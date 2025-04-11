Лучшие рецепты домашних булочек: топ-7

Lenta.ru

По данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в 2024 году подорожали на 12,7 процента, а средняя наценка на самые популярные продукты, согласно подсчетам ФАС, составляет примерно 60 процентов. Хорошая новость в том, что булочки с начинками и без несложно приготовить дома. К тому же домашняя выпечка менее вредна для здоровья и фигуры, ведь качество ингредиентов и количество сахара можно подобрать индивидуально под себя. «Лента.ру» собрала самые простые и вкусные рецепты булочек, а также выяснила мнение нутрициолога — как есть выпечку без вреда для здоровья.

Лучшие рецепты домашних булочек
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Булочка с вишневой начинкой: рецепт

Что понадобится:

  • яйца — 2 штуки (для теста и для смазывания);
  • масло растительное — 30 миллилитров;
  • сахар — 75 граммов для теста и 50 граммов для начинки;
  • мука — 370 граммов;
  • молоко — 200 миллилитров;
  • дрожжи сухие — 8 граммов;
  • соль — 1/3 чайной ложки;
  • замороженная вишня без косточек — 220 граммов;
  • вода — 100 миллилитров;
  • картофельный или кукурузный крахмал — 1 столовая ложка.

Способ Подогрейте молоко в микроволновке или на плите — примерно до 38 градусов;

  1. Вылейте молоко в миску, разбейте туда яйцо, добавьте сахар, соль, сухие дрожжи и растительное масло. Хорошо перемешайте венчиком;
  2. Просейте муку и постепенно добавляйте ее в массу, постоянно мешая венчиком или ложкой;
  3. Возьмите еще одну миску, смажьте ее и свои руки растительным маслом, переложите туда тесто. Накройте пленкой и оставьте на один час;
  4. Начните готовить начинку: выложите размороженную или свежую вишню в сотейник, предварительно убрав косточки;
  5. Засыпьте в вишню сахар и добавьте 50 миллилитров воды;
  6. Разведите крахмал в оставшихся 50 миллилитрах воды;
  7. Влейте крахмал к вишне и варите одну-две минуты, помешивая. Затем дайте готовой начинке остыть;
  8. Посыпьте стол мукой и выложите поднявшееся тесто. Его тоже обильно присыпьте мукой;
  9. Замешивайте тесто около пяти минут так, чтобы оно перестало прилипать к рукам;
  10. Поделите тесто на десять одинаковых частей;
  11. Каждую часть раскатайте в прямоугольный пласт толщиной два-три миллиметра;
  12. С одной стороны отмерьте два сантиметра от края теста и выложите полоску начинки. Рассчитывайте так, чтобы начинки хватило на все куски теста;
  13. Заверните край теста так, чтобы оно не растянулось, но прикрыло начинку;
  14. Края теста примните пальцами;
  15. С противоположной стороны сделайте параллельные надрезы через каждые два сантиметра;
  16. Заверните булочку до конца и примните края;
  17. Так же заверните оставшиеся девять булочек;
  18. Застелите противень бумагой для выпечки, выложите туда булочки на расстоянии друг от друга;
  19. Через десять минут смажьте булочки смесью из взбитых яйца и молока;
  20. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте булочки выпекаться на 25 минут.

Плюшка «Московская» — сахарная булочка из дрожжевого теста: рецепт

Что понадобится:

Для опары:

  • дрожжи сухие — 11 граммов;
  • вода (слегка теплая) — 50 миллилитров;
  • сахар — 1 столовая ложка;
  • мука — 1 столовая ложка.

Для теста:

  • мука — 1 килограмм;
  • молоко — 500 миллилитров;
  • яйца — 2 штуки;
  • соль — 1/3 чайной ложки;
  • масло сливочное — 150 граммов;
  • сахар — 150 граммов;
  • масло растительное.

Для сиропа:

  • Вода горячая — 3 столовые ложки;
  • Сахар — 2 столовые ложки.

Способ приготовления

  1. В небольшой емкости смешайте воду, дрожжи, сахар и столовую ложку муки;
  2. Перемешайте и уберите в теплое место на 15 минут;
  3. Растопите сливочное масло и охладите его до комнатной температуры;
  4. Добавьте в опару яйца и соль. Затем — сахар и молоко;
  5. Влейте в тесто растопленное масло и перемешайте;
  6. Затем частями добавляйте предварительно просеянную муку;
  7. Замесите тесто. Если оно липнет к рукам, смажьте их растительным маслом;
  8. Накройте тесто сухим полотенцем и оставьте его подниматься на 1,5 часа;
  9. Когда тесто подойдет, нужно его обмять и снова убрать на 20-30 минут. Повторите этот шаг три раза;
  10. Готовое тесто выложите на предварительно смазанную маслом поверхность и разрежьте на одинаковые части и слепите из них шарики;
  11. Возьмите один шарик и разомните его в лепешку, смажьте растительным маслом и посыпьте одной чайной ложкой сахара;
  12. Подготовленную плюшку сверните в рулет, а затем сделайте продольный надрез ножом, но не доходя до конца два сантиметра;
  13. Разверните по линии надреза слоями наверх, чтобы получилось сердечко;
  14. То же самое сделайте с остальными шариками;
  15. Смажьте противень растительным маслом и выложите все булочки;
  16. Оставьте их в теплом месте на несколько минут, чтобы они поднялись;
  17. Выпекайте булочки в духовке 15-25 минут при температуре 180-200 градусов;
  18. Готовые булочки смажьте сахарным сиропом — для этого перемешайте сахар с горячей водой.

