовой желатин — 3 грамма;
  • сливки (33 или 35 процентов) — 100 миллилитров.

Для украшения:

  • рубленые фисташки — по вкусу;
  • сублимированные ягоды — по вкусу;
  • другой декор — по желанию.

Ингредиенты указаны на несколько больших куличей

Способ приготовления

1. Сделайте опару. Для этого:

  1. Соедините молоко и сливки, перемешайте, поставьте на плиту и подогрейте до 30 градусов.
  2. Добавьте дрожжи и 150 граммов сахара, снова все перемешайте и оставьте на 15 минут.
  3. Всыпьте в опару 360 граммов муки, перемешайте и оставьте в разогретой до 30 градусов духовке подниматься еще на 30-40 минут.

2. Пока опара подходит, приготовьте сахарный сироп. Для этого соедините 120 миллилитров воды и 100 граммов сахара в сотейнике или кастрюле. Перемешайте, поставьте на плиту и доведите до кипения. Варите сироп в течение 5 минут.

3. Как только опара достаточно отдохнет, сделайте тесто:

  1. Приготовьте объемную чашку или другую посуду и переложите в нее опару. Добавьте яйцо, 50 граммов белого и 3 грамма ванильного сахара, соль, разрыхлитель, тримолин, ксантановую камедь и закваску. Соедините все ингредиенты и всыпьте в смесь 2,2 килограмма муки. Начните замешивать тесто.
  2. Когда оно станет однородным и будет собираться в комок, добавьте сливочное масло и 30 граммов фисташковой пасты.
  3. Перемешивайте тесто, пока оно не станет эластичным и однородным. Оставьте его на 40 минут в разогретой до 30 градусов духовке.

4. Как только тесто подойдет, сформируйте куличи:

  1. Разделите тесто на части (чтобы сделать большой кулич, нужно 650 граммов теста) и скатайте из них шары.
  2. Положите заготовки в формы для куличей. Оставьте тесто «доходить»: оно должно подняться на 2,5-3 сантиметра выше края формы.
  3. Выпекайте куличи в разогретой до 160 градусов духовке в течение 30-35 минут.
  4. Достаньте готовую выпечку и смажьте «шапки» приготовленным заранее сахарным сиропом. Важно сделать это, пока куличи горячие — так они лучше пропитаются.

5. Пока куличи остывают, приготовьте начинку. Для этого обжарьте тесто катаифи до золотистого цвета и перемешайте его с другими ингредиентами: фисташковой пастой, арахисовой пастой и тахини.

6. Затем сделайте мусс:

  1. В холодной воде замочите листовой желатин на 10 минут (следуйте инструкции на упаковке).
  2. Смешайте 30 миллилитров сливок, яичный желток и сахар на водяной бане при 80 градусах. Постоянно перемешивайте смесь венчиком.
  3. Когда смесь станет однородной, снимите ее с плиты, а затем перемешайте с желатином и фисташковой пастой до однородной массы.
  4. Закройте заготовку пищевой пленкой «в контакт» — она должна лечь прямо на поверхность мусса. Оставьте остывать до комнатной температуры.
  5. Взбейте оставшиеся сливки (70 миллилитров) до пышности, постепенно добавьте их в мусс, все время помешивая. Не перестарайтесь, иначе мусс осядет.

7. Соберите куличи:

  1. Аккуратно отрежьте у каждого кулича верхушку и сделайте в центре углубление, которое не доходит до дна.
  2. Наполните углубления муссом и катаифи — добавляйте начинку слоями.
  3. Верните верхушки куличей на место.
  4. Украсьте выпечку нарезанными фисташками и сублимированными ягодами. Также можете использовать любой другой декор. По желанию можно залить их глазурью.

Как приготовить глазурь для кулича?

Вам понадобится:

  • сахарная пудра — 1 стакан;
  • лимонный сок — 1 чайная ложка;
  • теплая вода — 2-3 столовые ложки;

Просейте пудру, чтобы не было комочков, добавьте лимонный сок и смешайте с теплой водой. Взбивайте заготовку венчиком, пока консистенция не будет напоминать густую сметану.

Если глазурь получилась слишком жидкая, то добавьте больше сахарной пудры. Если слишком густая — нужно больше воды.

Рецепт дубайского кулича с цукатами

Ингредиенты

Для теста:

  • белая мука (просеянная) — 500 граммов;
  • молоко (теплое) — 250 миллилитров;
  • сухие дрожжи — 7 граммов;
  • белый сахар — 100 граммов;
  • яйца — 3 крупных или 4 мелких;
  • масло сливочное (растопленное) — 100 граммов;
  • соль — щепотка; ванилин — щепотка;
  • фисташковая мука — по желанию.

