Сухой завтрак: 3 пошаговых рецепта

Чемпионат.com

Варианты быстрых и натуральных перекусов.

Три рецепта полезных сухих завтраков
© Чемпионат.com

Утро — это старт нового дня, а правильный завтрак помогает начать его вкусно и надолго зарядиться энергией. Однако не у каждого есть время на долгие приготовления изысканных блюд по утрам. В этом случае на помощь приходят сухие завтраки, которые можно есть с молоком, йогуртом, водой или просто так.

«В сегодняшней статье собрали три натуральных и вкусных сухих завтрака, которые не только просты в приготовлении, но и богаты полезными веществами. Всё потому, что в них нет сахара и рафинированных углеводов — только полезные растительные жиры, натуральные орехи и цельнозерновые крупы», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

Рецепты сухих завтраков

Кокосово-ореховые мюсли без сахара

  • КБЖУ на одну порцию (50 г)
  • Калории: 255 ккал
  • Белки: 6 г
  • Жиры: 17 г
  • Углеводы: 19 г

Обычно мюсли делают с мёдом или сахаром. В этом рецепте предлагаем приготовить их без сахара: в качестве связующего звена выступит кокосовое масло. Получатся хрустящие мюсли с полезными жирами из орехов и семян — и без лишних углеводов. Грецкие орехи в рецепте легко заменяются миндалём. Готовые мюсли можно пересыпать в герметичную банку, так они могут храниться до двух недель.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья быстрого приготовления — 200 г;
  • грецкие орехи или миндаль — 70 г;
  • семена подсолнечника очищенные — 50 г;
  • кокосовая стружка — 50 г;
  • кокосовое масло — 2 ст. л.;
  • корица (по желанию) — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления

  1. Порубите грецкие орехи или миндаль ножом на крупные кусочки.
  2. Растопите кокосовое масло.
  3. Смешайте в миске овсяные хлопья, кокосовую стружку, семена подсолнечника, орехи, корицу. Посолите.
  4. Добавьте в миску растопленное кокосовое масло и равномерно перемешайте.
  5. Застелите противень пергаментом и выложите на него полученную массу. Выпекайте в духовке при температуре 150°C около 20 минут, помешивая каждые пять-семь минут.
  6. Достаньте из духовки и дайте остыть, чтобы мюсли стали хрустящими.
  7. Подавайте с молоком, йогуртом или кефиром. Можно украсить свежими ягодами.

Энергетические шарики без выпечки

  • КБЖУ на одну порцию (50 г, или два-три шарика)
  • Калории: 230 ккал
  • Белки: 4 г
  • Жиры: 12 г
  • Углеводы: 27 г

Отличный вариант быстрого и натурального перекуса с орехами и финиками. Готовятся такие шарики просто и быстро, так как не требуют запекания в духовке. Хранить их можно до 10 дней в герметичном контейнере в холодильнике, чтобы подкрепиться в любой момент.

Ингредиенты:

  • финики без косточек — 200 г;
  • миндаль, кешью или грецкие орехи — 100 г;
  • кокосовая стружка — 50 г;
  • какао-порошок — 25 г;
  • кокосовое масло (по желанию) — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления

  1. Замочите финики в тёплой воде на 10 минут, затем обсушите.
  2. Измельчите орехи в блендере до мелкой крошки. Добавьте к ним финики, какао-порошок, кокосовую стружку и масло. Пробейте в блендере до однородности.
  3. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики размером с грецкий орех.
  4. Выложите их на пергамент и охладите в холодильнике в течение 30–40 минут.
  5. Подавайте как снеки для лёгкого перекуса. Можно обвалять шарики в какао-порошке, кокосовой стружке или дроблёной ореховой крошке.

Амарантовые или гречневые подушечки

  • КБЖУ на одну порцию (50 г)
  • Калории: 180 ккал
  • Белки: 5 г
  • Жиры: 4 г
  • Углеводы: 32 г

Хрустящие зерновые подушечки, которые можно есть с молоком или просто так. Необычный вкус им придаёт использование овсяной и гречневой муки, причём последнюю можно заменить мукой из амаранта: она считается полезным и диетическим продуктом, богатым витаминами и микроэлементами.

Ингредиенты:

  • марантовая или гречневая мука — 100 г;
  • овсяная мука или перемолотые овсяные хлопья — 50 г;
  • семена льна (по желанию) — 1 ст. л.;
  • разрыхлитель теста — 1/2 ч. л.;
  • мёд (по желанию) — 1 ч. л.;
  • вода — 100 мл;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка.

Способ приготовления

  1. Смешайте в миске сухие ингредиенты: амарантовую (или гречневую) и овсяную муку, семена льна, разрыхлитель, соль.
  2. Добавьте мёд, растительное масло. Медленно влейте воду и замесите тесто. Оставьте его на 10 минут.
  3. Раскатайте тесто в пласт толщиной 3-4 мм. Нарежьте его небольшими квадратами размером примерно 1,5×1,5 см.
  4. Разогрейте духовку до температуры 160°C.
  5. Разложите квадраты на противне и выпекайте примерно 12–15 минут, пока получившиеся подушечки не станут хрустящими.
  6. Достаньте из духовки и дайте полностью остыть, чтобы подушечки были более твёрдыми и хрустящими.
  7. Подавайте с молоком, йогуртом или просто как снеки для перекуса.

Еда
Рецепт недели