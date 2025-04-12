Как засолить скумбрию в домашних условиях

Вещества в рыбе помогают регулировать память, настроение и мышечный контроль.

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«Скумбрия атлантическая богата омега-3 — полиненасыщенными жирами, которые содержатся в каждой клетке нашего тела. Жирные кислоты омега-3 играют важнейшую роль в строительстве клеток мозга и даже могут помочь при симптомах синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)», — Лана Леонова,

системный нутрициолог Dietology.live.

Польза соленой скумбрии

В 100 г скумбрии содержится:

898 мг ЭПК (эйкозапентаеновая кислота);

1401 мг ДГК (докозагексаеновая кислота);

23 г белка;

50 мг селена;

270 мг фосфора;

97 мг магния.

Скумбрия также содержит холин — питательное вещество, участвующее в регуляции памяти, настроения и мышечного контроля.

При употреблении солёной скумбрии важно помнить о повышенном содержании натрия (соли). В одной порции содержится практически суточная норма. Поэтому людям с гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями почек нужно быть осторожными и, возможно, выбирать другие способы кулинарной обработки.

Необходимые ингредиенты

Для засолки скумбрии в домашних условиях требуется минимальный набор продуктов, каждый из которых играет ключевую роль в формировании вкуса, аромата и текстуры рыбы.

Основной ингредиент — свежемороженая скумбрия. Лучше выбирать рыбу с целостной кожей, без пятен, повреждений или выраженного запаха постороннего происхождения. Вес одной тушки обычно составляет 300–400 г.

Поваренная соль — обязательный компонент, отвечающий за консервирование продукта и формирование солёного вкуса. Используется крупная неиодированная соль, так как мелкая может привести к избыточной солёности, а йодированная — изменить вкус рыбы.

Сахар — регулирует баланс солёности и придаёт мягкость вкусу. Ещё он способствует более равномерному проникновению соли в волокна.

Чёрный перец (горошком или молотый) — добавляет характерную пикантность. В сочетании с другими специями улучшает органолептические свойства.

Лавровый лист — природный ароматизатор, придающий лёгкий пряный оттенок.

Дополнительно в рецептуру могут включаться кориандр, гвоздика, семена укропа или чеснок — в зависимости от предпочтений и желаемого вкусового профиля.

Подготовка рыбы

При покупке предпочтение следует отдавать свежемороженой рыбе без признаков повторной заморозки (избытка льда в упаковке). Качественная скумбрия обладает плотным телом, чистыми глазами (если рыба не обезглавлена), блестящей кожей без слизи и резкого запаха. При надавливании мякоть должна быть упругой. Потемнение на брюшке, рыхлость или желтоватый оттенок жира — признаки окисления и начала порчи.

Перед засолкой скумбрию разморозьте при температуре +4...+6°C (на нижней полке холодильника).

Удалите голову, сделав надрез под жабрами.

Разрежьте брюшко от головы до анального отверстия, аккуратно извлеките внутренности. Особое внимание следует уделить чёрной плёнке, выстилающей внутреннюю поверхность брюшной полости — её необходимо тщательно вычистить, чтобы исключить горечь в готовом продукте.

Тушку промойте под холодной проточной водой и обсушите бумажными полотенцами.

При необходимости скумбрию нарежьте порционными кусками или засолите целиком — оба способа допустимы, в зависимости от выбранного рецепта.

Рецепты засолки скумбрии

Разберём три рецепта, отличных по скорости, количеству ингредиентов и особенностям приготовления.

Самый быстрый способ

Время приготовления: 20 минут активного + 6 часов засолки

Количество порций: 4

Калории: 190 ккал

Белки: 21 г

Жиры: 11 г

Углеводы: 1 г

Ингредиенты:

скумбрия — 2 тушки;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

вода — 500 мл;

чёрный перец горошком — 5–6 шт;

лавровый лист — 2 шт.;

уксус 9% — 1 ст. л.;

лук — 1 головка.

