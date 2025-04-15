Медовый малокалорийный кулич: рецепт праздничной выпечки на 120 ккал

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Этот воздушный медовый кулич содержит всего 120 ккал на 100 г — в два раза меньше традиционного! Секрет этой праздничной выпечки в том, что все калорийные ингредиенты заменены на полезные аналоги без вреда для вкуса.

Медовый малокалорийный кулич: рецепт праздничной выпечки на 120 ккал
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Ингредиенты (на форму 15 см):

  • 150 г овсяной муки;
  • 100 г греческого йогурта;
  • 2 яйца; 2 ст. л. меда;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 50 г обезжиренного творога;
  • 1 ч. л. апельсиновой цедры;
  • 30 г сушеной клюквы.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с подсластителем до пены.
  2. Добавьте йогурт, творог и цедру.
  3. Аккуратно введите сухие ингредиенты.
  4. Выложите тесто в силиконовую форму.
  5. Выпекайте 35 минут при 160°C.

Этот рецепт малокалорийного кулича идеален для тех, кто следит за фигурой! А получается он ничуть не хуже классического кулича. Овсяная мука и творог дают сытость, клюква заменяет изюм, а йогурт создает нужную влажность без масла.

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