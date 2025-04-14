Для создания праздничного настроения не обязательно покупать готовый декор – его легко сделать своими руками из подручных материалов.

Один из простых и эффектных вариантов на Пасху – цветочные композиции из маршмеллоу. Они выглядят празднично, подходят для сервировки и радуют не только глаз, но и вкус.

Веточки вербы можно сделать, прикрепив зефир к соломинке срезом наружу. Легкая посыпка сахарной пудрой придает объем и текстуру, имитируя пушистые почки.

Как сделать сахарную пудру за пару минут

Для ромашек подойдут большие зефирки. Их надрезают, разворачивают и формируют лепестки. Края скрепляются, в центр добавляется декоративная деталь – например, бусина или капля цветной глазури.

Подробнее о том, как сделать такой декор, рассказала в своем видео блогер @sladkiydvor.