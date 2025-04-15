Пять рецептов глазури для пасхального кулича

Мы уже все в предвкушении Пасхи. Самое время красить яйца и печь праздничные куличи. Чтобы выпечка нравилась не только вкусом, но и своим видом, нужно ее оригинально украсить. Один из главных компонентов — глазурь. Мы собрали несколько вкуснейших рецептов глазури, чтобы ваш пасхальный кулич радовал глаз.

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Белая сахарная глазурь

Эта глазурь идеально подходит для куличей. Она не липнет и не крошится. Густая по консистенции, она аккуратно ложится на выпечку.

Ингредиенты

Яичный белок — 1 шт.

Сахарная пудра — 180 г.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Отделите белок от желтка. Поместите белок в глубокую миску и взбейте с помощью миксера. Затем частями добавьте сахарную пудру, продолжая взбивать. В самом конце влейте лимонный сок. По желанию можете окрасить глазурь с помощью пищевых красителей.

Шоколадная глазурь

Ингредиенты

Молочный шоколад — 100 г.

Горький шоколад — 100 г.

Сливочное масло — 10 г.

Вода — 55 мл.

Сахарная пудра — 50 г.

Приготовление

Наломайте шоколад и растопите на горячей водяной бане. Затем добавьте сливочное масло и горячую воду. Хорошенько размешайте и добавьте сахарную пудру. Полейте кулич горячей глазурью. Можно украсить тертым шоколадом.

Глазурь из маршмеллоу

Ингредиенты

Маршмеллоу — 1,5 пачки.

Сливки 20% — 80 мл.

Приготовление

Положите маршмеллоу в кастрюлю с толстым дном, добавьте сливки. На небольшом огне, помешивая, растопите маршмеллоу. Если глазурь получилась слишком тягучей, добавьте еще сливок и прогрейте. Готовой глазурью быстро смажьте кулич тонким слоем. Когда немного остынет, можно добавить еще несколько слоев.

Глазурь на сгущенном молоке

Ингредиенты

Сгущенное молоко — 10–12 ст. л.

Сухое молоко — 6 ст. л.

Лимонный сок — 3 ч. л.

Приготовление

Смешайте сухое молоко и половину сгущенного молока. Помешивая, продолжайте добавлять сгущенное молоко до получения необходимой консистенции. Добавьте лимонный сок, хорошо перемешайте. Должна получиться однородная глянцевая глазурь.

Глазурь на желатине

Ингредиенты

Сахар — 180 г.

Вода для сиропа — 50 мл.

Желатин — 5 г.

Вода для желатина — 30 мл.

Приготовление

Размешайте порцию желатина в теплой воде и дайте ему разбухнуть. Сварите сироп из воды и сахара. Когда он немного остынет, добавьте готовый желатин. Взбейте получившуюся массу с помощи блендера, до белого глянцевого состояния. Нанесите глазурь на кулич.