«Синнабоны» — булочки из дрожжевого теста с корицей: рецепт

Что понадобится:

  • мука — 450 граммов;
  • молоко — 250 миллилитров;
  • дрожжи сухие — 11 граммов;
  • яйца — 2 штуки;
  • сахар — 50 граммов для теста и 50 граммов для начинки;
  • масло сливочное — 120 граммов;
  • молотая корица — 15 граммов;
  • ванилин — 1 грамм;
  • сметана жирная — 100 граммов;
  • сгущенное молоко — 100 граммов.

Способ приготовления

  1. В подогретое молоко добавьте сухие дрожжи и половину сахара. Оставьте на десять минут;
  2. Муку, соль и ванилин просейте, взбейте яйца и добавьте сухие ингредиенты к ним;
  3. Добавьте в смесь молоко с дрожжами и замесите тесто;
  4. Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на один час;
  5. Когда тесто поднимется, раскатайте его в пласт толщиной около 0,5 сантиметра;
  6. Смажьте его растопленным сливочным маслом и равномерно посыпьте смесью из сахара и корицы;
  7. Сверните тесто в рулет и разрежьте его на части — примерно на восемь штук;
  8. Застелите противень пергаментом и смажьте его маслом, выложите булочки срезом вниз;
  9. Выпекайте булочки в течение 25 минут при температуре 180 градусов. Готовность можно проверить деревянной зубочисткой или шпажкой;
  10. Пока булочки готовятся, приготовьте соус: смешайте сгущенное молоко со сметаной и уберите в холодильник;
  11. Когда булочки будут готовы, смажьте их соусом со всех сторон. Оставьте остывать и напитываться.

Булочки-ватрушки с творогом: рецепт

Что понадобится:

  • мука — 480 граммов;
  • сухие дрожжи — 7 граммов;
  • соль — половина чайной ложки;
  • масло сливочное — 60 граммов;
  • сахар — 80 граммов;
  • теплое молоко — 250 миллилитров;
  • масло растительное — 30 миллилитров;
  • творог 9% — 350 граммов;
  • сметана — 60 граммов;
  • манная крупа — 30 граммов;
  • яйца — 1 штука;
  • сахар ванильный — 1 чайная ложка.

Способ приготовления

  1. Перемешайте дрожжи, теплое молоко (около 40 градусов) и сахар. Оставьте смесь на 10-15 минут и посмотрите, появилась ли пенная шапочка. Если ее нет, дрожжи не сработали, возьмите другие;
  2. В плошке смешайте соль и просеянную муку, но не всю, а только часть;
  3. Вылейте в плошку дрожжевую смесь и постепенно добавляйте к ней оставшуюся муку;
  4. Замесите тесто, смажьте его и миску растительным маслом, накройте его пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5 часа. Теста за это время должно стать больше в два раза;
  5. Приготовьте начинку: выложите в миску творог, сахар, сметану, манную крупу, ванильный сахар и белок (желток не выбрасывайте, он еще понадобится). Перемешайте все ложкой;
  6. Смажьте поверхность, на которой будете готовить, растительным маслом и выложите туда тесто, когда оно подойдет;
  7. Обомните его и разделите на 12 одинаковых частей. А затем сформируйте из них ровные шарики;
  8. Застелите противень пергаментом и выложите на него шарики. Закройте их пленкой и оставьте на 30 минут;
  9. Уберите пленку и в середине каждой булочки сделайте круглое углубление с помощью стакана, но предварительно смажьте его дно мукой, чтобы не прилипало;
  10. Смешайте желток с ложкой молока и смажьте сверху булочки;
  11. Положите в каждую булочку начинку с творогом — примерно по одной столовой ложке;
  12. Выпекайте ватрушки в ранее разогретой духовке — примерно 20-25 минут при 180 градусах. Но учитывайте особенности вашей плиты — проверяйте готовность: булочки должны подрумяниться;
  13. Готовые булочки смажьте маслом и дайте остыть.

