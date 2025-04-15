Пошаговый рецепт кулича Краффин

«Кулич «Краффин» подаётся обычно в качестве десерта или угощения к чаю или кофе. Он отлично подходит для праздничного завтрака или дополнения к пасхальному столу», - Виктория Бредис, мастер пряничной росписи, кондитер, основатель кондитерской студии VictoriaBredis.

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И перечислила популярные варианты для декора.

«Кулич «Краффин» подаётся обычно в качестве десерта или угощения к чаю или кофе. Он отлично подходит для праздничного завтрака или дополнения к пасхальному столу».

Что такое кулич «Краффин»?

Он представляет собой маффин из слоёного теста для круассанов. Обязательное условие – добавление большого количества сухофруктов, цукатов и орехов. Допускается и начинка из карамели, заварного крема и фруктовых джемов.

Данная выпечка стала популярна благодаря своей уникальной форме и вкусу. Десерт был придуман в 2013-м австралийским кондитером Кейт Рид. Через год он покорил США. Заведение Mr. Holmes Bakehouse из Сан-Франциско зарегистрировало его под торговой маркой. Ингредиенты держались под строжайшим секретом, однако в 2015-м после ограбления пекарни утекло более 200 рецептов, включая состав «Краффина».

Всемирная известность к нему пришла в 2017 году, когда его решили печь вместо куличей. Причина проста – идентичная форма. К тому же подкупал закрученный вид цветка. Многие хозяйки оценили и вкус. Вдобавок его необязательно украшать глазурью, так как он сам по себе красивый.

Особенно он популярен в Пасху. Это отличная альтернатива традиционному куличу. Рассмотрим самый популярный рецепт в России.

Рецепт кулича

«Краффин»

Ингредиенты:

мука – 500 г;

сухие дрожжи – 7 г (или свежие дрожжи – 25 г);

тёплое молоко – 250 г;

сахар – 100 г;

ванильный сахар – 10 г;

соль – 1 щепотка;

размягчённое сливочное масло – 100 г;

куриное яйцо – 2 шт.;

смесь из изюма, цукатов и орехов – 100 г;

цедра лимона или апельсина (по желанию) – 50 г.

Приготовление:

Добавьте в тёплое молоко сахар и дрожжи. Дайте смеси постоять 10-15 минут до появления пены. В большой миске смешайте муку с солью, добавьте ванильный сахар, яйца, предварительно подготовленную дрожжевую смесь и замесите тесто. Постепенно соедините с мягким сливочным маслом. Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте на один-два часа для подъёма. После того как основа подошла, разделите её на порции, сформируйте шарики, которые необходимо раскатать в пласт. Сверху добавьте изюм, цукаты, орехи или цедру. Затем нужно сделать рулет. Проделайте те же действия с другими частями. Оберните рулеты плёнкой и подождите 20 минут. Сделайте надрезы. Заверните один конец рулета с внешней стороны, второй – приподнимите и сверните на основу. Кончик уберите внутрь. Переложите куличи в формочки, предварительно смазанные маслом. Дайте тесту в ёмкостях ещё подняться (это займёт от 30 до 60 минут). Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке примерно 20-25 минут или до золотистой корочки.

Что можно добавить вместо изюма и орехов?

Есть много вариантов альтернативы привычным изюму, цукатам и орехам в куличах. Их можно заменить на ряд продуктов:

кусочки шоколада;

свежие фрукты (банан, ананас, манго, финики);

сушёные фрукты (смородина, клюква, инжир, вишня);

мак;

кокосовая стружка;

барбарис;

конфеты-драже в глазури;

оливки и маслины.

Вместо корицы, гвоздики и имбиря, которые часто добавляют в тесто куличей, можно использовать лаванду. Так ваша выпечка приобретёт интересный вкус.

Как украсить?

Кулич «Краффин» в качестве десерта или завтрака не украшают, ведь он уже имеет красивую и оригинальную форму. Однако в Пасху допускается использование дополнительного декора. Рассмотрим самые популярные варианты.

Лимонная глазурь. Выпечку можно украсить традиционной глазурью, сделанной из смеси сахарной пудры и лимонного сока. Белковый крем. Это один из самых популярных и любимых вариантов в России. Во-первых, он лёгок в приготовлении. Во-вторых, смотрится очень эффектно. В-третьих, прекрасно сочетается с кондитерскими посыпками. Шоколадная глазурь. Такой способ не сдаёт свои позиции последние несколько лет. Смесь из растопленного молочного шоколада с добавлением сливочного масла красиво смотрится на выпечке. Посыпки. Украсить кулич можно, используя цветные сахарные посыпки, орешки или цукаты. Сахарная пудра. Это простой, но не менее красивый вариант декора. Обваляйте готовый «Краффин» в сахарной пудре. Так выпечка приобретёт элегантный вид. Безе. Можно использовать как традиционное белого цвета, так и с добавлением красителей. Лучше выбирать нежные оттенки. Пряники. В последнее время в Сети стали популярны украшения куличей пасхальными пряниками в виде кроликов, заячьих ушей, цыплят, птичек. Маршмеллоу. Пастилу можно использовать двумя способами. Первый – в качестве крема, растопив в микроволновой печи с добавлением небольшого количества воды. Второй – в виде посыпки. Мастика. К материалу для оформления кондитерских тортов также можно прибегнуть для украшения куличей. Лучше выбирать в форме цветов. Весеннее настроение будет обеспечено. Свежие ягоды. Смело используйте голубику, малину или клубнику для пасхальной выпечки. Живые цветы. Ещё один новый тренд. Они подчеркнут красоту любого десерта. Особенно такого как «Краффин». Можно прибегнуть к сухоцветам и травам.

Также помогут создать праздничный образ кулича крафт-бумага, атласные ленты и кружева.