Как хранить колбасу и сосиски в холодильнике

Хранение колбасы — важный момент, ведь неправильные условия могут привести к быстрой порче продукта, изменению вкуса или даже риску отравления. Разные виды колбас требуют разного подхода.

Вареная колбаса (докторская, молочная, чайная) хранится в холодильнике 3−5 дней, а в вакуумной упаковке — до 10 дней. Лучше всего держать ее в оригинальной упаковке, если она герметична, либо завернуть в пергаментную бумагу или пищевую пленку. Идеальное место — средняя полка холодильника, где температура стабильнее, чем в дверце.

Варено-копченые и полукопченые сорта сохраняют свежесть 7−10 дней в холодильнике и до трех месяцев в морозилке. Их стоит хранить в пищевой бумаге или контейнере с крышкой. Чтобы колбаса не подсыхала, можно слегка смазать поверхность растительным маслом.

Сырокопченые колбасы (сервелат, салями) наиболее выносливы: в холодильнике они остаются свежими 3−4 недели. Лучший способ хранения — в бумаге или холщовом мешочке, чтобы продукт «дышал». Если в квартире прохладно (до +18°C), такую колбасу можно даже подвесить.

Домашние колбасы (кровяная, ливерная) самые скоропортящиеся — их нужно употребить за 2−3 дня.

Общие правила: никогда не храните колбасу в полиэтиленовых пакетах — это приводит к «запариванию». Если продукт начал подсыхать, ненадолго заверните его во влажную салфетку. При появлении плесени или кислого запаха колбасу стоит выбросить.