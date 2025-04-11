Матча и другие альтернативы кофе для бодрости с утра
Утренняя чашка кофе может сделать вас немного нервным и раздражать желудок. Но вот что можно употреблять вместо этого напитка.
Матча. В отличие от кофе он даёт менее выраженный прилив энергии. Антиоксидант эпигаллокатехин галлат (EGCG) в составе матчи исследователи связывают с уменьшением воспаления, улучшением здоровья сердца, защитой от некоторых видов рака. Также в этом напитке много L-теанина. Эта аминокислота способствует более длительному повышению энергии и концентрации.
Чай. Из одной чашки чая с молоком можно получить около 21 мг кофеина (а из чашки чёрного кофе — 90 мг). В этот напиток можно добавлять и специи.
Грибной кофе. Он может содержать или не содержать кофеин. Грибы в этом кофе помогают организму адаптироваться к стрессу, стать более устойчивым к его факторам.
Йерба мате. Кофеина в нём на чашку столько же, сколько и в кофе. Содержит напиток также теобромин и следовые количества теофиллина, которые вместе с кофеином улучшают концентрацию и повышают уровень энергии без нервозности.
Кофе из цикория. Он богат инулином. Это тип пребиотической клетчатки, то есть топливо для полезных кишечных бактерий. Также этот кофе обладает лёгким слабительным эффектом.
Мятный чай. Кофеина в нём нет, однако он ценится за пользу для пищеварения, антимикробные и противовирусные свойства.
Золотой молочный латте. За счёт добавления щепотки чёрного перца в этот напиток можно улучшить доступность для организма куркумина.
Чай ройбуш. Он содержит антиоксиданты аспалатин и кверцетин. Они могут быть полезны для сердца, обладать противовоспалительными свойствами.
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