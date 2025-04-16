Россияне стали чаще выбирают «быстрые» блюда

Наибольший интерес россиян к лапше быстрого приготовления зафиксирован в Волгоградской области, а также в Красноярском и Краснодарском краях. По данным исследования, проведенного экспертами программы лояльности «X5 Клуба» от торговых сетей X5, самыми популярными вкусами у соотечественников стали курица, говядина и грибы (результаты есть в распоряжении Sostav).

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Исследование также выявило стремительный рост спроса на готовые супы из кулинарии — по сравнению с прошлым годом он увеличился на 88%. Особенно заметен рост в Новосибирской области, где объемы продаж выросли в пять раз в натуральном выражении. Анализ основан на данных о продажах в сетях X5 за период с 2023-го по 2024 год включительно по всей России и отдельно в регионах с городами-миллионниками.

Спрос на лапшу и супы быстрого приготовления увеличился на 7% по сравнению с предыдущим годом. Лидером по росту потребления стала Волгоградская область, где продажи выросли на 33% и составили 6,9 млн упаковок по итогам 2024-го. Существенный рост также зафиксирован в Красноярском крае (+14%, 4,1 млн упаковок), Краснодарском крае (+12%, 23 млн упаковок) и Свердловской области (+10%, 16,9 млн упаковок).

Наибольшие объемы продаж лапши и супов быстрого приготовления за прошлый год пришлись на Москву — 50 млн упаковок, Санкт-Петербург — 21 млн, Краснодарский край — 23 млн и Татарстан — 20 млн упаковок.

Согласно результатам исследования, наибольшей популярностью у россиян пользуется лапша со вкусом курицы, говядины и грибов. В 2024 году в торговых сетях X5 было реализовано 270 млн упаковок лапши с курицей, 158 млн — с говядиной и 10 млн — с грибами. Также покупатели активно выбирали лапшу со вкусами ветчины и сыра (8 млн упаковок), морепродуктов (6 млн) и кимчи (4 млн) — традиционного корейского блюда из пекинской капусты.

Самыми популярными марками лапши быстрого приготовления среди россиян остаются «Доширак» (183 млн упаковок), «Роллтон» (89 млн) и «Красная цена» (69 млн). В 2023 году наблюдался всплеск спроса на особенно острую лапшу, однако в 2024 году ее продажи резко снизились — почти на 90%. Так, продукцию бренда Samyang, известного своей острой лапшой Buldak, стали покупать значительно меньше.

Аналитики также отмечают рост интереса к лапше более высокого ценового сегмента — от 150 руб. Если в 2023 году было продано 118 млн упаковок такой продукции, то в 2024 — уже 143 млн, что на 21% больше. Это связано с расширением ассортимента в категории премиальной лапши, говорится в исследовании. Чаще всего такие продукты покупают в вечерние часы — пик продаж приходится на 18:00 и 19:00.

Эксперты «X5 Клуба» изучили динамику продаж готовых супов в отделах кулинарии и зафиксировали рост спроса по всей России — на 88% по сравнению с предыдущим годом. Лидером по приросту стала Новосибирская область, где продажи увеличились почти в пять раз по сравнению с 2023 годом. В Омской области спрос вырос в 3,5 раза, в Ростовской — в три раза, а в Краснодарском крае и Волгоградской области — в два раза.

Наибольшей популярностью у покупателей торговых сетей X5 пользуются куриный суп, гороховый и солянка. В 2024 году было продано 9,6 млн упаковок куриного супа, 2,2 млн — горохового и 1,9 млн — солянки.

Ранее аналитики «Купера» узнали, какие конкретно блюда выбирали россияне на обед осенью 2024 года. В категории супов в доставке лидировал борщ, на втором месте оказалась куриная лапша, а замыкал тройку лидеров сырный суп.