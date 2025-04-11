Лучшие рецепты домашних булочек: топ-7
По данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в 2024 году подорожали на 12,7 процента, а средняя наценка на самые популярные продукты, согласно подсчетам ФАС, составляет примерно 60 процентов. Хорошая новость в том, что булочки с начинками и без несложно приготовить дома. К тому же домашняя выпечка менее вредна для здоровья и фигуры, ведь качество ингредиентов и количество сахара можно подобрать индивидуально под себя. «Лента.ру» собрала самые простые и вкусные рецепты булочек, а также выяснила мнение нутрициолога — как есть выпечку без вреда для здоровья.
Булочка с вишневой начинкой: рецепт
Что понадобится:
- яйца — 2 штуки (для теста и для смазывания);
- масло растительное — 30 миллилитров;
- сахар — 75 граммов для теста и 50 граммов для начинки;
- мука — 370 граммов;
- молоко — 200 миллилитров;
- дрожжи сухие — 8 граммов;
- соль — 1/3 чайной ложки;
- замороженная вишня без косточек — 220 граммов;
- вода — 100 миллилитров;
- картофельный или кукурузный крахмал — 1 столовая ложка.
Способ Подогрейте молоко в микроволновке или на плите — примерно до 38 градусов;
- Вылейте молоко в миску, разбейте туда яйцо, добавьте сахар, соль, сухие дрожжи и растительное масло. Хорошо перемешайте венчиком;
- Просейте муку и постепенно добавляйте ее в массу, постоянно мешая венчиком или ложкой;
- Возьмите еще одну миску, смажьте ее и свои руки растительным маслом, переложите туда тесто. Накройте пленкой и оставьте на один час;
- Начните готовить начинку: выложите размороженную или свежую вишню в сотейник, предварительно убрав косточки;
- Засыпьте в вишню сахар и добавьте 50 миллилитров воды;
- Разведите крахмал в оставшихся 50 миллилитрах воды;
- Влейте крахмал к вишне и варите одну-две минуты, помешивая. Затем дайте готовой начинке остыть;
- Посыпьте стол мукой и выложите поднявшееся тесто. Его тоже обильно присыпьте мукой;
- Замешивайте тесто около пяти минут так, чтобы оно перестало прилипать к рукам;
- Поделите тесто на десять одинаковых частей;
- Каждую часть раскатайте в прямоугольный пласт толщиной два-три миллиметра;
- С одной стороны отмерьте два сантиметра от края теста и выложите полоску начинки. Рассчитывайте так, чтобы начинки хватило на все куски теста;
- Заверните край теста так, чтобы оно не растянулось, но прикрыло начинку;
- Края теста примните пальцами;
- С противоположной стороны сделайте параллельные надрезы через каждые два сантиметра;
- Заверните булочку до конца и примните края;
- Так же заверните оставшиеся девять булочек;
- Застелите противень бумагой для выпечки, выложите туда булочки на расстоянии друг от друга;
- Через десять минут смажьте булочки смесью из взбитых яйца и молока;
- Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте булочки выпекаться на 25 минут.
Плюшка «Московская» — сахарная булочка из дрожжевого теста: рецепт
Что понадобится:
Для опары:
- дрожжи сухие — 11 граммов;
- вода (слегка теплая) — 50 миллилитров;
- сахар — 1 столовая ложка;
- мука — 1 столовая ложка.
Для теста:
- мука — 1 килограмм;
- молоко — 500 миллилитров;
- яйца — 2 штуки;
- соль — 1/3 чайной ложки;
- масло сливочное — 150 граммов;
- сахар — 150 граммов;
- масло растительное.
Для сиропа:
- Вода горячая — 3 столовые ложки;
- Сахар — 2 столовые ложки.
Способ приготовления
- В небольшой емкости смешайте воду, дрожжи, сахар и столовую ложку муки;
- Перемешайте и уберите в теплое место на 15 минут;
- Растопите сливочное масло и охладите его до комнатной температуры;
- Добавьте в опару яйца и соль. Затем — сахар и молоко;
- Влейте в тесто растопленное масло и перемешайте;
- Затем частями добавляйте предварительно просеянную муку;
- Замесите тесто. Если оно липнет к рукам, смажьте их растительным маслом;
- Накройте тесто сухим полотенцем и оставьте его подниматься на 1,5 часа;
- Когда тесто подойдет, нужно его обмять и снова убрать на 20-30 минут. Повторите этот шаг три раза;
- Готовое тесто выложите на предварительно смазанную маслом поверхность и разрежьте на одинаковые части и слепите из них шарики;
- Возьмите один шарик и разомните его в лепешку, смажьте растительным маслом и посыпьте одной чайной ложкой сахара;
- Подготовленную плюшку сверните в рулет, а затем сделайте продольный надрез ножом, но не доходя до конца два сантиметра;
- Разверните по линии надреза слоями наверх, чтобы получилось сердечко;
- То же самое сделайте с остальными шариками;
- Смажьте противень растительным маслом и выложите все булочки;
- Оставьте их в теплом месте на несколько минут, чтобы они поднялись;
- Выпекайте булочки в духовке 15-25 минут при температуре 180-200 градусов;
- Готовые булочки смажьте сахарным сиропом — для этого перемешайте сахар с горячей водой.
