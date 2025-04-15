Лучшие рецепты творожной пасхи: классические и оригинальные
Судя по ВЦИОМ, Пасха — светлое Христово Воскресение — входит в тройку самых важных праздников для россиян. А одной из главных традиций этого торжества 55 процентов опрошенных считают приготовление праздничных блюд. «Лента.ру» делится лучшими рецептами традиционного пасхального угощения — творожной пасхи.
Что такое творожная пасха
Творожная пасха, наряду с куличом и крашеными яйцами — одно из главных блюд пасхального праздничного стола.
Это нежное блюдо из протертого творога с разными добавками — сухофруктами, медом, шоколадом, ягодами, цукатами, изюмом, орехами. Также в его состав часто входят яйца, сливочное масло, сметана и сахар.
Это блюдо было традиционным для центральных и северных регионов нашей страны. На юге же пасхой (паской) называли выпеченный из теста кулич, а творожная пасха не была широко распространена. Историки русской кухни Павел и Ольга Сюткины предполагают, что это могло быть связано с климатическими особенностями. В южных регионах в апреле — начале мая, когда обычно празднуется Пасха, уже тепло, и сохранить творожный продукт свежим было проблематично.
Виды творожной пасхи
Существует несколько способов приготовления творожной пасхи:
- сырая — термически не обработанная;
- заварная — творожная масса медленно нагревается на водяной бане или огне;
- запеченная — творожная пасха запекается в духовке, по аналогии с творожной запеканкой.
Для приготовления этого блюда понадобится пасочница — специальная форма, в которой блюдо будет уплотняться и созревать, а также марля.
Рецепты сырой творожной пасхи
Пасха с кокосовой стружкой и миндалем
Рецепт предложил читателям «Ленты.ру» шеф-повар и нутрициолог Сергей Горохов.
Ингредиенты:
- творог 9-процентный — 500 граммов;
- кокосовая стружка — 50 граммов;
- сахар — 80 граммов;
- сливочное масло — 50 граммов;
- кокосовые сливки — 100 миллилитров;
- рубленый миндаль — 30 граммов.
Приготовление:
- Творог пробить блендером вместе с кокосовыми сливками до однородного состояния.
- Масло сливочное взбить венчиком вместе с сахаром до увеличения в объеме, воздушной консистенции и белого цвета.
- Соединить две массы, добавить миндаль и кокосовую стружку, вымешать до однородности.
- Затем форму для пасхи выстелить двойным слоем марли, аккуратно влить творожную массу и накрыть краями марли.
- В глубокую миску поставить сито, сверху — форму с пасхой так, чтобы жидкость могла стекать. Сверху поставьте груз и отправьте в холодильник на сутки или на ночь.
- Через сутки можно снять груз и вынуть пасху из формы. Осталось украсить готовую пасху лепестками миндаля.
Такая пасха — не самый вредный десерт, и один раз в год уж точно его можно себе позволить без вреда для здоровья Сергей Горохов нутрициолог
По словам эксперта, при желании сахар можно исключить и использовать заменитель. В таком случае его нужно будет добавить в последний момент, при смешивании всех ингредиентов.
Кулинарный писатель и вареньевар Ирина Таро в своем канале «Артефакты русской кухни» приводит старинные рецепты этого блюда. Один из найденных ей первых рецептов (под названием «Как делать пасху») встречается в кулинарной книге Степанова Герасима «Полный кухмистер и кондитер или Русский гастроном», изданной в Москве в 1834 году.
«В нем подробно описывается, как сделать заварную пасху из готового творога», — рассказывает Таро в беседе с «Лентой.ру».
Приготовление:
- Творог отжать через салфетку, протереть сквозь решето.
- В кастрюлю положить масло, сметану, яйца — смешать и поставить на огонь.
- Когда вскипит, смешать с протертым творогом и выложить массу в пасочницу.
- Готовую пасху украсить барашками из масла.
Пасха с изюмом
Этот рецепт читателям «Ленты.ру» предложил шеф-повар и ведущий телеканала Спас Олег Ольхов.
Ингредиенты:
- творог 9-процентный —1 килограмм;
- масло сливочное — 300 граммов;
- сахар — 250 граммов;
- белый изюм без косточек — 200 граммов;
- ванилин — 1 грамм.
Приготовление:
- Творог протереть через сито.
- Изюм промыть в теплой воде и обсушить на полотенце.
- Сливочное масло размягчить.
- Смешать творог, сахар, ванилин, сливочное масло и тщательно взбить миксером. Добавить изюм, перемешать.
- Пасочницу выстелить марлей и выложить в нее готовую массу, тщательно ее утрамбовывая, чтобы не осталось пустот.
- Верхние края марли закрыть внахлест.
- Пасочницу поместить в кастрюлю (чтобы в нее стекала сыворотка), сверху установить гнет (например, литровую банку с водой), убрать в холодильник на сутки.
Пасха с вареной сгущенкой и имбирем
Ингредиенты:
- творог — 1 килограмм;
- вареная сгущенка — 1 банка;
- сливки — 1 пачка;
- печенье — 200 граммов;
- сок одного лимона;
- корица — ½ чайной ложки;
- грецкие орехи — 100 граммов;
- имбирные цукаты — 10 граммов.
