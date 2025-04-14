Как приготовить том ям в домашних условиях и правильно его есть

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Том ям: что это за блюдо и какие ингредиенты для него нужны

Как приготовить том ям в домашних условиях и правильно его есть
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Том ям - это традиционный тайский суп. Слово "том" в тайском языке означает "варить", а "ям" переводится как "острый" или "кислый". Он сочетает в себе острые, кислые и соленые ноты, что делает его особенным.

Том ям возник в центральной части Таиланда. Место славится разнообразием морепродуктов - этот факт способствовал созданию здесь супов на основе свежих ингредиентов. В целом же блюдо сформировалось под влиянием различных кулинарных традиций, включая китайские и индийские.

В 1960-х -1970-х годах благодаря туристам и тайской диаспоре за границей том ям стал известен за пределами Таиланда. Он быстро завоевал популярность в Западной Европе и США.

Основные ингредиенты для приготовления том яма:

  • Бульон - обычно используется на основе курицы или рыбы.
  • Паста "том ям" - сделает суп насыщенным.
  • Креветки или рыба - чаще всего в классическом рецепте применяются креветки, но можно использовать и другие морепродукты.
  • Лемонграсс - придает супу цитрусовый аромат.
  • Лаймовые листья - добавляют свежесть и характерный вкус.
  • Галангал - корень, похожий на имбирь, который усиливает аромат.
  • Чили - для остроты.
  • Соевый соус и рыбный соус - для придания глубины вкуса.
  • Лайм - сок цитруса добавляется перед подачей для кислоты.
  • Сваренный рис (подается отдельно).

Паста "том ям" продается на любом маркетплейсе или в азиатских магазинах онлайн. Стоимость - в районе 400-500 рублей за 400 граммов. В суп "том ям" добавляют примерно две-три столовые ложки пасты на два литра.

С появлением различных ресторанов и кафе начали возникать новые вариации том ям, включая суп с кокосовым молоком (том ям кунг) и другие адаптации, чтобы удовлетворить разные вкусы и предпочтения. Поэтому дополнительными ингредиентами могут быть: помидоры, грибы, кокосовое молоко, сливки и многие другие.

Важно! Если у вас нет каких-либо экзотических ингредиентов (галангала, листьев лайма) - возьмите имбирь и цедру лайма, но будьте готовы, что вкус будет немного отличаться от идеала.

Калорийность

В 100 граммах том яма примерно 50-70 калорий - в зависимости от используемых ингредиентов и их пропорций.

Калорийность порции (около 300 граммов) составляет примерно 150-210 калорий.

Состав классической версии том яма примерно таков (на 100 г):

  • Белки: около 7-10 г
  • Жиры: 2-5 г
  • Углеводы: 5-8 г

"Том ям с морепродуктами" - рецепт от Руслана Италмазова

Этап 1

Ингредиенты:

  • куриный бульон - 700 мл;
  • паста том ям - 70 г;
  • кокосовое молоко - 230 мл;
  • сахар - 30 г;
  • соль - по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В подогретый куриный бульон добавьте кокосовое молоко.
  2. Введите через сито пасту "том ям", добавьте сахар, соль по вкусу.
  3. Варите содержимое 5-10 минут.

Если заранее сделать основу и настоять ее, то вкус супа будет более насыщенным.

Этап 2

Ингредиенты (на 2 порции):

  • морепродукты (мидии, креветки, гребешок, кальмар) - 200 г;
  • помидоры черри - 2-3 шт;
  • лайм - 1 шт;
  • рис для суши - 200 г;
  • грибы (вешенки, шиитаке, шампиньоны) - 100 г;
  • кинза - 1-2 веточки;
  • корень имбиря - 8 г;
  • лемонграсс - 10 г;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • галангал - 15 г;
  • лимонник - 2 стебля;
  • тайский перец чили - 2 г;
  • листья лайма - 4 г.

Способ приготовления:

  1. В сотейнике обжаривать морепродукты, грибы, чеснок в течение 6-7 минут.
  2. Добавить в сотейник разогретую основу для том яма (см. этап 1), лемонграсс, имбирь, листья лайма, перец чили, лайм, галангал, лимонник.
  3. Добавить по вкусу соль, сахар и помидоры черри.
  4. Отдельно отварить рис.
  5. При подаче налить в тарелку, украсить веточками кинзы и подать рис для суши в миске для гарнира.

А вот более простой рецепт том яма с тофу, подходящий для быстрого приготовления:

"Легкий том ям с тофу и грибами"

Ингредиенты:

  • 1 л бульона, сваренного на овощах
  • 200 г твердого тофу (нарезать кубиками)
  • 200 г грибов (нарезать)
  • 1 стебель лемонграсса, размятый и нарезанный на части
  • 3-4 листа лайма (каффир-лайма)
  • небольшой красный перец чили, нарезанный тонкими колечками (или по вкусу)
  • 2 зубчика чеснока, измельченных
  • 1-2 ст. ложки рыбного соуса (можно заменить соевым соусом)
  • 2-3 ст. ложки сока лайма
  • 1 ст. ложка пасты том ям (по желанию)
  • Зеленый лук или кинза

Приготовление:

  1. В кастрюле доведите до кипения овощной бульон.
  2. Положите чеснок, перец чили, лемонграсс, листья лайма.
  3. Варите на медленном огне примерно 5-7 минут.
  4. Добавьте в бульон нарезанный тофу и грибы. Тофу можно слегка обжарить перед добавлением в суп для более насыщенного вкуса.
  5. Варите еще 5-7 минут, пока грибы не станут мягкими и тофу не прогреется.
  6. Выключите огонь.
  7. Добавьте рыбный соус (или соевый соус), сок лайма и, по желанию, пасту том ям. Начните с небольшого количества и попробуйте, чтобы отрегулировать вкус.
  8. Перед подачей посыпьте зеленью.

Приготовление том яма в домашних условиях: советы шеф-повара

Бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden Руслан Италмазов поделился секретами вкусного том яма и рассказал, как приготовить его в домашних условиях.

  • Свежие морепродукты хорошего качества (необязательно микс, можно выбрать на свой вкус).
  • Кокосовое молоко и паста том ям высокого качества.
  • Лаймовый сок вводите в конце - это сохранит концентрированный вкус.
  • Соль вводите постепенно, постоянно пробуя, чтобы не пересолить блюдо.
  • Суп лучше подавать горячим.

Как правильно едят том ям с рисом

Том ям часто подают с отварным рисом, который помогает сбалансировать остроту супа.

Рис лучше подавать в отдельной миске, чтобы была возможность взять нужное количество.

Некоторые предпочитают добавлять рис прямо в суп, чтобы он впитал ароматы бульона (так можно снизить остроту супа).

Перед тем, как начать есть, следует добавить в том ям сок лайма по вкусу.

Обычно том ям едят с помощью ложки, а рис - палочками. Это позволяет удобно черпать суп и есть рис одновременно. Также с помощью палочек из супа вынимают несъедобные ингредиенты (коренья, раковины мидий) и едят крупные кусочки.

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