Специалист рассказал, какие куличи лучше всего выбирать на пасху

С приближением Пасхи многие россияне начали выбирать куличи, чтобы сделать заказ заранее или приобрести их в церковной лавке или магазине. По традиции, выпечку готовят с использованием дрожжей, но это может повлиять на самочувствие. Почему стоит выбирать бездрожжевые куличи, рассказала терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.

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По ее словам, это не просто кулинарный изыск, а осознанный выбор, объединяющий духовный смысл и заботу о здоровье.

«В библейской традиции дрожжи часто ассоциируются с «квасным» — символом греха и ветхого мира. Бездрожжевой кулич олицетворяет чистоту, искренность и освобождение от «старого». Выбирая его, мы возвращаемся к этой метафоре, делая выпечку не просто угощением, а глубоким духовным жестом», — пояснила врач.

Кроме того, дрожжевое тесто, особенно в сочетании с сахаром и маслом, может спровоцировать тяжесть в желудке, вздутие и изжогу.

«Для людей с синдромом раздраженного кишечника, грибковыми инфекциями, например, кандидозом, или непереносимостью дрожжей такой кулич превращается в испытание. Бездрожжевые рецепты, где тесто поднимается за счет яиц, соды или пекарского порошка, усваиваются легче. Это особенно важно в праздник, когда стол ломится от угощений, а душа стремится к свету, а не к дискомфорту», — подчеркнула Тен.

В бездрожжевых куличах, где основой часто становится сливочное масло, яйца и сметана, вкус получается более насыщенным, а текстура — плотной, но нежной. По словам Тен, сухофрукты, орехи и прочие топпинги не теряются в этом случае, а раскрываются лучше, сообщает «Подмосковье сегодня».

Дата празднования Пасхи выпадает на первое воскресенье в полнолуние, которое, в свою очередь, должно наступить после дня весеннего равноденствия — в этом году оно было 20 марта — и после иудейского праздника Песах. В текущем году Пасха будет отмечаться 20 апреля. Россиянам напомнили, как правильно отмечать праздник.

Между тем, в РПЦ отреагировали на появление в продаже дубайских пасхальных куличей с фирменной фисташковой начинкой внутри. Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой заявил, что в покупке и употреблении такой продукции нет ничего греховного.