Булочки с заварным кремом: рецепт

Что понадобится:

  • молоко — 180 миллилитров для теста и 300 миллилитров для крема;
  • дрожжи сухие — 70 граммов;
  • масло растительное — 45 миллилитров;
  • яйца — 2 штуки;
  • мука — 350-370 граммов;
  • сахар ванильный — 8 граммов;
  • соль — 1 щепотка;
  • сахар — 75 граммов для теста и 75 граммов для крема;
  • крахмал кукурузный — 40 граммов;
  • сахарная пудра — по вкусу.

Способ приготовления

  1. В миску просейте 350 граммов муки, высыпьте туда ванильный сахар, обычный сахар, дрожжи. Добавьте щепотку соли и перемешайте;
  2. Яйцо разделите на желток и белок. Белок и растительное масло влейте в мучную смесь. Желток не выбрасывайте — он понадобится позже для смазывания;
  3. Разогрейте молоко до 40 градусов и добавьте его к муке;
  4. Замешайте тесто. Если понадобится еще мука, то добавьте около 20 граммов;
  5. Тесто накройте пленкой и оставьте в теплом месте на час;
  6. Приготовьте заварной крем: в кастрюле или сотейнике смешайте сахар, яйцо и крахмал. Перемешайте тщательно венчиком;
  7. Добавьте молоко и снова все перемешайте венчиком;
  8. Поставьте кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивайте венчиком до загустения крема — примерно три-пять минут;
  9. Готовому крему нужно остыть. Он должен получиться густым и не растекающимся;
  10. Когда тесто подойдет, раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной около трех миллиметров. Предварительно смажьте поверхность растительным маслом, чтобы не прилипало.
  11. Пласт разрежьте вдоль на полоски шириной примерно 2,5 сантиметра;
  12. Затем разрежьте тесто поперек пополам;
  13. Возьмите две полоски и склейте их с одного конца. Затем перекрутите их между собой, чтобы получилась косичка;
  14. Уложите косичку в форме восьмерки и соедините концы между собой;
  15. Застелите противень пергаментом и смажьте его растительным маслом, выложите на него булочки — на расстоянии друг от друга;
  16. Заварной крем выложите в кулинарный пакет. Выдавливайте в каждое отверстие булочки небольшую порцию крема. Распределите его равномерно;
  17. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте туда противень с булочками. Выпекайте примерно 30 минут до тех пор, пока они не подрумянятся;
  18. Готовые булочки посыпьте сахарной пудрой.

Булочки-рогалики: рецепт

Что понадобится:

  • мука — 500 граммов;
  • теплая вода (40 градусов) — 300 миллилитров;
  • масло сливочное — 50 граммов;
  • масло растительное — 1 столовая ложка;
  • соль — 1 чайная ложка с небольшой горкой;
  • дрожжи сухие — 7 граммов;
  • сахар — 2 столовые ложки.

Способ приготовления

  1. В теплой воде размешайте дрожжи и сахар до полного растворения;
  2. Возьмите миску для теста и смешайте в ней муку и соль. Сделайте углубление и вылейте туда дрожжевую смесь;
  3. Замесите тесто руками или миксером;
  4. Добавьте размягченное сливочное масло, но не все сразу, а порциями. Вымешивайте тесто до однородности около десяти минут;
  5. Добавьте столовую ложку растительного масла и соберите тесто в шар. Накройте миску пленкой и оставьте в тепле на час;
  6. Когда тесто подойдет, разрежьте его на 12 равных частей и сформируйте из них шарики. Прикройте их салфеткой и оставьте на пять минут;
  7. Раскатайте каждый шарик в форме языка или треугольника. Сверните в рогалик — от широкого края к узкому — и немного изогните;
  8. Выложите рогалики на застеленный пергаментом противень на расстоянии друг от друга;
  9. Накройте рогалики пленкой и оставьте на 30 минут;
  10. Разогрейте духовку до 190 градусов;
  11. Чтобы корочка у рогаликов была хрустящей, сделайте «водяную баню»: налейте в другой противень полстакана горячей воды и поставьте его вниз духовки;
  12. Снимите пленку с рогаликов и поставьте их в духовку на десять минут. Затем уберите противень с водой и поставьте выпекаться еще на 15 минут до румяности.

Булочки с шоколадом: рецепт

Что понадобится:

Для теста:

  • мука — 200 граммов;
  • сметана — 1 столовая ложка;
  • молоко — 130 миллилитров;
  • дрожжи сухие — половина чайной ложки;
  • соль — половина чайной ложки;
  • масло сливочное — 20 граммов;
  • сахар — 20 граммов.

Для начинки:

  • мука — 1 столовая ложка;
  • крахмал — 1 чайная ложка;
  • какао-порошок — 2 столовые ложки;
  • сахар — 40 граммов;
  • молоко — 100 миллилитров;
  • шоколад горький — 50 граммов;
  • масло сливочное — 1 чайная ложка.

