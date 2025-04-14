Три рецепта полезных сухих завтраков

Сухой завтрак: 3 пошаговых рецепта
Варианты быстрых и натуральных перекусов.
Утро — это старт нового дня, а правильный завтрак помогает начать его вкусно и надолго зарядиться энергией. Однако не у каждого есть время на долгие приготовления изысканных блюд по утрам. В этом случае на помощь приходят сухие завтраки, которые можно есть с молоком, йогуртом, водой или просто так.
«В сегодняшней статье собрали три натуральных и вкусных сухих завтрака, которые не только просты в приготовлении, но и богаты полезными веществами. Всё потому, что в них нет сахара и рафинированных углеводов — только полезные растительные жиры, натуральные орехи и цельнозерновые крупы», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
Рецепты сухих завтраков
Кокосово-ореховые мюсли без сахара
- КБЖУ на одну порцию (50 г)
- Калории: 255 ккал
- Белки: 6 г
- Жиры: 17 г
- Углеводы: 19 г
Обычно мюсли делают с мёдом или сахаром. В этом рецепте предлагаем приготовить их без сахара: в качестве связующего звена выступит кокосовое масло. Получатся хрустящие мюсли с полезными жирами из орехов и семян — и без лишних углеводов. Грецкие орехи в рецепте легко заменяются миндалём. Готовые мюсли можно пересыпать в герметичную банку, так они могут храниться до двух недель.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья быстрого приготовления — 200 г;
- грецкие орехи или миндаль — 70 г;
- семена подсолнечника очищенные — 50 г;
- кокосовая стружка — 50 г;
- кокосовое масло — 2 ст. л.;
- корица (по желанию) — 1 ч. л.;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Порубите грецкие орехи или миндаль ножом на крупные кусочки.
- Растопите кокосовое масло.
- Смешайте в миске овсяные хлопья, кокосовую стружку, семена подсолнечника, орехи, корицу. Посолите.
- Добавьте в миску растопленное кокосовое масло и равномерно перемешайте.
- Застелите противень пергаментом и выложите на него полученную массу. Выпекайте в духовке при температуре 150°C около 20 минут, помешивая каждые пять-семь минут.
- Достаньте из духовки и дайте остыть, чтобы мюсли стали хрустящими.
- Подавайте с молоком, йогуртом или кефиром. Можно украсить свежими ягодами.
Энергетические шарики без выпечки
- КБЖУ на одну порцию (50 г, или два-три шарика)
- Калории: 230 ккал
- Белки: 4 г
- Жиры: 12 г
- Углеводы: 27 г
Отличный вариант быстрого и натурального перекуса с орехами и финиками. Готовятся такие шарики просто и быстро, так как не требуют запекания в духовке. Хранить их можно до 10 дней в герметичном контейнере в холодильнике, чтобы подкрепиться в любой момент.
Ингредиенты:
- финики без косточек — 200 г;
- миндаль, кешью или грецкие орехи — 100 г;
- кокосовая стружка — 50 г;
- какао-порошок — 25 г;
- кокосовое масло (по желанию) — 1 ст. л.;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Замочите финики в тёплой воде на 10 минут, затем обсушите.
- Измельчите орехи в блендере до мелкой крошки. Добавьте к ним финики, какао-порошок, кокосовую стружку и масло. Пробейте в блендере до однородности.
- Сформируйте из полученной массы небольшие шарики размером с грецкий орех.
- Выложите их на пергамент и охладите в холодильнике в течение 30–40 минут.
- Подавайте как снеки для лёгкого перекуса. Можно обвалять шарики в какао-порошке, кокосовой стружке или дроблёной ореховой крошке.
Амарантовые или гречневые подушечки
- КБЖУ на одну порцию (50 г)
- Калории: 180 ккал
- Белки: 5 г
- Жиры: 4 г
- Углеводы: 32 г
Хрустящие зерновые подушечки, которые можно есть с молоком или просто так. Необычный вкус им придаёт использование овсяной и гречневой муки, причём последнюю можно заменить мукой из амаранта: она считается полезным и диетическим продуктом, богатым витаминами и микроэлементами.
Ингредиенты:
- марантовая или гречневая мука — 100 г;
- овсяная мука или перемолотые овсяные хлопья — 50 г;
- семена льна (по желанию) — 1 ст. л.;
- разрыхлитель теста — 1/2 ч. л.;
- мёд (по желанию) — 1 ч. л.;
- вода — 100 мл;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Смешайте в миске сухие ингредиенты: амарантовую (или гречневую) и овсяную муку, семена льна, разрыхлитель, соль.
- Добавьте мёд, растительное масло. Медленно влейте воду и замесите тесто. Оставьте его на 10 минут.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной 3-4 мм. Нарежьте его небольшими квадратами размером примерно 1,5×1,5 см.
- Разогрейте духовку до температуры 160°C.
- Разложите квадраты на противне и выпекайте примерно 12–15 минут, пока получившиеся подушечки не станут хрустящими.
- Достаньте из духовки и дайте полностью остыть, чтобы подушечки были более твёрдыми и хрустящими.
- Подавайте с молоком, йогуртом или просто как снеки для перекуса.