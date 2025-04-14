С фисташками, вишней и заварным кремом: какой кулич самый вкусный

Кулич существовал задолго до появления христианства. У древних славян, например, он олицетворял солнце: так образовалось слово «колоча» («коло» — солнце и «ча» — чадо), которое превратилось со временем в «кулич». Уже в незапамятные времена пирог начиняли орехами и сухофруктами. Не отходят от традиций и современные кондитеры.

Unica

Кулич — это буйство вкусов. Если цукаты из апельсинов, то непременно с ванилью. Если изюм, то вымоченный в специях и алкоголе. Вяленая вишня добавит приятную кислинку. Усиливаем аромат выпечки, дав ей отдохнуть и пропитав ромом и ванилью. На этом вкусовая история не заканчивается: шапочку из сахарной помадки декорируем шоколадным гнездом и яйцами, а также съедобным мхом из шпината и мяты.

The Greeks

Почему глазурь для кулича делают именно белой? По одной из версий, белый — цвет чистоты и невинности, символ начала жизни. Впрочем, от правил можно отступить и использовать зелёный, который тоже олицетворяет обновление и саму жизнь. Глазурь, кстати, можно приготовить с добавлением маршмеллоу и оформить ею кулич с бельгийским шоколадом, изюмом и цукатами.

«Магадан»

Бесспорно, в этом сезоне среди фаворитов у кулинаров — фисташки. Ореховые ноты делают вкус воздушной сдобы выразительнее. Другой тренд — начинка в виде заварного ванильного крема. Ну и куда же без старой доброй классики с изюмом и сахарной помадкой. С декором можно пофантазировать, сделав пышную фантазийную шапочку и украсив её цветами и бусинами.

«Юг-22»

Несмотря на то, что в Италии панеттоне выпекается к Рождеству, у нас этот десерт с лёгкой руки кондитеров приобрёл статус пасхального. Панеттоне на первый взгляд кажется «собратом» кулича: на деле же «заморская» выпечка ниже и шире по диаметру. Готовится на закваске, а не на дрожжах, да и тесто более влажное и пористое. Внутрь непременно идут сухофрукты, цукаты и иногда «сердечко» из нежного крема, например, фисташкового. Сверху минимум декора.

«Казбек»

Ахдгома — так называется Пасха в Грузии. А один из главных атрибутов праздника — кулич — именуется «паска» и символизирует гору Голгофу. По традиции, пирог венчается белоснежной шапочкой. Сверху можно выложить орехи. Интересны и другие детали: яйца в Грузии красят исключительно в красно-вишнёвый, а творожной пасхе с цукатами и изюмом дают настояться в течение ночи.

AVA

Помадку и глазурь, которыми чаще всего покрывают кулич, многие путают, думая, что это одно и то же. А между тем помадка, в отличие от глазури, более однородная, пластичная, мягкая. Её проще нанести ровным слоем. Воздушные безе, серебряные бусины и живые цветы сверху — достойное украшение для кулича с бельгийским шоколадом, изюмом и цукатами.

Zhirnova

Не самое банальное сочетание — вымоченные в коньяке кусочки кураги и нежный крем с пралине фисташки. Звучит довольно ярко и по-весеннему, как и сочно-жёлтая сахарная шапочка. Более привычная, но от этого не менее любопытная комбинация — вяленая клюква, апельсиновые цукаты и заварной крем с ванилью. Белая глазурь поддерживает нейтральную тему.

Butler

Если вам кажется, что кулич на дрожжах долго готовить, то вот вам факт про другую традиционную (пусть и не для России) праздничную выпечку — итальянский панеттоне. На одну только закваску может уйти до 20 дней! Тесто замешивается в течение 12 часов, а в финале добавляются изюм и цукаты. И наконец виден свет в конце тоннеля: готовый панеттоне покрывается, например, миндальной глазурью или оставляется без неё.