Названы самые безопасные красители для пасхальных яиц

Луковая шелуха, шпинат, красное вино и другие натуральные красители являются самыми безопасными для окрашивания яиц к Пасхе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала начальник управления по контролю качества пищевой продукции, поставляемой в учреждения социальной сферы, Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Екатерина Чердакова.

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Можно еще использовать куркуму, свеклу, краснокочанную капусту, петрушку. Также допускается для окрашивания яиц использовать специальные пищевые красители, которые разрешены нормативными документами, уточнила Чердакова. Не следует использовать в этих целях краски, не применяемые для пищевых целей, например, акварель, гуашь.

«Хранить вареные яйца можно не более 36 часов при температуре от плюс 4 до минус 2 градусов, в холодильнике. Вареное яйцо с треснутой скорлупой желательно съесть в течение суток», — напомнила эксперт.

Россиянам ранее посоветовали не есть куличи до наступления Пасхи, поскольку в них содержатся продукты, запрещенные в Великий пост. Кроме того, по мнению священнослужителей, кулич — это праздничная еда, которую необходимо есть именно в праздник.