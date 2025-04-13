Производитель жвачек Orbit прокомментировал сообщения об опасности их употребления

Жевательные резинки Orbit и Eclipse полностью безопасны для потребления, а информация о содержании сорбитола, чрезмерное употребление которого может вызвать слабительное действие, указана на их упаковке.

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Об этом в воскресенье, 13 апреля, сообщили в пресс-службе российского подразделения компании Mars, которая занимается производством резинок этих брендов.

— Подчеркнем, что эта реакция может наступить вследствие чрезмерного потребления продукта или индивидуальной непереносимости компонентов. Если жевать 1–2 подушечки жевательной резинки без сахара 10–15 минут после еды, то это будет дополнительным ритуалом заботы о здоровье полости рта, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что жевательная резинка соответствует всем требованиям законодательства в области безопасности пищевой продукции.

Ранее в СМИ появилась информация, что жвачки Orbit, Dirol, Mentos и Eclipse могут провоцировать диарею и нарушение работы желудочно-кишечного тракта из-за слабительного вещества в составе. Согласно данным журналистов, на проблемы с пищеварением пожаловалась россиянка, которая столкнулась со вздутием живота и тошнотой из-за наличия сорбитола в составе жевательной резинки.