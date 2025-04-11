Лучшие рецепты домашних булочек

По данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в 2024 году подорожали на 12,7 процента, а средняя наценка на самые популярные продукты, согласно подсчетам ФАС, составляет примерно 60 процентов. Хорошая новость в том, что булочки с начинками и без несложно приготовить дома. К тому же домашняя выпечка менее вредна для здоровья и фигуры, ведь качество ингредиентов и количество сахара можно подобрать индивидуально под себя. «Лента.ру» собрала самые простые и вкусные рецепты булочек, а также выяснила мнение нутрициолога — как есть выпечку без вреда для здоровья.

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Булочка с вишневой начинкой: рецепт

Что понадобится:

яйца — 2 штуки (для теста и для смазывания);

масло растительное — 30 миллилитров;

сахар — 75 граммов для теста и 50 граммов для начинки;

мука — 370 граммов;

молоко — 200 миллилитров;

дрожжи сухие — 8 граммов;

соль — 1/3 чайной ложки;

замороженная вишня без косточек — 220 граммов;

вода — 100 миллилитров;

картофельный или кукурузный крахмал — 1 столовая ложка.

Способ Подогрейте молоко в микроволновке или на плите — примерно до 38 градусов;

Вылейте молоко в миску, разбейте туда яйцо, добавьте сахар, соль, сухие дрожжи и растительное масло. Хорошо перемешайте венчиком; Просейте муку и постепенно добавляйте ее в массу, постоянно мешая венчиком или ложкой; Возьмите еще одну миску, смажьте ее и свои руки растительным маслом, переложите туда тесто. Накройте пленкой и оставьте на один час; Начните готовить начинку: выложите размороженную или свежую вишню в сотейник, предварительно убрав косточки; Засыпьте в вишню сахар и добавьте 50 миллилитров воды; Разведите крахмал в оставшихся 50 миллилитрах воды; Влейте крахмал к вишне и варите одну-две минуты, помешивая. Затем дайте готовой начинке остыть; Посыпьте стол мукой и выложите поднявшееся тесто. Его тоже обильно присыпьте мукой; Замешивайте тесто около пяти минут так, чтобы оно перестало прилипать к рукам; Поделите тесто на десять одинаковых частей; Каждую часть раскатайте в прямоугольный пласт толщиной два-три миллиметра; С одной стороны отмерьте два сантиметра от края теста и выложите полоску начинки. Рассчитывайте так, чтобы начинки хватило на все куски теста; Заверните край теста так, чтобы оно не растянулось, но прикрыло начинку; Края теста примните пальцами; С противоположной стороны сделайте параллельные надрезы через каждые два сантиметра; Заверните булочку до конца и примните края; Так же заверните оставшиеся девять булочек; Застелите противень бумагой для выпечки, выложите туда булочки на расстоянии друг от друга; Через десять минут смажьте булочки смесью из взбитых яйца и молока; Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте булочки выпекаться на 25 минут.

Плюшка «Московская» — сахарная булочка из дрожжевого теста: рецепт

Что понадобится:

Для опары:

дрожжи сухие — 11 граммов;

вода (слегка теплая) — 50 миллилитров;

сахар — 1 столовая ложка;

мука — 1 столовая ложка.

Для теста:

мука — 1 килограмм;

молоко — 500 миллилитров;

яйца — 2 штуки;

соль — 1/3 чайной ложки;

масло сливочное — 150 граммов;

сахар — 150 граммов;

масло растительное.

Для сиропа:

Вода горячая — 3 столовые ложки;

Сахар — 2 столовые ложки.

Способ приготовления

В небольшой емкости смешайте воду, дрожжи, сахар и столовую ложку муки; Перемешайте и уберите в теплое место на 15 минут; Растопите сливочное масло и охладите его до комнатной температуры; Добавьте в опару яйца и соль. Затем — сахар и молоко; Влейте в тесто растопленное масло и перемешайте; Затем частями добавляйте предварительно просеянную муку; Замесите тесто. Если оно липнет к рукам, смажьте их растительным маслом; Накройте тесто сухим полотенцем и оставьте его подниматься на 1,5 часа; Когда тесто подойдет, нужно его обмять и снова убрать на 20-30 минут. Повторите этот шаг три раза; Готовое тесто выложите на предварительно смазанную маслом поверхность и разрежьте на одинаковые части и слепите из них шарики; Возьмите один шарик и разомните его в лепешку, смажьте растительным маслом и посыпьте одной чайной ложкой сахара; Подготовленную плюшку сверните в рулет, а затем сделайте продольный надрез ножом, но не доходя до конца два сантиметра; Разверните по линии надреза слоями наверх, чтобы получилось сердечко; То же самое сделайте с остальными шариками; Смажьте противень растительным маслом и выложите все булочки; Оставьте их в теплом месте на несколько минут, чтобы они поднялись; Выпекайте булочки в духовке 15-25 минут при температуре 180-200 градусов; Готовые булочки смажьте сахарным сиропом — для этого перемешайте сахар с горячей водой.