«Синнабоны» — булочки из дрожжевого теста с корицей: рецепт
Что понадобится:
- мука — 450 граммов;
- молоко — 250 миллилитров;
- дрожжи сухие — 11 граммов;
- яйца — 2 штуки;
- сахар — 50 граммов для теста и 50 граммов для начинки;
- масло сливочное — 120 граммов;
- молотая корица — 15 граммов;
- ванилин — 1 грамм;
- сметана жирная — 100 граммов;
- сгущенное молоко — 100 граммов.
Способ приготовления
- В подогретое молоко добавьте сухие дрожжи и половину сахара. Оставьте на десять минут;
- Муку, соль и ванилин просейте, взбейте яйца и добавьте сухие ингредиенты к ним;
- Добавьте в смесь молоко с дрожжами и замесите тесто;
- Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на один час;
- Когда тесто поднимется, раскатайте его в пласт толщиной около 0,5 сантиметра;
- Смажьте его растопленным сливочным маслом и равномерно посыпьте смесью из сахара и корицы;
- Сверните тесто в рулет и разрежьте его на части — примерно на восемь штук;
- Застелите противень пергаментом и смажьте его маслом, выложите булочки срезом вниз;
- Выпекайте булочки в течение 25 минут при температуре 180 градусов. Готовность можно проверить деревянной зубочисткой или шпажкой;
- Пока булочки готовятся, приготовьте соус: смешайте сгущенное молоко со сметаной и уберите в холодильник;
- Когда булочки будут готовы, смажьте их соусом со всех сторон. Оставьте остывать и напитываться.
Булочки-ватрушки с творогом: рецепт
Что понадобится:
- мука — 480 граммов;
- сухие дрожжи — 7 граммов;
- соль — половина чайной ложки;
- масло сливочное — 60 граммов;
- сахар — 80 граммов;
- теплое молоко — 250 миллилитров;
- масло растительное — 30 миллилитров;
- творог 9% — 350 граммов;
- сметана — 60 граммов;
- манная крупа — 30 граммов;
- яйца — 1 штука;
- сахар ванильный — 1 чайная ложка.
Способ приготовления
- Перемешайте дрожжи, теплое молоко (около 40 градусов) и сахар. Оставьте смесь на 10-15 минут и посмотрите, появилась ли пенная шапочка. Если ее нет, дрожжи не сработали, возьмите другие;
- В плошке смешайте соль и просеянную муку, но не всю, а только часть;
- Вылейте в плошку дрожжевую смесь и постепенно добавляйте к ней оставшуюся муку;
- Замесите тесто, смажьте его и миску растительным маслом, накройте его пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5 часа. Теста за это время должно стать больше в два раза;
- Приготовьте начинку: выложите в миску творог, сахар, сметану, манную крупу, ванильный сахар и белок (желток не выбрасывайте, он еще понадобится). Перемешайте все ложкой;
- Смажьте поверхность, на которой будете готовить, растительным маслом и выложите туда тесто, когда оно подойдет;
- Обомните его и разделите на 12 одинаковых частей. А затем сформируйте из них ровные шарики;
- Застелите противень пергаментом и выложите на него шарики. Закройте их пленкой и оставьте на 30 минут;
- Уберите пленку и в середине каждой булочки сделайте круглое углубление с помощью стакана, но предварительно смажьте его дно мукой, чтобы не прилипало;
- Смешайте желток с ложкой молока и смажьте сверху булочки;
- Положите в каждую булочку начинку с творогом — примерно по одной столовой ложке;
- Выпекайте ватрушки в ранее разогретой духовке — примерно 20-25 минут при 180 градусах. Но учитывайте особенности вашей плиты — проверяйте готовность: булочки должны подрумяниться;
- Готовые булочки смажьте маслом и дайте остыть.
