Пошаговый рецепт кулича Краффин

Кулич Краффин: пошаговый рецепт с фото
«Кулич «Краффин» подаётся обычно в качестве десерта или угощения к чаю или кофе. Он отлично подходит для праздничного завтрака или дополнения к пасхальному столу», - Виктория Бредис, мастер пряничной росписи, кондитер, основатель кондитерской студии VictoriaBredis.
И перечислила популярные варианты для декора.
«Кулич «Краффин» подаётся обычно в качестве десерта или угощения к чаю или кофе. Он отлично подходит для праздничного завтрака или дополнения к пасхальному столу».
Что такое кулич «Краффин»?
Он представляет собой маффин из слоёного теста для круассанов. Обязательное условие – добавление большого количества сухофруктов, цукатов и орехов. Допускается и начинка из карамели, заварного крема и фруктовых джемов.
Данная выпечка стала популярна благодаря своей уникальной форме и вкусу. Десерт был придуман в 2013-м австралийским кондитером Кейт Рид. Через год он покорил США. Заведение Mr. Holmes Bakehouse из Сан-Франциско зарегистрировало его под торговой маркой. Ингредиенты держались под строжайшим секретом, однако в 2015-м после ограбления пекарни утекло более 200 рецептов, включая состав «Краффина».
Всемирная известность к нему пришла в 2017 году, когда его решили печь вместо куличей. Причина проста – идентичная форма. К тому же подкупал закрученный вид цветка. Многие хозяйки оценили и вкус. Вдобавок его необязательно украшать глазурью, так как он сам по себе красивый.
Особенно он популярен в Пасху. Это отличная альтернатива традиционному куличу. Рассмотрим самый популярный рецепт в России.
Рецепт кулича
«Краффин»
Ингредиенты:
- мука – 500 г;
- сухие дрожжи – 7 г (или свежие дрожжи – 25 г);
- тёплое молоко – 250 г;
- сахар – 100 г;
- ванильный сахар – 10 г;
- соль – 1 щепотка;
- размягчённое сливочное масло – 100 г;
- куриное яйцо – 2 шт.;
- смесь из изюма, цукатов и орехов – 100 г;
- цедра лимона или апельсина (по желанию) – 50 г.
Приготовление:
- Добавьте в тёплое молоко сахар и дрожжи. Дайте смеси постоять 10-15 минут до появления пены.
- В большой миске смешайте муку с солью, добавьте ванильный сахар, яйца, предварительно подготовленную дрожжевую смесь и замесите тесто. Постепенно соедините с мягким сливочным маслом.
- Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте на один-два часа для подъёма.
- После того как основа подошла, разделите её на порции, сформируйте шарики, которые необходимо раскатать в пласт. Сверху добавьте изюм, цукаты, орехи или цедру. Затем нужно сделать рулет. Проделайте те же действия с другими частями.
- Оберните рулеты плёнкой и подождите 20 минут.
- Сделайте надрезы. Заверните один конец рулета с внешней стороны, второй – приподнимите и сверните на основу. Кончик уберите внутрь.
- Переложите куличи в формочки, предварительно смазанные маслом.
- Дайте тесту в ёмкостях ещё подняться (это займёт от 30 до 60 минут).
- Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке примерно 20-25 минут или до золотистой корочки.
Что можно добавить вместо изюма и орехов?
Есть много вариантов альтернативы привычным изюму, цукатам и орехам в куличах. Их можно заменить на ряд продуктов:
- кусочки шоколада;
- свежие фрукты (банан, ананас, манго, финики);
- сушёные фрукты (смородина, клюква, инжир, вишня);
- мак;
- кокосовая стружка;
- барбарис;
- конфеты-драже в глазури;
- оливки и маслины.
Вместо корицы, гвоздики и имбиря, которые часто добавляют в тесто куличей, можно использовать лаванду. Так ваша выпечка приобретёт интересный вкус.
Как украсить?
Кулич «Краффин» в качестве десерта или завтрака не украшают, ведь он уже имеет красивую и оригинальную форму. Однако в Пасху допускается использование дополнительного декора. Рассмотрим самые популярные варианты.
- Лимонная глазурь. Выпечку можно украсить традиционной глазурью, сделанной из смеси сахарной пудры и лимонного сока.
- Белковый крем. Это один из самых популярных и любимых вариантов в России. Во-первых, он лёгок в приготовлении. Во-вторых, смотрится очень эффектно. В-третьих, прекрасно сочетается с кондитерскими посыпками.
- Шоколадная глазурь. Такой способ не сдаёт свои позиции последние несколько лет. Смесь из растопленного молочного шоколада с добавлением сливочного масла красиво смотрится на выпечке.
- Посыпки. Украсить кулич можно, используя цветные сахарные посыпки, орешки или цукаты.
- Сахарная пудра. Это простой, но не менее красивый вариант декора. Обваляйте готовый «Краффин» в сахарной пудре. Так выпечка приобретёт элегантный вид.
- Безе. Можно использовать как традиционное белого цвета, так и с добавлением красителей. Лучше выбирать нежные оттенки.
- Пряники. В последнее время в Сети стали популярны украшения куличей пасхальными пряниками в виде кроликов, заячьих ушей, цыплят, птичек.
- Маршмеллоу. Пастилу можно использовать двумя способами. Первый – в качестве крема, растопив в микроволновой печи с добавлением небольшого количества воды. Второй – в виде посыпки.
- Мастика. К материалу для оформления кондитерских тортов также можно прибегнуть для украшения куличей. Лучше выбирать в форме цветов. Весеннее настроение будет обеспечено.
- Свежие ягоды. Смело используйте голубику, малину или клубнику для пасхальной выпечки.
- Живые цветы. Ещё один новый тренд. Они подчеркнут красоту любого десерта. Особенно такого как «Краффин». Можно прибегнуть к сухоцветам и травам.
Также помогут создать праздничный образ кулича крафт-бумага, атласные ленты и кружева.