Как приготовить дубайский кулич? Рецепты самого модного десерта на Пасху
20 апреля православные верующие отмечают главный церковный праздник — Пасху. Одним из традиционных блюд для торжества считается кулич. В 2025 году кулинары придумали новый рецепт, основанный на рецепте нашумевшего дубайского шоколада — дубайский кулич с начинкой из теста катаифи с фисташковой пастой и тахини. «Лента.ру» рассказывает, как его приготовить и что для этого нужно.
Что такое дубайский кулич
Так называют кулич, вдохновленный популярным в 2024 и 2025 годах дубайским шоколадом.
Что такое дубайский шоколад?
Это плитка темного или молочного шоколада с необычной хрустящей начинкой, которая сделана из трех основных ингредиентов: обжаренного теста катаифи — традиционной восточной сладости, которая представляет собой тончайшие нити из крахмала и муки; фисташковой пасты; тахини — густой пасты из перемолотого кунжута.
Считается, что дубайский кулич придумала кондитер из Челябинской области Екатерина Абрамова. Именно она разработала и выложила в сеть видеорецепт этого блюда в феврале 2025 года. Вскоре дубайский кулич начали делать столичные кондитеры и рестораны.
Классический рецепт дубайского кулича
Ингредиенты
Для теста:
- белая мука — 2,56 килограмма;
- молоко (3,2 процента) — 120 миллилитров;
- сливочное масло — 120 граммов (оно должно быть мягким, поэтому лучше заранее достать его из холодильника);
- сливки (33 или 35 процентов) — 60 миллилитров;
- вода — 120 миллилитров;
- белый сахар — 150 граммов;
- яйцо куриное — 2 штуки;
- сухие дрожжи — 6 граммов;
- разрыхлитель — 6 граммов;
- соль — 6 граммов;
- ванильный сахар — 3 грамма;
- ксантановая камедь — 3 грамма;
- закваска — 30 граммов;
- фисташковая паста — 30 граммов;
- тримолин — 6 граммов.
Для катаифи:
- тесто катаифи — 50 граммов;
- фисташковая паста — 30 граммов;
- арахисовая паста — 15 граммов;
- паста тахини — 15 граммов.
Для мусса:
- фисташковая паста — 40 граммов;
- яичный желток — 1 штука;
- белый сахар — 15 граммов;
- листовой желатин — 3 грамма;
- сливки (33 или 35 процентов) — 100 миллилитров.
Для украшения:
- рубленые фисташки — по вкусу;
- сублимированные ягоды — по вкусу;
- другой декор — по желанию.
Ингредиенты указаны на несколько больших куличей
Способ приготовления
1. Сделайте опару. Для этого:
- Соедините молоко и сливки, перемешайте, поставьте на плиту и подогрейте до 30 градусов.
- Добавьте дрожжи и 150 граммов сахара, снова все перемешайте и оставьте на 15 минут.
- Всыпьте в опару 360 граммов муки, перемешайте и оставьте в разогретой до 30 градусов духовке подниматься еще на 30-40 минут.
2. Пока опара подходит, приготовьте сахарный сироп. Для этого соедините 120 миллилитров воды и 100 граммов сахара в сотейнике или кастрюле. Перемешайте, поставьте на плиту и доведите до кипения. Варите сироп в течение 5 минут.
3. Как только опара достаточно отдохнет, сделайте тесто:
- Приготовьте объемную чашку или другую посуду и переложите в нее опару. Добавьте яйцо, 50 граммов белого и 3 грамма ванильного сахара, соль, разрыхлитель, тримолин, ксантановую камедь и закваску. Соедините все ингредиенты и всыпьте в смесь 2,2 килограмма муки. Начните замешивать тесто.
- Когда оно станет однородным и будет собираться в комок, добавьте сливочное масло и 30 граммов фисташковой пасты.
- Перемешивайте тесто, пока оно не станет эластичным и однородным. Оставьте его на 40 минут в разогретой до 30 градусов духовке.
4. Как только тесто подойдет, сформируйте куличи:
- Разделите тесто на части (чтобы сделать большой кулич, нужно 650 граммов теста) и скатайте из них шары.
- Положите заготовки в формы для куличей. Оставьте тесто «доходить»: оно должно подняться на 2,5-3 сантиметра выше края формы.
- Выпекайте куличи в разогретой до 160 градусов духовке в течение 30-35 минут.
- Достаньте готовую выпечку и смажьте «шапки» приготовленным заранее сахарным сиропом. Важно сделать это, пока куличи горячие — так они лучше пропитаются.
5. Пока куличи остывают, приготовьте начинку. Для этого обжарьте тесто катаифи до золотистого цвета и перемешайте его с другими ингредиентами: фисташковой пастой, арахисовой пастой и тахини.
6. Затем сделайте мусс:
- В холодной воде замочите листовой желатин на 10 минут (следуйте инструкции на упаковке).
- Смешайте 30 миллилитров сливок, яичный желток и сахар на водяной бане при 80 градусах. Постоянно перемешивайте смесь венчиком.
- Когда смесь станет однородной, снимите ее с плиты, а затем перемешайте с желатином и фисташковой пастой до однородной массы.
- Закройте заготовку пищевой пленкой «в контакт» — она должна лечь прямо на поверхность мусса. Оставьте остывать до комнатной температуры.
- Взбейте оставшиеся сливки (70 миллилитров) до пышности, постепенно добавьте их в мусс, все время помешивая. Не перестарайтесь, иначе мусс осядет.
7. Соберите куличи:
- Аккуратно отрежьте у каждого кулича верхушку и сделайте в центре углубление, которое не доходит до дна.