Булочки с заварным кремом: рецепт
Что понадобится:
- молоко — 180 миллилитров для теста и 300 миллилитров для крема;
- дрожжи сухие — 70 граммов;
- масло растительное — 45 миллилитров;
- яйца — 2 штуки;
- мука — 350-370 граммов;
- сахар ванильный — 8 граммов;
- соль — 1 щепотка;
- сахар — 75 граммов для теста и 75 граммов для крема;
- крахмал кукурузный — 40 граммов;
- сахарная пудра — по вкусу.
Способ приготовления
- В миску просейте 350 граммов муки, высыпьте туда ванильный сахар, обычный сахар, дрожжи. Добавьте щепотку соли и перемешайте;
- Яйцо разделите на желток и белок. Белок и растительное масло влейте в мучную смесь. Желток не выбрасывайте — он понадобится позже для смазывания;
- Разогрейте молоко до 40 градусов и добавьте его к муке;
- Замешайте тесто. Если понадобится еще мука, то добавьте около 20 граммов;
- Тесто накройте пленкой и оставьте в теплом месте на час;
- Приготовьте заварной крем: в кастрюле или сотейнике смешайте сахар, яйцо и крахмал. Перемешайте тщательно венчиком;
- Добавьте молоко и снова все перемешайте венчиком;
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивайте венчиком до загустения крема — примерно три-пять минут;
- Готовому крему нужно остыть. Он должен получиться густым и не растекающимся;
- Когда тесто подойдет, раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной около трех миллиметров. Предварительно смажьте поверхность растительным маслом, чтобы не прилипало.
- Пласт разрежьте вдоль на полоски шириной примерно 2,5 сантиметра;
- Затем разрежьте тесто поперек пополам;
- Возьмите две полоски и склейте их с одного конца. Затем перекрутите их между собой, чтобы получилась косичка;
- Уложите косичку в форме восьмерки и соедините концы между собой;
- Застелите противень пергаментом и смажьте его растительным маслом, выложите на него булочки — на расстоянии друг от друга;
- Заварной крем выложите в кулинарный пакет. Выдавливайте в каждое отверстие булочки небольшую порцию крема. Распределите его равномерно;
- Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте туда противень с булочками. Выпекайте примерно 30 минут до тех пор, пока они не подрумянятся;
- Готовые булочки посыпьте сахарной пудрой.
Булочки-рогалики: рецепт
Что понадобится:
- мука — 500 граммов;
- теплая вода (40 градусов) — 300 миллилитров;
- масло сливочное — 50 граммов;
- масло растительное — 1 столовая ложка;
- соль — 1 чайная ложка с небольшой горкой;
- дрожжи сухие — 7 граммов;
- сахар — 2 столовые ложки.
Способ приготовления
- В теплой воде размешайте дрожжи и сахар до полного растворения;
- Возьмите миску для теста и смешайте в ней муку и соль. Сделайте углубление и вылейте туда дрожжевую смесь;
- Замесите тесто руками или миксером;
- Добавьте размягченное сливочное масло, но не все сразу, а порциями. Вымешивайте тесто до однородности около десяти минут;
- Добавьте столовую ложку растительного масла и соберите тесто в шар. Накройте миску пленкой и оставьте в тепле на час;
- Когда тесто подойдет, разрежьте его на 12 равных частей и сформируйте из них шарики. Прикройте их салфеткой и оставьте на пять минут;
- Раскатайте каждый шарик в форме языка или треугольника. Сверните в рогалик — от широкого края к узкому — и немного изогните;
- Выложите рогалики на застеленный пергаментом противень на расстоянии друг от друга;
- Накройте рогалики пленкой и оставьте на 30 минут;
- Разогрейте духовку до 190 градусов;
- Чтобы корочка у рогаликов была хрустящей, сделайте «водяную баню»: налейте в другой противень полстакана горячей воды и поставьте его вниз духовки;
- Снимите пленку с рогаликов и поставьте их в духовку на десять минут. Затем уберите противень с водой и поставьте выпекаться еще на 15 минут до румяности.
Булочки с шоколадом: рецепт
Что понадобится:
Для теста:
- мука — 200 граммов;
- сметана — 1 столовая ложка;
- молоко — 130 миллилитров;
- дрожжи сухие — половина чайной ложки;
- соль — половина чайной ложки;
- масло сливочное — 20 граммов;
- сахар — 20 граммов.
Для начинки:
- мука — 1 столовая ложка;
- крахмал — 1 чайная ложка;
- какао-порошок — 2 столовые ложки;
- сахар — 40 граммов;
- молоко — 100 миллилитров;
- шоколад горький — 50 граммов;
- масло сливочное — 1 чайная ложка.
Для смазывания булочек:
- желток — 1 штука;
- молоко — 1 столовая ложка.