«Синнабоны» — булочки из дрожжевого теста с корицей: рецепт

Что понадобится:

мука — 450 граммов;

молоко — 250 миллилитров;

дрожжи сухие — 11 граммов;

яйца — 2 штуки;

сахар — 50 граммов для теста и 50 граммов для начинки;

масло сливочное — 120 граммов;

молотая корица — 15 граммов;

ванилин — 1 грамм;

сметана жирная — 100 граммов;

сгущенное молоко — 100 граммов.

Способ приготовления

В подогретое молоко добавьте сухие дрожжи и половину сахара. Оставьте на десять минут; Муку, соль и ванилин просейте, взбейте яйца и добавьте сухие ингредиенты к ним; Добавьте в смесь молоко с дрожжами и замесите тесто; Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на один час; Когда тесто поднимется, раскатайте его в пласт толщиной около 0,5 сантиметра; Смажьте его растопленным сливочным маслом и равномерно посыпьте смесью из сахара и корицы; Сверните тесто в рулет и разрежьте его на части — примерно на восемь штук; Застелите противень пергаментом и смажьте его маслом, выложите булочки срезом вниз; Выпекайте булочки в течение 25 минут при температуре 180 градусов. Готовность можно проверить деревянной зубочисткой или шпажкой; Пока булочки готовятся, приготовьте соус: смешайте сгущенное молоко со сметаной и уберите в холодильник; Когда булочки будут готовы, смажьте их соусом со всех сторон. Оставьте остывать и напитываться.

Булочки-ватрушки с творогом: рецепт

Что понадобится:

мука — 480 граммов;

сухие дрожжи — 7 граммов;

соль — половина чайной ложки;

масло сливочное — 60 граммов;

сахар — 80 граммов;

теплое молоко — 250 миллилитров;

масло растительное — 30 миллилитров;

творог 9% — 350 граммов;

сметана — 60 граммов;

манная крупа — 30 граммов;

яйца — 1 штука;

сахар ванильный — 1 чайная ложка.

Способ приготовления

Перемешайте дрожжи, теплое молоко (около 40 градусов) и сахар. Оставьте смесь на 10-15 минут и посмотрите, появилась ли пенная шапочка. Если ее нет, дрожжи не сработали, возьмите другие; В плошке смешайте соль и просеянную муку, но не всю, а только часть; Вылейте в плошку дрожжевую смесь и постепенно добавляйте к ней оставшуюся муку; Замесите тесто, смажьте его и миску растительным маслом, накройте его пленкой и оставьте в теплом месте на 1,5 часа. Теста за это время должно стать больше в два раза; Приготовьте начинку: выложите в миску творог, сахар, сметану, манную крупу, ванильный сахар и белок (желток не выбрасывайте, он еще понадобится). Перемешайте все ложкой; Смажьте поверхность, на которой будете готовить, растительным маслом и выложите туда тесто, когда оно подойдет; Обомните его и разделите на 12 одинаковых частей. А затем сформируйте из них ровные шарики; Застелите противень пергаментом и выложите на него шарики. Закройте их пленкой и оставьте на 30 минут; Уберите пленку и в середине каждой булочки сделайте круглое углубление с помощью стакана, но предварительно смажьте его дно мукой, чтобы не прилипало; Смешайте желток с ложкой молока и смажьте сверху булочки; Положите в каждую булочку начинку с творогом — примерно по одной столовой ложке; Выпекайте ватрушки в ранее разогретой духовке — примерно 20-25 минут при 180 градусах. Но учитывайте особенности вашей плиты — проверяйте готовность: булочки должны подрумяниться; Готовые булочки смажьте маслом и дайте остыть.

