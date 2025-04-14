Как приготовить том ям в домашних условиях и правильно его есть

Том ям: что это за блюдо и какие ингредиенты для него нужны

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Том ям - это традиционный тайский суп. Слово "том" в тайском языке означает "варить", а "ям" переводится как "острый" или "кислый". Он сочетает в себе острые, кислые и соленые ноты, что делает его особенным.

Том ям возник в центральной части Таиланда. Место славится разнообразием морепродуктов - этот факт способствовал созданию здесь супов на основе свежих ингредиентов. В целом же блюдо сформировалось под влиянием различных кулинарных традиций, включая китайские и индийские.

В 1960-х -1970-х годах благодаря туристам и тайской диаспоре за границей том ям стал известен за пределами Таиланда. Он быстро завоевал популярность в Западной Европе и США.

Основные ингредиенты для приготовления том яма:

Бульон - обычно используется на основе курицы или рыбы.

Паста "том ям" - сделает суп насыщенным.

Креветки или рыба - чаще всего в классическом рецепте применяются креветки, но можно использовать и другие морепродукты.

Лемонграсс - придает супу цитрусовый аромат.

Лаймовые листья - добавляют свежесть и характерный вкус.

Галангал - корень, похожий на имбирь, который усиливает аромат.

Чили - для остроты.

Соевый соус и рыбный соус - для придания глубины вкуса.

Лайм - сок цитруса добавляется перед подачей для кислоты.

Сваренный рис (подается отдельно).

Паста "том ям" продается на любом маркетплейсе или в азиатских магазинах онлайн. Стоимость - в районе 400-500 рублей за 400 граммов. В суп "том ям" добавляют примерно две-три столовые ложки пасты на два литра.

С появлением различных ресторанов и кафе начали возникать новые вариации том ям, включая суп с кокосовым молоком (том ям кунг) и другие адаптации, чтобы удовлетворить разные вкусы и предпочтения. Поэтому дополнительными ингредиентами могут быть: помидоры, грибы, кокосовое молоко, сливки и многие другие.

Важно! Если у вас нет каких-либо экзотических ингредиентов (галангала, листьев лайма) - возьмите имбирь и цедру лайма, но будьте готовы, что вкус будет немного отличаться от идеала.

Калорийность

В 100 граммах том яма примерно 50-70 калорий - в зависимости от используемых ингредиентов и их пропорций.

Калорийность порции (около 300 граммов) составляет примерно 150-210 калорий.

Состав классической версии том яма примерно таков (на 100 г):

Белки: около 7-10 г

Жиры: 2-5 г

Углеводы: 5-8 г

"Том ям с морепродуктами" - рецепт от Руслана Италмазова

Этап 1

Ингредиенты:

куриный бульон - 700 мл;

паста том ям - 70 г;

кокосовое молоко - 230 мл;

сахар - 30 г;

соль - по вкусу.

Способ приготовления:

В подогретый куриный бульон добавьте кокосовое молоко. Введите через сито пасту "том ям", добавьте сахар, соль по вкусу. Варите содержимое 5-10 минут.

Если заранее сделать основу и настоять ее, то вкус супа будет более насыщенным.

Этап 2

Ингредиенты (на 2 порции):

морепродукты (мидии, креветки, гребешок, кальмар) - 200 г;

помидоры черри - 2-3 шт;

лайм - 1 шт;

рис для суши - 200 г;

грибы (вешенки, шиитаке, шампиньоны) - 100 г;

кинза - 1-2 веточки;

корень имбиря - 8 г;

лемонграсс - 10 г;

чеснок - 1 зубчик;

галангал - 15 г;

лимонник - 2 стебля;

тайский перец чили - 2 г;

листья лайма - 4 г.

Способ приготовления:

В сотейнике обжаривать морепродукты, грибы, чеснок в течение 6-7 минут. Добавить в сотейник разогретую основу для том яма (см. этап 1), лемонграсс, имбирь, листья лайма, перец чили, лайм, галангал, лимонник. Добавить по вкусу соль, сахар и помидоры черри. Отдельно отварить рис. При подаче налить в тарелку, украсить веточками кинзы и подать рис для суши в миске для гарнира.

А вот более простой рецепт том яма с тофу, подходящий для быстрого приготовления:

"Легкий том ям с тофу и грибами"

Ингредиенты:

1 л бульона, сваренного на овощах

200 г твердого тофу (нарезать кубиками)

200 г грибов (нарезать)

1 стебель лемонграсса, размятый и нарезанный на части

3-4 листа лайма (каффир-лайма)

небольшой красный перец чили, нарезанный тонкими колечками (или по вкусу)

2 зубчика чеснока, измельченных

1-2 ст. ложки рыбного соуса (можно заменить соевым соусом)

2-3 ст. ложки сока лайма

1 ст. ложка пасты том ям (по желанию)

Зеленый лук или кинза

Приготовление:

В кастрюле доведите до кипения овощной бульон. Положите чеснок, перец чили, лемонграсс, листья лайма. Варите на медленном огне примерно 5-7 минут. Добавьте в бульон нарезанный тофу и грибы. Тофу можно слегка обжарить перед добавлением в суп для более насыщенного вкуса. Варите еще 5-7 минут, пока грибы не станут мягкими и тофу не прогреется. Выключите огонь. Добавьте рыбный соус (или соевый соус), сок лайма и, по желанию, пасту том ям. Начните с небольшого количества и попробуйте, чтобы отрегулировать вкус. Перед подачей посыпьте зеленью.

Приготовление том яма в домашних условиях: советы шеф-повара

Бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden Руслан Италмазов поделился секретами вкусного том яма и рассказал, как приготовить его в домашних условиях.

Свежие морепродукты хорошего качества (необязательно микс, можно выбрать на свой вкус).

Кокосовое молоко и паста том ям высокого качества.

Лаймовый сок вводите в конце - это сохранит концентрированный вкус.

Соль вводите постепенно, постоянно пробуя, чтобы не пересолить блюдо.

Суп лучше подавать горячим.

Как правильно едят том ям с рисом

Том ям часто подают с отварным рисом, который помогает сбалансировать остроту супа.

Рис лучше подавать в отдельной миске, чтобы была возможность взять нужное количество.

Некоторые предпочитают добавлять рис прямо в суп, чтобы он впитал ароматы бульона (так можно снизить остроту супа).

Перед тем, как начать есть, следует добавить в том ям сок лайма по вкусу.

Обычно том ям едят с помощью ложки, а рис - палочками. Это позволяет удобно черпать суп и есть рис одновременно. Также с помощью палочек из супа вынимают несъедобные ингредиенты (коренья, раковины мидий) и едят крупные кусочки.