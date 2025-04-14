Умами — это пятый вкус наряду с соленым, сладким, кислым и горьким. Долгое время он оставался загадкой, пока ученые не выяснили: его источник – глутамат, природное вещество, содержащееся в продуктах с высоким содержанием белка.

Больше всего глутамата – в пармезане, томатах, грибах, морских водорослях, мясе и ферментированных продуктах. Умами не только усиливает вкус, но и вызывает ощущение сытости: рецепторы, реагирующие на него, есть не только на языке, но и в желудке.

Интересно, что даже небольшое количество умами-продуктов делает блюдо насыщеннее. Щепотка пармезана – и паста становится ярче, грибы – и у супа появляется глубина.

Как спасти пересоленный суп

В некоторых кухнях (например, тайской и вьетнамской) используется глутамат в чистом виде. Но его избыток может увеличить потребление натрия и повлиять на давление, поэтому предпочтение лучше отдавать натуральным источникам.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.