Приготовление:
- Оставьте творог под гнетом на 6-8 часов, чтобы с него стекла жидкость.
- Орехи слегка подрумяньте на сковороде или противне, остудите и измельчите ножом или же при помощи блендера. Таким же способом измельчите печенье и перемешайте его с орехами.
- Соедините протертый творог, лимонный сок и сгущенку.
- Порежьте на мелкие кусочки имбирные цукаты. Взбейте сливки, чтобы образовалась густая пена, и влейте их к творогу. Туда же всыпьте цукаты и перемешайте все до однородной массы.
- Наполните формы, обильно посыпьте сверху смесью орехов и печенья, уплотните ложкой и уберите на двое суток в прохладное место.
- Имбирные пасхи подают со слоем печенья снизу.
Рецепты заварной творожной пасхи
Заварная пасха с цукатами
По замечанию Ирины Таро, предложившей этот рецепт, вкус у творожной пасхи очень нежный, сливочно-пломбирный. В основе этой версии лежит рецепт 1851 года.
Ингредиенты (в расчете на две формы объемом 0,5 литра):
- жирное молоко — 1 литр;
- сметана жирностью 25-30 процентов — 400 граммов;
- яйцо куриное размер С0 — 2 штуки;
- лимонный сок — 1 чайная ложка;
- мягкое сливочное масло жирностью 72,5 процента — 125 граммов; смесь цукатов и изюма — 150 граммов;
- сахарная пудра — 100 граммов;
- ванильный сахар — 1 пакет или ½ ванильного стручка;
- соль;
- лимонный сок.
Приготовление:
- Цукаты и изюм необходимо заранее помыть и высушить. В качестве ароматизаторов можно добавлять любые цукаты и сухофрукты, миндаль или фисташки, цедру, эссенции, пряности — ваниль, корицу, кардамон.
- Сначала нужно сделать творог из молока, сметаны и яиц. В кастрюлю из нержавейки (к ней не пригорает молоко) налить молоко и прогреть его. Яйца смешать со сметаной с помощью венчика. Когда молоко начнет закипать, снизить температуру и влить яично-сметанную смесь тонкой струйкой в горячее молоко, другой рукой постоянно помешивая.
- Варить все вместе, не допуская кипения, пока не начнет отделяться сыворотка, а молочная смесь не створожится.
- Если этого не происходит через 10 минут, добавьте лимонный сок.
- Массу при этом периодически помешивайте по дну, чтобы молоко не пригорело.
- После того как появилась сыворотка, уберите кастрюлю с огня и оставьте примерно на час, накрыв полотенцем.
- Через час в дуршлаг постелите марлю и процедите получившийся свежий творог от сыворотки.
- Затем подвесьте марлю с творогом, внизу поставьте кастрюлю и оставьте сыворотку стекать примерно на час.
- Через час у вас получится сухая творожная масса весом примерно 500-600 граммов.
- Теперь приготовьте собственно пасху. Для этого взбейте миксером сливочное масло с ванильным сахаром, пудрой и солью, добавьте творог и продолжайте взбивать в течение пяти минут.
- Проверьте на вкус, добавьте соль, пудру или лимонный сок, если это необходимо, влейте в массу смесь цукатов и изюма.
- Пасочницу установите на глубокую тарелку узкой стороной вниз, марлю намочите.
- Выстелите форму изнутри марлей так, чтобы концы свисали наружу. Выложите творожную массу в форму, разровняйте верх, накройте его концами марли. Сверху установите сверху груз (например, банку с водой, у которой дно совпадает с размером формы).
- Всю конструкцию уберите в холод примерно на сутки.
- При подаче на стол переверните пасху широкой стороной на тарелку, освободите ее от формы и марли и, по желанию, сверху и по краям украсьте цукатами или ягодами.
Пасха творожная вареная
Рецепт шеф-повара Олега Ольхова.
Ингредиенты:
- творог 9-процентный —1 килограмм;
- яйца куриные — 8 штук;
- сливочное масло — 200 граммов;
- сметана жирностью 25 процентов — 300 миллилитров;
- сахар — 250 граммов;
- белый изюм без косточек — 150 граммов;
- очищенный миндаль — 150 граммов;
- цукаты — 100 граммов;
- ванилин — 1 щепотка.
Приготовление:
- Творог протереть через сито.
- Изюм промыть в теплой воде и обсушить на полотенце.
- Миндаль подсушить в духовке и измельчить.
- Сливочное масло размягчить. Желтки отделить от белков.
- Смешать протертый творог, сливочное масло, яичные желтки, сметану, сахар, ванилин, тщательно взбить миксером.
- Поставить полученную массу на паровую баню и варить, периодически помешивая, один час.
- После этого в массу добавить миндаль, цукаты, изюм и тщательно перемешать. Пасочницу выстелить марлей и выложить в нее готовую массу, тщательно ее утрамбовывая, чтобы не осталось пустот.
- Верхние края марли закрыть внахлест.
- Пасочницу поместить в кастрюлю (чтобы в нее стекала сыворотка), сверху установить гнет (например, литровую банку с водой), убрать в холодильник на сутки.