Булочки с заварным кремом: рецепт

Что понадобится:

молоко — 180 миллилитров для теста и 300 миллилитров для крема;

дрожжи сухие — 70 граммов;

масло растительное — 45 миллилитров;

яйца — 2 штуки;

мука — 350-370 граммов;

сахар ванильный — 8 граммов;

соль — 1 щепотка;

сахар — 75 граммов для теста и 75 граммов для крема;

крахмал кукурузный — 40 граммов;

сахарная пудра — по вкусу.

Способ приготовления

В миску просейте 350 граммов муки, высыпьте туда ванильный сахар, обычный сахар, дрожжи. Добавьте щепотку соли и перемешайте; Яйцо разделите на желток и белок. Белок и растительное масло влейте в мучную смесь. Желток не выбрасывайте — он понадобится позже для смазывания; Разогрейте молоко до 40 градусов и добавьте его к муке; Замешайте тесто. Если понадобится еще мука, то добавьте около 20 граммов; Тесто накройте пленкой и оставьте в теплом месте на час; Приготовьте заварной крем: в кастрюле или сотейнике смешайте сахар, яйцо и крахмал. Перемешайте тщательно венчиком; Добавьте молоко и снова все перемешайте венчиком; Поставьте кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивайте венчиком до загустения крема — примерно три-пять минут; Готовому крему нужно остыть. Он должен получиться густым и не растекающимся; Когда тесто подойдет, раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной около трех миллиметров. Предварительно смажьте поверхность растительным маслом, чтобы не прилипало. Пласт разрежьте вдоль на полоски шириной примерно 2,5 сантиметра; Затем разрежьте тесто поперек пополам; Возьмите две полоски и склейте их с одного конца. Затем перекрутите их между собой, чтобы получилась косичка; Уложите косичку в форме восьмерки и соедините концы между собой; Застелите противень пергаментом и смажьте его растительным маслом, выложите на него булочки — на расстоянии друг от друга; Заварной крем выложите в кулинарный пакет. Выдавливайте в каждое отверстие булочки небольшую порцию крема. Распределите его равномерно; Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте туда противень с булочками. Выпекайте примерно 30 минут до тех пор, пока они не подрумянятся; Готовые булочки посыпьте сахарной пудрой.

Булочки-рогалики: рецепт

Что понадобится:

мука — 500 граммов;

теплая вода (40 градусов) — 300 миллилитров;

масло сливочное — 50 граммов;

масло растительное — 1 столовая ложка;

соль — 1 чайная ложка с небольшой горкой;

дрожжи сухие — 7 граммов;

сахар — 2 столовые ложки.

Способ приготовления

В теплой воде размешайте дрожжи и сахар до полного растворения; Возьмите миску для теста и смешайте в ней муку и соль. Сделайте углубление и вылейте туда дрожжевую смесь; Замесите тесто руками или миксером; Добавьте размягченное сливочное масло, но не все сразу, а порциями. Вымешивайте тесто до однородности около десяти минут; Добавьте столовую ложку растительного масла и соберите тесто в шар. Накройте миску пленкой и оставьте в тепле на час; Когда тесто подойдет, разрежьте его на 12 равных частей и сформируйте из них шарики. Прикройте их салфеткой и оставьте на пять минут; Раскатайте каждый шарик в форме языка или треугольника. Сверните в рогалик — от широкого края к узкому — и немного изогните; Выложите рогалики на застеленный пергаментом противень на расстоянии друг от друга; Накройте рогалики пленкой и оставьте на 30 минут; Разогрейте духовку до 190 градусов; Чтобы корочка у рогаликов была хрустящей, сделайте «водяную баню»: налейте в другой противень полстакана горячей воды и поставьте его вниз духовки; Снимите пленку с рогаликов и поставьте их в духовку на десять минут. Затем уберите противень с водой и поставьте выпекаться еще на 15 минут до румяности.

Булочки с шоколадом: рецепт

Что понадобится:

Для теста:

мука — 200 граммов;

сметана — 1 столовая ложка;

молоко — 130 миллилитров;

дрожжи сухие — половина чайной ложки;

соль — половина чайной ложки;

масло сливочное — 20 граммов;

сахар — 20 граммов.

