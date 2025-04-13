Качественный свежий творог не должен пахнуть кислым молоком, но у него будет характерный кисломолочный аромат, рассказали в Роспотребнадзоре.

Консистенция творога зависит от жирности и технологий приготовления. Так, нежирный - более рассыпчатый. а жирный - мажущий и рыхлый.

Допускается появление небольшого количества сыворотки в продукте. Это показатель того, что производитель не использовал стабилизаторы при производстве творога. Однако если сыворотки выделяется много, в ней размножаются микроорганизмы. Употреблять такой творог без термообработки не стоит.

Вкус у хорошего творога должен быть мягким и нежным, но ни в коем случае не кислым или горьким.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что творог - это скоропортящийся продукт. Поэтому, покупая его в магазине, следует обратить внимание на срок годности, а также на целостность упаковки. Также в ведомстве посоветовали внимательно читать информацию на маркировке. Там может быть написано не только "творог", но и "творожный продукт", а это разные по потребительским свойствам товары.

Кроме того, опасно покупать творог с рук. В домашних условиях часто не соблюдаются требования к его изготовлению. Например, молоко не пастеризуют. Лучше всего приобретать творог в специализированных торговых предприятиях, обеспеченных необходимым холодильным оборудованием, заключили в Роспотребнадзоре.