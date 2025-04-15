Медовый малокалорийный кулич: рецепт праздничной выпечки на 120 ккал

Этот воздушный медовый кулич содержит всего 120 ккал на 100 г — в два раза меньше традиционного! Секрет этой праздничной выпечки в том, что все калорийные ингредиенты заменены на полезные аналоги без вреда для вкуса.

Ингредиенты (на форму 15 см):

150 г овсяной муки;

100 г греческого йогурта;

2 яйца; 2 ст. л. меда;

1 ч. л. разрыхлителя;

50 г обезжиренного творога;

1 ч. л. апельсиновой цедры;

30 г сушеной клюквы.

Приготовление:

Взбейте яйца с подсластителем до пены. Добавьте йогурт, творог и цедру. Аккуратно введите сухие ингредиенты. Выложите тесто в силиконовую форму. Выпекайте 35 минут при 160°C.

Этот рецепт малокалорийного кулича идеален для тех, кто следит за фигурой! А получается он ничуть не хуже классического кулича. Овсяная мука и творог дают сытость, клюква заменяет изюм, а йогурт создает нужную влажность без масла.