Рецепт домашнего мармелада с мятой

Готовим домашний мятный мармелад: освежающий и натуральный! Идеальный баланс сладости и свежести — этот мармелад станет любимым лакомством для взрослых и детей. Готовится просто, а результат впечатляет!

© РИА Новости

Ингредиенты

Свежая мята — 20 г (или 2 ст. л. сушеной).

Вода — 250 мл + 50 мл.

Сахар — 200 г.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Желатин — 25 г (или агар-агар — 10 г).

Зеленый пищевой краситель — по желанию (натуральный вариант: шпинат или матча).

Пошаговый рецепт

Мяту залейте 250 мл кипятка, накройте и дайте настояться 30 минут. Процедите.

В 50 мл холодной воды растворите желатин, оставьте набухать. В кастрюле смешайте мятный настой, сахар и лимонный сок. Доведите до кипения, варите 3–5 минут. Добавьте набухший желатин, перемешайте до полного растворения.

Для яркого цвета добавьте краситель (по желанию). Разлейте смесь по силиконовым формочкам или в неглубокий контейнер. Остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 4–6 часов.

Готовый мармелад нарежьте кубиками и обваляйте в сахаре или кокосовой стружке.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусный мармелад из брусники по домашнему рецепту!