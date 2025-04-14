Три рецепта полезных сухих завтраков

Варианты быстрых и натуральных перекусов.

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Утро — это старт нового дня, а правильный завтрак помогает начать его вкусно и надолго зарядиться энергией. Однако не у каждого есть время на долгие приготовления изысканных блюд по утрам. В этом случае на помощь приходят сухие завтраки, которые можно есть с молоком, йогуртом, водой или просто так.

«В сегодняшней статье собрали три натуральных и вкусных сухих завтрака, которые не только просты в приготовлении, но и богаты полезными веществами. Всё потому, что в них нет сахара и рафинированных углеводов — только полезные растительные жиры, натуральные орехи и цельнозерновые крупы», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

Рецепты сухих завтраков

Кокосово-ореховые мюсли без сахара

КБЖУ на одну порцию (50 г)

Калории: 255 ккал

Белки: 6 г

Жиры: 17 г

Углеводы: 19 г

Обычно мюсли делают с мёдом или сахаром. В этом рецепте предлагаем приготовить их без сахара: в качестве связующего звена выступит кокосовое масло. Получатся хрустящие мюсли с полезными жирами из орехов и семян — и без лишних углеводов. Грецкие орехи в рецепте легко заменяются миндалём. Готовые мюсли можно пересыпать в герметичную банку, так они могут храниться до двух недель.

Ингредиенты:

овсяные хлопья быстрого приготовления — 200 г;

грецкие орехи или миндаль — 70 г;

семена подсолнечника очищенные — 50 г;

кокосовая стружка — 50 г;

кокосовое масло — 2 ст. л.;

корица (по желанию) — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Порубите грецкие орехи или миндаль ножом на крупные кусочки. Растопите кокосовое масло. Смешайте в миске овсяные хлопья, кокосовую стружку, семена подсолнечника, орехи, корицу. Посолите. Добавьте в миску растопленное кокосовое масло и равномерно перемешайте. Застелите противень пергаментом и выложите на него полученную массу. Выпекайте в духовке при температуре 150°C около 20 минут, помешивая каждые пять-семь минут. Достаньте из духовки и дайте остыть, чтобы мюсли стали хрустящими. Подавайте с молоком, йогуртом или кефиром. Можно украсить свежими ягодами.

Энергетические шарики без выпечки

КБЖУ на одну порцию (50 г, или два-три шарика)

Калории: 230 ккал

Белки: 4 г

Жиры: 12 г

Углеводы: 27 г

Отличный вариант быстрого и натурального перекуса с орехами и финиками. Готовятся такие шарики просто и быстро, так как не требуют запекания в духовке. Хранить их можно до 10 дней в герметичном контейнере в холодильнике, чтобы подкрепиться в любой момент.

Ингредиенты:

финики без косточек — 200 г;

миндаль, кешью или грецкие орехи — 100 г;

кокосовая стружка — 50 г;

какао-порошок — 25 г;

кокосовое масло (по желанию) — 1 ст. л.;

соль — щепотка.

Способ приготовления

Замочите финики в тёплой воде на 10 минут, затем обсушите. Измельчите орехи в блендере до мелкой крошки. Добавьте к ним финики, какао-порошок, кокосовую стружку и масло. Пробейте в блендере до однородности. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики размером с грецкий орех. Выложите их на пергамент и охладите в холодильнике в течение 30–40 минут. Подавайте как снеки для лёгкого перекуса. Можно обвалять шарики в какао-порошке, кокосовой стружке или дроблёной ореховой крошке.

Амарантовые или гречневые подушечки

КБЖУ на одну порцию (50 г)

Калории: 180 ккал

Белки: 5 г

Жиры: 4 г

Углеводы: 32 г

Хрустящие зерновые подушечки, которые можно есть с молоком или просто так. Необычный вкус им придаёт использование овсяной и гречневой муки, причём последнюю можно заменить мукой из амаранта: она считается полезным и диетическим продуктом, богатым витаминами и микроэлементами.

Ингредиенты:

марантовая или гречневая мука — 100 г;

овсяная мука или перемолотые овсяные хлопья — 50 г;

семена льна (по желанию) — 1 ст. л.;

разрыхлитель теста — 1/2 ч. л.;

мёд (по желанию) — 1 ч. л.;

вода — 100 мл;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — щепотка.

Способ приготовления