Для начинки:

мука — 1 столовая ложка;

крахмал — 1 чайная ложка;

какао-порошок — 2 столовые ложки;

сахар — 40 граммов;

молоко — 100 миллилитров;

шоколад горький — 50 граммов;

масло сливочное — 1 чайная ложка.

Для смазывания булочек:

желток — 1 штука;

молоко — 1 столовая ложка.

Способ приготовления

Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, а молоко подогрейте до 40 градусов; Перемешайте молоко с сухими дрожжами и сахаром. Оставьте на пять минут и проверьте, заработали ли они, — должна появиться пенка; Добавьте туда соль и сметану. Замесите тесто в шар; Добавьте в тесто мягкое и подтаявшее сливочное масло и снова замесите; Готовое тесто накройте крышкой или пленкой и оставьте на час в теплом месте, чтобы оно поднялось; Приготовьте начинку: смешайте сахар, муку, крахмал и какао; По чуть-чуть вливайте в сухую смесь молоко и подогрейте это в микроволновке на максимальной мощности 20 секунд; Добавьте шоколад и сливочное масло и снова отправьте в микроволновку на минуту. Периодически доставайте и помешивайте; После микроволновки оставьте массу — постепенно она загустеет и превратится в шоколадную пасту; Разделите тесто на шесть равных частей и сделайте из них шарики. Дайте им полежать десять минут; Присыпьте шарики мукой и раскатайте в длинные лепешки; В центры лепешек выложите по одной столовой ложке шоколадной начинки; Хорошо скрепите края лепешек и сформируйте пирожки; Пирожки раскатайте в небольшую лепешку и разрежьте ее вдоль несколько раз, не затрагивая края; Придерживайте лепешку с одного края и скатайте ее в рулет — должен получится плотный жгут; Сверните жгут из теста узелком — и булочка готова; Застелите противень пергаментом и выложите на него булочки на расстоянии. Дайте им немного постоять и смажьте смесью из желтка и молока; Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте булочки печься на 12-15 минут.

Польза и вред булочек

В разговоре с «Лентой.ру» нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что сдобные булочки состоят из белой муки и сахара. Эти продукты несут в себе «пустые» калории без пользы для организма.

«В них нет витаминов, минералов, белка, клетчатки и полезных жиров, но есть высокая энергетическая ценность. Поэтому при частом употреблении возникает дефицит так называемых нутриентов», — утверждает эксперт.

По мнению Гусаковой, в булочках есть только быстроусвояемые углеводы. Поэтому после такой еды человек почти сразу снова чувствует голод — уровень сахара в крови резко колеблется. Это приводит к перееданию и в конечном итоге лишнему весу.

Постоянное и бесконтрольное употребление продуктов с высоким содержанием сахара, особенно рафинированного, может привести к повышению глюкозы в крови. Со временем это на 30-40 процентов увеличивает риск развития инсулинорезистентности, а затем и диабета второго типа, считает эксперт.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить потребление сахара до десяти процентов от суточной калорийности.

~ 550 килокалорий составляет средняя калорийность 100 граммов выпечки

«В идеале сладкую выпечку следует есть не чаще одного-двух раз в неделю. Особенно важно соблюдать это правило детям», — утверждает нутрициолог.

Специалист дала рекомендации, как выбрать наименее вредную булочку в магазине:

Внимательно читайте состав. Если сахар, белая мука или другие нездоровые компоненты находятся в начале списка, от такого продукта лучше отказаться. Кроме того, важно обратить внимание на вредные жиры. В выпечке часто используется маргарин — при нагревании он превращается во вредные для организма трансжиры. Их безопасное потребление не должно превышать одного процента от суточной калорийности. Кроме того, булочка может содержать пальмовое масло, которое повышает холестерин и риски сердечно-сосудистых заболеваний. Ищите булочки, в которых указано, что они сделаны из цельнозерновой муки или с добавлением отрубей. Если в составе есть только пшеничная мука или продукт высшего сорта, это означает, что сырье было сильно переработано. В такой муке почти нет клетчатки и полезных веществ. Обратите внимание на количество добавленного сахара. Чем его меньше — тем лучше. Но сахар иногда маскируется под другими названиями: например, медом, фруктовым сиропом и фруктозой.

Посмотрите на срок хранения: чем он дольше, тем вероятнее использование консервантов.

Лучше, если вы испечете булочку самостоятельно, а не купите ее в магазине. По крайней вере, так можно быть уверенным в ее составе, считает эксперт.