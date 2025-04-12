Пять рецептов с первой весенней зеленью

Все, наверное, помнят, как в детстве красили с мамой яйца на Пасху. В большой кастрюле с луковой шелухой. И получались они красивого медного цвета. Но для домашнего окрашивания можно использовать не только лук, но и другие натуральные красители. Вот несколько популярных способов.

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Свекла

Есть несколько вариантов окрашивания с этим корнеплодом.

Отварите свеклу и используйте полученный отвар для окрашивания яиц. Нарежьте овощ и варите яйца в этом отваре. Натрите свеклу и залейте кипятком. Добавьте 1 столовую ложку уксуса и варите 20 минут. Затем положите в отвар яйца, отварите как обычно. Не вынимайте сразу, дайте им настояться до желаемого оттенка.

Ягоды

Этим способом можно получить яйца совершенно разных оттенков — в зависимости от того, какую ягоду возьмете. Например, от черники получатся синие, от малины — розовые. Отожмите сок из ягоды и положите в него вареные яйца на несколько часов.

Шпинат или петрушка

С их помощью можно сделать яйца зелеными. Измельчите пучок зелени, залейте 1 литром воды и прокипятите 5 минут. Немного остудите отвар, опустите в него вареные яйца и оставь на ночь.

Куркума

Если хотите, чтобы ваши яйца были золотистого цвета, используйте порошок куркумы. Налейте в кастрюлю 2 литра воды, добавьте 1 столовую ложку уксуса, 1 чайную ложку соли и 3 столовых ложки куркумы. В отвар положите яйца и варите 10 минут. Для яркого оттенка оставьте настояться на несколько часов.

Краснокочанная капуста

Благодаря ей у вас получится интересный голубой цвет. Нарежьте или нашинкуйте овощ и залейте 1 литром воды, варите полчаса. Затем процедите отвар. Добавьте 2 столовые ложки уксуса, поместите вареные яйца в жидкость и держите минимум 20 минут. Если хотите более глубокий цвет, подержите яйца несколько часов.

Кофе или чай

Для коричневого цвета можно использовать крепкий кофе или черный чай. Залейте 5 чайных ложек 1 литром воды и варите 10 минут. Если красите чаем, процедите отвар, немного остудите и выложите в него яйца. Снова доведите до кипения и варите 10 минут. Для более насыщенного оттенка оставьте яйца остывать в отваре.

Каркаде

Несмотря на то, что сам чай каркаде ярко-красного или бордового цвета, если им покрасить яйца, они получатся от сиреневых до синих оттенков. Есть несколько способов сделать это:

Заварите крутой чай в 1 литре воды. Добавьте 2 столовые ложки уксуса. Дайте отвару настояться 20 минут. Можно его процедить, тогда яйца будут однородного цвета. А если не убирать шелуху, то у вас получится красивый узор. Так же заварите каркаде. Поместите в отвар сваренные яйца. Держите их несколько часов, чем дольше, тем ярче будет цвет.

Зеленый чай

Из этого напитка получатся желто-зеленые яйца. Для этого заварите 5 чайных ложек чая в 1 литре воды, добавьте 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку уксуса. Положите в отвар вареные яйца и оставьте на несколько часов.