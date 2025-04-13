Нутрициолог рекомендовала отказаться от хранения еды в пластике

Хранить и готовить еду лучше в стеклянной или керамической посуде - это наиболее безопасные материалы, рассказала "РГ" нутрициолог Маргарита Коробченко.

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По ее словам, когда продукты соприкасаются с пластиком, в них попадают такие вредные для организма вещества, как фталаты и бисфенолы. Особенно активно этот процесс протекает под воздействием высокой температуры, когда мы разогреваем еду в пластиковых контейнерах или пьем горячие напитки из пластмассовых стаканчиков или через пластиковую крышку.

Фталаты блокируют процесс естественной детоксикации, нарушают жировой и углеводный обмен, мешают нормальной работе щитовидной железы. А высокий уровень бисфенола в моче связан с увеличением риска развития диабета и болезней печени, заболеваниями сердца, а также с повышением частоты развития аллергии и эндокринных нарушений, пояснила эксперт.

По словам Коробченко, снизить нагрузку вредных веществ на организм можно также, если исключить из рациона пищу, в которой есть ароматизаторы, красители, стабилизаторы, консерванты, эмульгаторы, трансжиры, E-добавки. Вместо нее в рацион лучше добавить зеленые соки или смузи из овощей.

Кроме этого, эксперт посоветовала отказаться от использования косметики с парабенами, анионными ПАВ, лаурилсульфатом натрия, поскольку эти вещества разрушают естественный защитный липидный барьер кожи и становятся причиной ее сухости, покраснения, аллергии. По словам нутрициолога, безопаснее органическая или биокосметика.

То же самое касается и бытовой химии. Чтобы быть уверенным, что в постиранной одежде не осталось вредных веществ, лучше ее полоскать дважды.

Наконец, для оздоровления организма следует чаще бывать на свежем воздухе, регулярно проветривать помещение, высыпаться, а для этого ложиться спать не позднее 23 часов, сказала Коробченко. Если нет противопоказаний, то можно ходить в баню, поскольку с потом тело также покидают токсины, заключила она.