Способ приготовления

Разморозьте рыбу, очистите, нарежьте на кусочки. Воду доведите до кипения, добавьте соль, сахар, специи и уксус. Остудите рассол. Сложите рыбу в стеклянную или пластиковую ёмкость, добавьте лук кольцами, залейте холодным рассолом. Накройте крышкой и уберите в холодильник минимум на шесть часов.

Классическая засолка

Время приготовления: 15 минут активного + 48 часов засолки

Количество порций: 4

Калории: 200 ккал

Белки: 22 г

Жиры: 12 г

Углеводы: 0.5 г

Ингредиенты:

скумбрия — 2 тушки;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

чёрный перец горошком — 10 шт.;

лавровый лист — 3 шт.

Способ приготовления

Рыбу нарежьте или оставьте целой. В миске смешайте соль, сахар и специи. Обваляйте скумбрию в смеси, выложите в контейнер, пересыпая специями. Закройте крышкой и оставьте на двое суток в холодильнике, переворачивая рыбу один-два раза в день для равномерного просаливания.

Пряная скумбрия с зеленью и чесноком

Время приготовления: 25 минут активного + 24 часа засолки

Количество порций: 4

Калории: 210 ккал

Белки: 23 г

Жиры: 13 г

Углеводы: 1,2 г

Ингредиенты:

скумбрия — 2 тушки;

соль — 2,5 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика;

укроп свежий — 1 пучок;

кориандр молотый — 1 ч. л.;

чёрный перец молотый — 0.5 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

Скумбрию порежьте, чеснок натрите, укроп мелко порубите. Смешайте соль, сахар, специи, зелень и масло. Обмажьте смесью каждый кусок рыбы. Уложите в контейнер, прижмите крышкой. Оставьте в холодильнике на сутки. Перед подачей удалите лишние специи.

Процесс засолки

При приготовлении засолки необходимо тщательно отмерить количество соли и сахара — их соотношение влияет на конечный вкус. Вода должна быть очищенной, без посторонних запахов. Рассол кипятится с добавлением специй, после чего полностью охлаждается. Использование горячего раствора приводит к частичной термической обработке, что нежелательно для холодной засолки.

Засолку проводят в стеклянной, эмалированной или пищевой пластиковой посуде. Металлические ёмкости исключаются из-за возможного окисления. Тушки или куски скумбрии укладываются слоями, между которыми равномерно распределяются специи. Важно, чтобы рыба была полностью покрыта рассолом или пряной смесью — это обеспечивает равномерное проникновение соли.

Мариновать нужно при температуре +2…+6°C. При более высоких значениях возрастает риск микробиологической порчи. Время засолки зависит от способа нарезки: целая тушка требует до 48 часов, а куски — от 6 до 24 часов. Чем крупнее кусок, тем дольше он просаливается.

Хранение готовой скумбрии

Продукт следует хранить в холодильнике при температуре от 0 до +5°C. Лучше всего использовать герметичные контейнеры из стекла или пищевого пластика. Если рыба держалась в рассоле, её необходимо предварительно обсушить бумажным полотенцем и переложить в чистую посуду. Оптимальный срок хранения в домашних условиях — не более пяти суток.

При более длительном хранении вкус ухудшается и возрастает риск развития патогенной микрофлоры. При необходимости продукт можно заморозить — в этом случае срок хранения увеличивается до одного месяца, но вкус и текстура могут измениться.

Подбор блюд и сервировка

Чаще всего рыбу подают в охлаждённом виде, нарезанную тонкими ломтиками. Для оформления используют кольца репчатого лука, свежую зелень, лимон или каплю ароматного масла.

Оптимальными гарнирами считаются отварной или печёный картофель, лёгкие овощные салаты, зелёный горошек или маринованные огурцы. Скумбрия хорошо сочетается со ржаным хлебом и свежими огурцами. В качестве напитков к блюду подойдут охлаждённая минеральная вода или квас.

Солёная скумбрия — не только вкусная, но и полезная. Приготовить её в домашних условиях несложно, а результат приятно удивит. Попробуйте засолить скумбрию сами — и вы откроете для себя новый уровень вкуса!