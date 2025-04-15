Пять обедов, которые займут у вас 30 минут

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Приготовить обед — это непросто и времязатратно, а еще — это целая гора немытой посуды, куча очисток от овощей на кухне, грязная плита и столешница, часы, проведенные впустую в выходные дни. Так думают многие, но что, если есть обеды, которые можно приготовить быстро, легко и без лишней суеты?

Пять обедов, которые можно быстро приготовить
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Кабачковый суп-пюре

Вкусный, ароматный и такой сытный! Этот суп очень легко и быстро готовить, тем более, что все продукты, возможно, уже есть у вас дома.

Ингредиенты

  • Большой кабачок — 1 шт.
  • Картофель — 5-6 шт.
  • Сливки 10% — 200 мл.
  • Вода — 1 стакан.
  • Зелень — по вкусу.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Морковь — 1 шт.
  • Соль, перец.

Приготовление

Очистите овощи, морковь и картофель отварите, а кабачки можно немного обжарить вместе с луком и чесноком. Сложите овощи в миску или удобную вам емкость и залейте водой. Измельчите овощи блендером, постепенно вливая теплые сливки. Доведите массу до пюре, добавьте соль и перец.

Пицца на сковороде

Кто сказал, что обед — это обязательно суп? Можно ведь приготовить и что-то другое. Например, пиццу на сковороде, которая займет полчаса вашего времени.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 10 ст. л.
  • Сыр — по вкусу.
  • Майонез — 4 ст. л.
  • Сметана — 5 ст. л.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Колбаса — по вкусу.
  • Соль, перец.

Приготовление

Смешайте сметану, яйца, майонез, муку в миске, взбейте венчиком, добавьте соль и перец. Далее вылейте на сковороду, хорошо смазав ее подсолнечным маслом. Выложите на получившийся «блин» ингредиенты — колбасу, помидоры (можно что-то другое). Хорошо посыпьте сыром, обжаривайте три минуты, после накройте крышкой и ждите, когда расплавится сыр.

Гречка по-купечески

Вкусное и простое блюдо, которое богато полезными веществами и не оставит тяжести после себя в желудке. Приготовить его сможет даже ребенок.

Ингредиенты

  • Гречка — 2 стакана.
  • Куриное филе — 400-500 г.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Вода — 3-4 стакана.
  • Соль, перец, специи.

Приготовление

Промойте гречку, очистите морковь и лук, нарежьте их. Далее обжарьте куриное филе на подсолнечном масле, готовить следует на большом огне, чтобы мясо имело корочку, так вкуснее! Смешайте нарезанные лук и морковь с курицей в сковороде. Вскипятите отдельно 4 стакана воды и томатную пасту, параллельно выложите гречку к мясу, залейте водой. Готовьте пока гречка не будет мягкой, а мясо сочным, не забудьте про специи.

Легкий салат с тунцом

Далеко не все любят сытно обедать, поэтому мы подготовили рецепт легкого салата, который можно быстро приготовить и наесться.

Ингредиенты

  • Консервированная фасоль — 300 г.
  • Консервированный тунец — 1 банка.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Консервированная кукуруза — 200 г.
  • Фиолетовый лук — 1 шт.
  • Оливковое масло — для заправки.
  • Специи — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте лук и перец. В миске разомните тунец вилкой, вытащите косточки, если они попадутся. Обязательно промойте фасоль, слейте жидкость из кукурузы. Перемешайте ингредиенты, добавьте оливковое масло и специи.

Фаршированные макаронные гнезда

Наверное, это одно из самых элементарных блюд. Когда его пробуют, не могут поверить, что его приготовление занимает от силы 30-40 минут, ведь оно невероятно вкусное. А все продукты простые и доступные.

Ингредиенты

  • Говяжий фарш — 500 г.
  • Гнезда из макарон.
  • Томатная паста — 2—3 ст. л.
  • Вода — 1—2 стакана.
  • Специи — по вкусу.
  • Тертый сыр — по вкусу.

Приготовление

В пустую сковороду налейте воду и добавьте томатную пасту, выложите гнезда, начиненные фаршем, томите 7-10 минут. Добавьте сыр на верхушки макарон, а также соль, перец и специи. Когда сыр расплавится, гнезда можно снимать с огня. Важно: подлива из томатной пасты и воды должны покрывать макароны, чтобы они могли свариться.

Каждый из этих обедов представляет собой вкусное и правильное сочетание продуктов. Воспользуйтесь этими рецептами, чтобы сэкономить время на готовке и потратить его за чем-то более интересным.

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