Медовый малокалорийный кулич: рецепт праздничной выпечки на 120 ккал
Этот воздушный медовый кулич содержит всего 120 ккал на 100 г — в два раза меньше традиционного! Секрет этой праздничной выпечки в том, что все калорийные ингредиенты заменены на полезные аналоги без вреда для вкуса.
Ингредиенты (на форму 15 см):
- 150 г овсяной муки;
- 100 г греческого йогурта;
- 2 яйца; 2 ст. л. меда;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 50 г обезжиренного творога;
- 1 ч. л. апельсиновой цедры;
- 30 г сушеной клюквы.
Приготовление:
- Взбейте яйца с подсластителем до пены.
- Добавьте йогурт, творог и цедру.
- Аккуратно введите сухие ингредиенты.
- Выложите тесто в силиконовую форму.
- Выпекайте 35 минут при 160°C.
Этот рецепт малокалорийного кулича идеален для тех, кто следит за фигурой! А получается он ничуть не хуже классического кулича. Овсяная мука и творог дают сытость, клюква заменяет изюм, а йогурт создает нужную влажность без масла.