Как понять, что кулич плохо приготовлен

С приближением Пасхи прилавки магазинов начинают заполняться готовыми куличами самых разных видов, однако для их изготовления нет единого ГОСТа или официально утвержденной рецептуры, рассказали в пресс-службе Роскачества. О том, какие приметы говорят о плохом качестве продукта, эксперты рассказали в беседе с «Лентой.ру».

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В Роскачестве отметили, что каждый кулич должен иметь этикетку с обязательной информацией о наименовании продукта и производителя, юридическом и фактическом адресе производства, составе и пищевой ценности. Особое внимание стоит уделить наличию Единого знака обращения на рынке (ЕАС) — он подтверждает безопасность продукции, указали в организации.

Эксперты подчеркнули, что срок годности может быть указан непосредственно на упаковке, дополнительном стикере или клипсе, фиксирующей пакет. Внимательное изучение этикетки крайне важно, потому что покупка куличей без указанного состава может представлять риск, предупредили в Роскачестве.

«Слишком легкий, но объемный кулич может иметь в составе избыточное количество разрыхлителей и стабилизаторов. Если же изделие небольшое по размеру, но тяжелое, то это может указывать на то, что кулич не был достаточно пропечен», — сообщили специалисты.

Эксперты добавили, что от покупки подгоревших куличей лучше отказаться: в них содержится повышенное количество канцерогенов и токсичного акриламида. Трещины на верхушке и корочке изделия также говорят о нарушении технологии приготовления, заключили в Роскачестве.

Ранее эксперты Роскачества призвали россиян при обнаружении чужой банковской карты сразу обращаться в кредитную организацию, которая ее выпустила. Они напомнили, что номер банка обычно указан на обороте карты.