Для смазывания булочек:

  • желток — 1 штука;
  • молоко — 1 столовая ложка.

Способ приготовления

  1. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, а молоко подогрейте до 40 градусов;
  2. Перемешайте молоко с сухими дрожжами и сахаром. Оставьте на пять минут и проверьте, заработали ли они, — должна появиться пенка;
  3. Добавьте туда соль и сметану. Замесите тесто в шар;
  4. Добавьте в тесто мягкое и подтаявшее сливочное масло и снова замесите;
  5. Готовое тесто накройте крышкой или пленкой и оставьте на час в теплом месте, чтобы оно поднялось;
  6. Приготовьте начинку: смешайте сахар, муку, крахмал и какао;
  7. По чуть-чуть вливайте в сухую смесь молоко и подогрейте это в микроволновке на максимальной мощности 20 секунд;
  8. Добавьте шоколад и сливочное масло и снова отправьте в микроволновку на минуту. Периодически доставайте и помешивайте;
  9. После микроволновки оставьте массу — постепенно она загустеет и превратится в шоколадную пасту;
  10. Разделите тесто на шесть равных частей и сделайте из них шарики. Дайте им полежать десять минут;
  11. Присыпьте шарики мукой и раскатайте в длинные лепешки;
  12. В центры лепешек выложите по одной столовой ложке шоколадной начинки;
  13. Хорошо скрепите края лепешек и сформируйте пирожки;
  14. Пирожки раскатайте в небольшую лепешку и разрежьте ее вдоль несколько раз, не затрагивая края;
  15. Придерживайте лепешку с одного края и скатайте ее в рулет — должен получится плотный жгут;
  16. Сверните жгут из теста узелком — и булочка готова;
  17. Застелите противень пергаментом и выложите на него булочки на расстоянии. Дайте им немного постоять и смажьте смесью из желтка и молока;
  18. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте булочки печься на 12-15 минут.

Польза и вред булочек

В разговоре с «Лентой.ру» нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что сдобные булочки состоят из белой муки и сахара. Эти продукты несут в себе «пустые» калории без пользы для организма.

«В них нет витаминов, минералов, белка, клетчатки и полезных жиров, но есть высокая энергетическая ценность. Поэтому при частом употреблении возникает дефицит так называемых нутриентов», — утверждает эксперт.

По мнению Гусаковой, в булочках есть только быстроусвояемые углеводы. Поэтому после такой еды человек почти сразу снова чувствует голод — уровень сахара в крови резко колеблется. Это приводит к перееданию и в конечном итоге лишнему весу.

Постоянное и бесконтрольное употребление продуктов с высоким содержанием сахара, особенно рафинированного, может привести к повышению глюкозы в крови. Со временем это на 30-40 процентов увеличивает риск развития инсулинорезистентности, а затем и диабета второго типа, считает эксперт.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить потребление сахара до десяти процентов от суточной калорийности.

~ 550 килокалорий составляет средняя калорийность 100 граммов выпечки

«В идеале сладкую выпечку следует есть не чаще одного-двух раз в неделю. Особенно важно соблюдать это правило детям», — утверждает нутрициолог.

Специалист дала рекомендации, как выбрать наименее вредную булочку в магазине:

  1. Внимательно читайте состав. Если сахар, белая мука или другие нездоровые компоненты находятся в начале списка, от такого продукта лучше отказаться. Кроме того, важно обратить внимание на вредные жиры. В выпечке часто используется маргарин — при нагревании он превращается во вредные для организма трансжиры. Их безопасное потребление не должно превышать одного процента от суточной калорийности. Кроме того, булочка может содержать пальмовое масло, которое повышает холестерин и риски сердечно-сосудистых заболеваний.
  2. Ищите булочки, в которых указано, что они сделаны из цельнозерновой муки или с добавлением отрубей. Если в составе есть только пшеничная мука или продукт высшего сорта, это означает, что сырье было сильно переработано. В такой муке почти нет клетчатки и полезных веществ.
  3. Обратите внимание на количество добавленного сахара. Чем его меньше — тем лучше. Но сахар иногда маскируется под другими названиями: например, медом, фруктовым сиропом и фруктозой.

Посмотрите на срок хранения: чем он дольше, тем вероятнее использование консервантов.

Лучше, если вы испечете булочку самостоятельно, а не купите ее в магазине. По крайней вере, так можно быть уверенным в ее составе, считает эксперт.

«Используйте цельнозерновую муку, ржаную, овсяную или с высоким содержанием клетчатки. Сократите количество сахара в рецепте, добавьте больше ароматных специй, таких как корица или натуральная ваниль. Это сделает вкус более насыщенным без лишних калорий. Вместо сладких джемов используйте свежие фрукты, ягоды, орехи или семена», — посоветовала нутрициолог.

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