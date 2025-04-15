Пять рецептов глазури для пасхального кулича

Пять лучших рецептов вкуснейшей глазури для пасхального кулича
Мы уже все в предвкушении Пасхи. Самое время красить яйца и печь праздничные куличи. Чтобы выпечка нравилась не только вкусом, но и своим видом, нужно ее оригинально украсить. Один из главных компонентов — глазурь. Мы собрали несколько вкуснейших рецептов глазури, чтобы ваш пасхальный кулич радовал глаз.
Белая сахарная глазурь
Эта глазурь идеально подходит для куличей. Она не липнет и не крошится. Густая по консистенции, она аккуратно ложится на выпечку.
Ингредиенты
- Яичный белок — 1 шт.
- Сахарная пудра — 180 г.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление
Отделите белок от желтка. Поместите белок в глубокую миску и взбейте с помощью миксера. Затем частями добавьте сахарную пудру, продолжая взбивать. В самом конце влейте лимонный сок. По желанию можете окрасить глазурь с помощью пищевых красителей.
Шоколадная глазурь
Ингредиенты
- Молочный шоколад — 100 г.
- Горький шоколад — 100 г.
- Сливочное масло — 10 г.
- Вода — 55 мл.
- Сахарная пудра — 50 г.
Приготовление
Наломайте шоколад и растопите на горячей водяной бане. Затем добавьте сливочное масло и горячую воду. Хорошенько размешайте и добавьте сахарную пудру. Полейте кулич горячей глазурью. Можно украсить тертым шоколадом.
Глазурь из маршмеллоу
Ингредиенты
- Маршмеллоу — 1,5 пачки.
- Сливки 20% — 80 мл.
Приготовление
Положите маршмеллоу в кастрюлю с толстым дном, добавьте сливки. На небольшом огне, помешивая, растопите маршмеллоу. Если глазурь получилась слишком тягучей, добавьте еще сливок и прогрейте. Готовой глазурью быстро смажьте кулич тонким слоем. Когда немного остынет, можно добавить еще несколько слоев.
Глазурь на сгущенном молоке
Ингредиенты
- Сгущенное молоко — 10–12 ст. л.
- Сухое молоко — 6 ст. л.
- Лимонный сок — 3 ч. л.
Приготовление
Смешайте сухое молоко и половину сгущенного молока. Помешивая, продолжайте добавлять сгущенное молоко до получения необходимой консистенции. Добавьте лимонный сок, хорошо перемешайте. Должна получиться однородная глянцевая глазурь.
Глазурь на желатине
Ингредиенты
- Сахар — 180 г.
- Вода для сиропа — 50 мл.
- Желатин — 5 г.
- Вода для желатина — 30 мл.
Приготовление
Размешайте порцию желатина в теплой воде и дайте ему разбухнуть. Сварите сироп из воды и сахара. Когда он немного остынет, добавьте готовый желатин. Взбейте получившуюся массу с помощи блендера, до белого глянцевого состояния. Нанесите глазурь на кулич.