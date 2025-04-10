Если под рукой нет сахарной пудры, ее легко приготовить дома – без кухонного комбайна или кофемолки. Понадобится только блендер с обычной насадкой.

Насыпьте сахар внутрь чаши блендера, но перед включением накройте ее сверху пакетом или плотно оберните пищевой пленкой. Это важно: при взбивании сахарная пыль легко поднимается в воздух и оседает повсюду. Пакет поможет избежать лишней уборки.

Как спасти пересоленный суп

Взбивайте в течение 2 минут. Готовность можно определить по текстуре: сахар станет мелким, почти пудровым. Получившуюся массу можно просеять – для более воздушной консистенции.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.