- Наполните углубления муссом и катаифи — добавляйте начинку слоями.
- Верните верхушки куличей на место.
- Украсьте выпечку нарезанными фисташками и сублимированными ягодами. Также можете использовать любой другой декор. По желанию можно залить их глазурью.
Как приготовить глазурь для кулича?
Вам понадобится:
- сахарная пудра — 1 стакан;
- лимонный сок — 1 чайная ложка;
- теплая вода — 2-3 столовые ложки;
Просейте пудру, чтобы не было комочков, добавьте лимонный сок и смешайте с теплой водой. Взбивайте заготовку венчиком, пока консистенция не будет напоминать густую сметану.
Если глазурь получилась слишком жидкая, то добавьте больше сахарной пудры. Если слишком густая — нужно больше воды.
Рецепт дубайского кулича с цукатами
Ингредиенты
Для теста:
- белая мука (просеянная) — 500 граммов;
- молоко (теплое) — 250 миллилитров;
- сухие дрожжи — 7 граммов;
- белый сахар — 100 граммов;
- яйца — 3 крупных или 4 мелких;
- масло сливочное (растопленное) — 100 граммов;
- соль — щепотка; ванилин — щепотка;
- фисташковая мука — по желанию.
Для начинки:
- изюм (запаренный) — 100 граммов;
- цукаты — 50 граммов;
- обжаренные и измельченные фисташки, миндаль, фундук и грецкий орех — 50 граммов;
- лимонная цедра — по вкусу;
- тесто катаифи — 100 граммов;
- фисташковая паста — 50 граммов; шоколад.
Для украшения:
- глазурь;
- цукаты;
- орехи;
- шоколадная крошка.
Не бойтесь экспериментировать с начинкой и украшением: пробуйте разные сочетания, чтобы сделать идеальный дубайский кулич
Способ приготовления
- В теплом молоке растворите дрожжи и столовую ложку сахара. Добавьте немного муки, перемешайте и оставьте в теплом месте на полчаса.
- В опару добавьте оставшийся сахар, яйца, растопленное масло, соль и ванилин.
- Постепенно всыпайте оставшуюся муку, замешивая тесто — оно должно получиться эластичным и мягким.
- Вмешайте изюм, орехи, лимонную цедру и цукаты. Для более яркого вкуса добавьте в тесто шафран или куркуму. Тщательно замесите тесто, чтобы все ингредиенты распределились равномерно.
- Поставьте тесто в теплое место на 1-1,5 часа, периодически обминая его.
- Разложите тесто по формам для куличей: они должны быть заполнены на одну треть. Оставьте заготовки еще на 30 минут.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30-45 минут. Точное время приготовления зависит от размера куличей.
- В готовом куличе сделайте углубление и заполните его фисташковой пастой и тестом катаифи.
- Когда куличи остынут, украсьте их глазурью, посыпкой и орехами.
Почему дубайские десерты популярны в России
Основатель рекламного холдинга The Business Pill Игорь Малинин отметил, что дубайский шоколад стал таким популярным благодаря не только своему необычному вкусу, но и работе маркетологов.
«Этот продукт сделан по классической формуле 4P — place (место продажи), price (цена), product (продукт) и promotion (продвижение). Не зря первым я назвал place, потому что само слово "дубайский" играет на бренде ОАЭ. Сейчас любой продукт, к которому можно добавить слово "дубайский", будет как минимум в центре внимания», — рассказал он «Ленте.ру».
Играет роль и высокое качество продукта. По мнению Игоря Малинина, даже местные московские производители шоколада делают его достаточно вкусным и похожим на тот самый, оригинальный десерт. Дополнительно стимулирует спрос и повышенная цена: за счет нее создается ощущение дефицита и недоступности продукта, что вызывает желание его получить.
«Грамотное продвижение тоже здесь немаловажно — через блогеров, которые пробуют продукт, создается ажиотаж вокруг шоколада», — заключил эксперт.
Судя по количеству предзаказов по данным на середину марта, рекордным спросом среди россиян пользуется и дубайский кулич.
«Популярность дубайского шоколада и куличей — это не просто удачное сочетание вкусов, а результат соединения трех мощных факторов: тренда на восточную эстетику, дефицита привычных люксовых брендов и умелого маркетинга. После ухода западных марок ниша премиум-десертов опустела, и рынок тут же подхватил новые смыслы и визуальные коды. Арабская роскошь и Дубай — это не о географии, а о стиле жизни: изобилие, золото, эффектность. Шоколад в форме слитков и кулич в глянцевой коробке с золотым тиснением не столько еда, столько «предмет желания», подарок, который хочется не только получить, но и показать в соцсетях. Российский потребитель соскучился по «праздничному люксу». Ушли Lindt, Ferrero, Godiva и вместе с ними ощущение чего-то особенного. Дубайские сладости заполнили эту нишу. При этом вкус здесь играет второстепенную роль — главное, чтобы был «вау-эффект». Местные бренды быстро уловили тренд и стали оформлять восточные сладости и выпечку в «дубайском стиле». Грамотная упаковка, TikTok-маркетинг, попадание в настроение людей — все это повышает ценность продукта на рынке. Неудивительно, что «дубайский кулич» за 3000 рублей расходится быстрее, чем классический. Но дело даже не только в золоте и восточной эстетике. Люди просто соскучились по глобальному хайпу. Хочется быть частью чего-то большого, общепринятого, объединяющего. Дубайский шоколад — уже своего рода мета-явление: он продается по всему миру, обсуждается, становится символом нового гламура. И, возможно, его главный секрет заключается в этом самом ощущении единого тренда, к которому хочется примкнуть», — Виталий Панов, генеральный директор компании «Фрикейк».