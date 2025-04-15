Пять обедов, которые можно быстро приготовить

Приготовить обед — это непросто и времязатратно, а еще — это целая гора немытой посуды, куча очисток от овощей на кухне, грязная плита и столешница, часы, проведенные впустую в выходные дни. Так думают многие, но что, если есть обеды, которые можно приготовить быстро, легко и без лишней суеты?

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Кабачковый суп-пюре

Вкусный, ароматный и такой сытный! Этот суп очень легко и быстро готовить, тем более, что все продукты, возможно, уже есть у вас дома.

Ингредиенты

Большой кабачок — 1 шт.

Картофель — 5-6 шт.

Сливки 10% — 200 мл.

Вода — 1 стакан.

Зелень — по вкусу.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Морковь — 1 шт.

Соль, перец.

Приготовление

Очистите овощи, морковь и картофель отварите, а кабачки можно немного обжарить вместе с луком и чесноком. Сложите овощи в миску или удобную вам емкость и залейте водой. Измельчите овощи блендером, постепенно вливая теплые сливки. Доведите массу до пюре, добавьте соль и перец.

Пицца на сковороде

Кто сказал, что обед — это обязательно суп? Можно ведь приготовить и что-то другое. Например, пиццу на сковороде, которая займет полчаса вашего времени.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Мука — 10 ст. л.

Сыр — по вкусу.

Майонез — 4 ст. л.

Сметана — 5 ст. л.

Помидоры — 2 шт.

Колбаса — по вкусу.

Соль, перец.

Приготовление

Смешайте сметану, яйца, майонез, муку в миске, взбейте венчиком, добавьте соль и перец. Далее вылейте на сковороду, хорошо смазав ее подсолнечным маслом. Выложите на получившийся «блин» ингредиенты — колбасу, помидоры (можно что-то другое). Хорошо посыпьте сыром, обжаривайте три минуты, после накройте крышкой и ждите, когда расплавится сыр.

Гречка по-купечески

Вкусное и простое блюдо, которое богато полезными веществами и не оставит тяжести после себя в желудке. Приготовить его сможет даже ребенок.

Ингредиенты

Гречка — 2 стакана.

Куриное филе — 400-500 г.

Томатная паста — 2 ст. л.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Вода — 3-4 стакана.

Соль, перец, специи.

Приготовление

Промойте гречку, очистите морковь и лук, нарежьте их. Далее обжарьте куриное филе на подсолнечном масле, готовить следует на большом огне, чтобы мясо имело корочку, так вкуснее! Смешайте нарезанные лук и морковь с курицей в сковороде. Вскипятите отдельно 4 стакана воды и томатную пасту, параллельно выложите гречку к мясу, залейте водой. Готовьте пока гречка не будет мягкой, а мясо сочным, не забудьте про специи.

Легкий салат с тунцом

Далеко не все любят сытно обедать, поэтому мы подготовили рецепт легкого салата, который можно быстро приготовить и наесться.

Ингредиенты

Консервированная фасоль — 300 г.

Консервированный тунец — 1 банка.

Болгарский перец — 1 шт.

Консервированная кукуруза — 200 г.

Фиолетовый лук — 1 шт.

Оливковое масло — для заправки.

Специи — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте лук и перец. В миске разомните тунец вилкой, вытащите косточки, если они попадутся. Обязательно промойте фасоль, слейте жидкость из кукурузы. Перемешайте ингредиенты, добавьте оливковое масло и специи.

Фаршированные макаронные гнезда

Наверное, это одно из самых элементарных блюд. Когда его пробуют, не могут поверить, что его приготовление занимает от силы 30-40 минут, ведь оно невероятно вкусное. А все продукты простые и доступные.

Ингредиенты

Говяжий фарш — 500 г.

Гнезда из макарон.

Томатная паста — 2—3 ст. л.

Вода — 1—2 стакана.

Специи — по вкусу.

Тертый сыр — по вкусу.

Приготовление

В пустую сковороду налейте воду и добавьте томатную пасту, выложите гнезда, начиненные фаршем, томите 7-10 минут. Добавьте сыр на верхушки макарон, а также соль, перец и специи. Когда сыр расплавится, гнезда можно снимать с огня. Важно: подлива из томатной пасты и воды должны покрывать макароны, чтобы они могли свариться.

Каждый из этих обедов представляет собой вкусное и правильное сочетание продуктов. Воспользуйтесь этими рецептами, чтобы сэкономить время на готовке и потратить его за чем-то более интересным.