Для начинки:

  • изюм (запаренный) — 100 граммов;
  • цукаты — 50 граммов;
  • обжаренные и измельченные фисташки, миндаль, фундук и грецкий орех — 50 граммов;
  • лимонная цедра — по вкусу;
  • тесто катаифи — 100 граммов;
  • фисташковая паста — 50 граммов; шоколад.

Для украшения:

  • глазурь;
  • цукаты;
  • орехи;
  • шоколадная крошка.

Не бойтесь экспериментировать с начинкой и украшением: пробуйте разные сочетания, чтобы сделать идеальный дубайский кулич

Способ приготовления

  1. В теплом молоке растворите дрожжи и столовую ложку сахара. Добавьте немного муки, перемешайте и оставьте в теплом месте на полчаса.
  2. В опару добавьте оставшийся сахар, яйца, растопленное масло, соль и ванилин.
  3. Постепенно всыпайте оставшуюся муку, замешивая тесто — оно должно получиться эластичным и мягким.
  4. Вмешайте изюм, орехи, лимонную цедру и цукаты. Для более яркого вкуса добавьте в тесто шафран или куркуму. Тщательно замесите тесто, чтобы все ингредиенты распределились равномерно.
  5. Поставьте тесто в теплое место на 1-1,5 часа, периодически обминая его.
  6. Разложите тесто по формам для куличей: они должны быть заполнены на одну треть. Оставьте заготовки еще на 30 минут.
  7. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-45 минут. Точное время приготовления зависит от размера куличей.
  8. В готовом куличе сделайте углубление и заполните его фисташковой пастой и тестом катаифи.
  9. Когда куличи остынут, украсьте их глазурью, посыпкой и орехами.

Почему дубайские десерты популярны в России

Основатель рекламного холдинга The Business Pill Игорь Малинин отметил, что дубайский шоколад стал таким популярным благодаря не только своему необычному вкусу, но и работе маркетологов.

«Этот продукт сделан по классической формуле 4P — place (место продажи), price (цена), product (продукт) и promotion (продвижение). Не зря первым я назвал place, потому что само слово "дубайский" играет на бренде ОАЭ. Сейчас любой продукт, к которому можно добавить слово "дубайский", будет как минимум в центре внимания», — рассказал он «Ленте.ру».

Играет роль и высокое качество продукта. По мнению Игоря Малинина, даже местные московские производители шоколада делают его достаточно вкусным и похожим на тот самый, оригинальный десерт. Дополнительно стимулирует спрос и повышенная цена: за счет нее создается ощущение дефицита и недоступности продукта, что вызывает желание его получить.

«Грамотное продвижение тоже здесь немаловажно — через блогеров, которые пробуют продукт, создается ажиотаж вокруг шоколада», — заключил эксперт.

Судя по количеству предзаказов по данным на середину марта, рекордным спросом среди россиян пользуется и дубайский кулич.

«Популярность дубайского шоколада и куличей — это не просто удачное сочетание вкусов, а результат соединения трех мощных факторов: тренда на восточную эстетику, дефицита привычных люксовых брендов и умелого маркетинга. После ухода западных марок ниша премиум-десертов опустела, и рынок тут же подхватил новые смыслы и визуальные коды. Арабская роскошь и Дубай — это не о географии, а о стиле жизни: изобилие, золото, эффектность. Шоколад в форме слитков и кулич в глянцевой коробке с золотым тиснением не столько еда, столько «предмет желания», подарок, который хочется не только получить, но и показать в соцсетях. Российский потребитель соскучился по «праздничному люксу». Ушли Lindt, Ferrero, Godiva и вместе с ними ощущение чего-то особенного. Дубайские сладости заполнили эту нишу. При этом вкус здесь играет второстепенную роль — главное, чтобы был «вау-эффект». Местные бренды быстро уловили тренд и стали оформлять восточные сладости и выпечку в «дубайском стиле». Грамотная упаковка, TikTok-маркетинг, попадание в настроение людей — все это повышает ценность продукта на рынке. Неудивительно, что «дубайский кулич» за 3000 рублей расходится быстрее, чем классический. Но дело даже не только в золоте и восточной эстетике. Люди просто соскучились по глобальному хайпу. Хочется быть частью чего-то большого, общепринятого, объединяющего. Дубайский шоколад — уже своего рода мета-явление: он продается по всему миру, обсуждается, становится символом нового гламура. И, возможно, его главный секрет заключается в этом самом ощущении единого тренда, к которому хочется примкнуть», — Виталий Панов, генеральный директор компании «Фрикейк».

Еда
Виталий Панов
Екатерина Абрамова