Способ приготовления
- Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, а молоко подогрейте до 40 градусов;
- Перемешайте молоко с сухими дрожжами и сахаром. Оставьте на пять минут и проверьте, заработали ли они, — должна появиться пенка;
- Добавьте туда соль и сметану. Замесите тесто в шар;
- Добавьте в тесто мягкое и подтаявшее сливочное масло и снова замесите;
- Готовое тесто накройте крышкой или пленкой и оставьте на час в теплом месте, чтобы оно поднялось;
- Приготовьте начинку: смешайте сахар, муку, крахмал и какао;
- По чуть-чуть вливайте в сухую смесь молоко и подогрейте это в микроволновке на максимальной мощности 20 секунд;
- Добавьте шоколад и сливочное масло и снова отправьте в микроволновку на минуту. Периодически доставайте и помешивайте;
- После микроволновки оставьте массу — постепенно она загустеет и превратится в шоколадную пасту;
- Разделите тесто на шесть равных частей и сделайте из них шарики. Дайте им полежать десять минут;
- Присыпьте шарики мукой и раскатайте в длинные лепешки;
- В центры лепешек выложите по одной столовой ложке шоколадной начинки;
- Хорошо скрепите края лепешек и сформируйте пирожки;
- Пирожки раскатайте в небольшую лепешку и разрежьте ее вдоль несколько раз, не затрагивая края;
- Придерживайте лепешку с одного края и скатайте ее в рулет — должен получится плотный жгут;
- Сверните жгут из теста узелком — и булочка готова;
- Застелите противень пергаментом и выложите на него булочки на расстоянии. Дайте им немного постоять и смажьте смесью из желтка и молока;
- Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте булочки печься на 12-15 минут.
Польза и вред булочек
В разговоре с «Лентой.ру» нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что сдобные булочки состоят из белой муки и сахара. Эти продукты несут в себе «пустые» калории без пользы для организма.
«В них нет витаминов, минералов, белка, клетчатки и полезных жиров, но есть высокая энергетическая ценность. Поэтому при частом употреблении возникает дефицит так называемых нутриентов», — утверждает эксперт.
По мнению Гусаковой, в булочках есть только быстроусвояемые углеводы. Поэтому после такой еды человек почти сразу снова чувствует голод — уровень сахара в крови резко колеблется. Это приводит к перееданию и в конечном итоге лишнему весу.
Постоянное и бесконтрольное употребление продуктов с высоким содержанием сахара, особенно рафинированного, может привести к повышению глюкозы в крови. Со временем это на 30-40 процентов увеличивает риск развития инсулинорезистентности, а затем и диабета второго типа, считает эксперт.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить потребление сахара до десяти процентов от суточной калорийности.
~ 550 килокалорий составляет средняя калорийность 100 граммов выпечки
«В идеале сладкую выпечку следует есть не чаще одного-двух раз в неделю. Особенно важно соблюдать это правило детям», — утверждает нутрициолог.
Специалист дала рекомендации, как выбрать наименее вредную булочку в магазине:
- Внимательно читайте состав. Если сахар, белая мука или другие нездоровые компоненты находятся в начале списка, от такого продукта лучше отказаться. Кроме того, важно обратить внимание на вредные жиры. В выпечке часто используется маргарин — при нагревании он превращается во вредные для организма трансжиры. Их безопасное потребление не должно превышать одного процента от суточной калорийности. Кроме того, булочка может содержать пальмовое масло, которое повышает холестерин и риски сердечно-сосудистых заболеваний.
- Ищите булочки, в которых указано, что они сделаны из цельнозерновой муки или с добавлением отрубей. Если в составе есть только пшеничная мука или продукт высшего сорта, это означает, что сырье было сильно переработано. В такой муке почти нет клетчатки и полезных веществ.
- Обратите внимание на количество добавленного сахара. Чем его меньше — тем лучше. Но сахар иногда маскируется под другими названиями: например, медом, фруктовым сиропом и фруктозой.
Посмотрите на срок хранения: чем он дольше, тем вероятнее использование консервантов.
Лучше, если вы испечете булочку самостоятельно, а не купите ее в магазине. По крайней вере, так можно быть уверенным в ее составе, считает эксперт.
«Используйте цельнозерновую муку, ржаную, овсяную или с высоким содержанием клетчатки. Сократите количество сахара в рецепте, добавьте больше ароматных специй, таких как корица или натуральная ваниль. Это сделает вкус более насыщенным без лишних калорий. Вместо сладких джемов используйте свежие фрукты, ягоды, орехи или семена», — посоветовала нутрициолог.