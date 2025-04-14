Как приготовить том ям в домашних условиях и правильно его есть
Том ям: что это за блюдо и какие ингредиенты для него нужны
Том ям - это традиционный тайский суп. Слово "том" в тайском языке означает "варить", а "ям" переводится как "острый" или "кислый". Он сочетает в себе острые, кислые и соленые ноты, что делает его особенным.
Том ям возник в центральной части Таиланда. Место славится разнообразием морепродуктов - этот факт способствовал созданию здесь супов на основе свежих ингредиентов. В целом же блюдо сформировалось под влиянием различных кулинарных традиций, включая китайские и индийские.
В 1960-х -1970-х годах благодаря туристам и тайской диаспоре за границей том ям стал известен за пределами Таиланда. Он быстро завоевал популярность в Западной Европе и США.
Основные ингредиенты для приготовления том яма:
- Бульон - обычно используется на основе курицы или рыбы.
- Паста "том ям" - сделает суп насыщенным.
- Креветки или рыба - чаще всего в классическом рецепте применяются креветки, но можно использовать и другие морепродукты.
- Лемонграсс - придает супу цитрусовый аромат.
- Лаймовые листья - добавляют свежесть и характерный вкус.
- Галангал - корень, похожий на имбирь, который усиливает аромат.
- Чили - для остроты.
- Соевый соус и рыбный соус - для придания глубины вкуса.
- Лайм - сок цитруса добавляется перед подачей для кислоты.
- Сваренный рис (подается отдельно).
Паста "том ям" продается на любом маркетплейсе или в азиатских магазинах онлайн. Стоимость - в районе 400-500 рублей за 400 граммов. В суп "том ям" добавляют примерно две-три столовые ложки пасты на два литра.
С появлением различных ресторанов и кафе начали возникать новые вариации том ям, включая суп с кокосовым молоком (том ям кунг) и другие адаптации, чтобы удовлетворить разные вкусы и предпочтения. Поэтому дополнительными ингредиентами могут быть: помидоры, грибы, кокосовое молоко, сливки и многие другие.
Важно! Если у вас нет каких-либо экзотических ингредиентов (галангала, листьев лайма) - возьмите имбирь и цедру лайма, но будьте готовы, что вкус будет немного отличаться от идеала.
Калорийность
В 100 граммах том яма примерно 50-70 калорий - в зависимости от используемых ингредиентов и их пропорций.
Калорийность порции (около 300 граммов) составляет примерно 150-210 калорий.
Состав классической версии том яма примерно таков (на 100 г):
- Белки: около 7-10 г
- Жиры: 2-5 г
- Углеводы: 5-8 г
"Том ям с морепродуктами" - рецепт от Руслана Италмазова
Этап 1
Ингредиенты:
- куриный бульон - 700 мл;
- паста том ям - 70 г;
- кокосовое молоко - 230 мл;
- сахар - 30 г;
- соль - по вкусу.
Способ приготовления:
- В подогретый куриный бульон добавьте кокосовое молоко.
- Введите через сито пасту "том ям", добавьте сахар, соль по вкусу.
- Варите содержимое 5-10 минут.
Если заранее сделать основу и настоять ее, то вкус супа будет более насыщенным.
Этап 2
Ингредиенты (на 2 порции):
- морепродукты (мидии, креветки, гребешок, кальмар) - 200 г;
- помидоры черри - 2-3 шт;
- лайм - 1 шт;
- рис для суши - 200 г;
- грибы (вешенки, шиитаке, шампиньоны) - 100 г;
- кинза - 1-2 веточки;
- корень имбиря - 8 г;
- лемонграсс - 10 г;
- чеснок - 1 зубчик;
- галангал - 15 г;
- лимонник - 2 стебля;
- тайский перец чили - 2 г;
- листья лайма - 4 г.
Способ приготовления:
- В сотейнике обжаривать морепродукты, грибы, чеснок в течение 6-7 минут.
- Добавить в сотейник разогретую основу для том яма (см. этап 1), лемонграсс, имбирь, листья лайма, перец чили, лайм, галангал, лимонник.
- Добавить по вкусу соль, сахар и помидоры черри.
- Отдельно отварить рис.
- При подаче налить в тарелку, украсить веточками кинзы и подать рис для суши в миске для гарнира.
А вот более простой рецепт том яма с тофу, подходящий для быстрого приготовления:
"Легкий том ям с тофу и грибами"
Ингредиенты:
- 1 л бульона, сваренного на овощах
- 200 г твердого тофу (нарезать кубиками)
- 200 г грибов (нарезать)
- 1 стебель лемонграсса, размятый и нарезанный на части
- 3-4 листа лайма (каффир-лайма)
- небольшой красный перец чили, нарезанный тонкими колечками (или по вкусу)
- 2 зубчика чеснока, измельченных
- 1-2 ст. ложки рыбного соуса (можно заменить соевым соусом)
- 2-3 ст. ложки сока лайма
- 1 ст. ложка пасты том ям (по желанию)
- Зеленый лук или кинза
Приготовление:
- В кастрюле доведите до кипения овощной бульон.
- Положите чеснок, перец чили, лемонграсс, листья лайма.
- Варите на медленном огне примерно 5-7 минут.
- Добавьте в бульон нарезанный тофу и грибы. Тофу можно слегка обжарить перед добавлением в суп для более насыщенного вкуса.
- Варите еще 5-7 минут, пока грибы не станут мягкими и тофу не прогреется.
- Выключите огонь.
- Добавьте рыбный соус (или соевый соус), сок лайма и, по желанию, пасту том ям. Начните с небольшого количества и попробуйте, чтобы отрегулировать вкус.
- Перед подачей посыпьте зеленью.
Приготовление том яма в домашних условиях: советы шеф-повара
Бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden Руслан Италмазов поделился секретами вкусного том яма и рассказал, как приготовить его в домашних условиях.
- Свежие морепродукты хорошего качества (необязательно микс, можно выбрать на свой вкус).
- Кокосовое молоко и паста том ям высокого качества.
- Лаймовый сок вводите в конце - это сохранит концентрированный вкус.
- Соль вводите постепенно, постоянно пробуя, чтобы не пересолить блюдо.
- Суп лучше подавать горячим.
Как правильно едят том ям с рисом
Том ям часто подают с отварным рисом, который помогает сбалансировать остроту супа.
Рис лучше подавать в отдельной миске, чтобы была возможность взять нужное количество.
Некоторые предпочитают добавлять рис прямо в суп, чтобы он впитал ароматы бульона (так можно снизить остроту супа).
Перед тем, как начать есть, следует добавить в том ям сок лайма по вкусу.
Обычно том ям едят с помощью ложки, а рис - палочками. Это позволяет удобно черпать суп и есть рис одновременно. Также с помощью палочек из супа вынимают несъедобные ингредиенты (коренья, раковины мидий) и едят крупные кусочки.