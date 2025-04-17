Сусальное золото и дубайская пирамида: топ безумных куличей к Пасхе

Близится Пасха, и россияне принялись скупать один из главных символов самого важного религиозного праздника — куличи. И если раньше выбор был не очень большой — купленная в ближайшем магазине или домашняя сдоба, — то в последние годы все изменилось. Кондитеры и рестораны предлагают столько вариантов, что впору забыть, что изначально куличи пекли из постного теста, без излишеств, не было даже привычной сегодня шапочки из белой глазури. «Лента.ру» изучила самые безумные куличи, которые предлагаются россиянам в 2025 году, и узнала, что думают об этом священники.

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Одним из главных кулинарных трендов конца 2024 — начала 2025 года стала мода на дубайский шоколад. Помешательство на сладости с начинкой из теста катаифи и кремовой фисташковой пасты привело к появлению блюд, демонстрирующих удивительное смешение культур: дубайский блин, дубайская пицца, дубайский моти. Появление дубайского кулича было вопросом времени. Считается, что его придумала кондитер из Челябинской области Екатерина Абрамова в феврале 2025 года.

К слову, церковь совершенно не против таких куличей. Священник Владислав Береговой заявил, что любой пряный хлеб после освящения в церкви станет христианским. С ним согласился его коллега Давид Бобров.

«Даже если кулич будет называться дубайским, рай останется православным. Ну, а если к сути вопроса, то стоит отметить, что кулич символизирует радость Воскресения Христова. И добавление новых элементов, например, дубайского шоколада, может рассматриваться как выражение этой радости, но уже современным языком»‎, — Давид Бобров, священник.

Однако дубайский кулич оказался не самым необычным из предложений пасхального сезона 2025 года. Один из московских ресторанов печет куличи в форме традиционной японской куклы Кокэси и горы Фудзияма. Последний украшен веточкой сакуры — в Японии как раз идет сезон ее цветения.

Необычное сочетание культур представлено и в блюде, которое готовят в ресторане, специализирующемся на кухне Мексики, Перу и Кубы. В социальных сетях его представители объясняют, что их кулич символизирует тайну и величие традиций. Такое прочтение возможно, но ассоциировать это блюдо с христианским праздником крайне непросто.

Кулич от дизайнера Дениса Симачева, наоборот, максимально отсылает к православной традиции. Правда, насладиться этим десертом сможет всего 100 человек. Первые заказавшие отдали за него 15 тысяч рублей, затем цена поднялась до 25 тысяч рублей.

Любители роскоши могут купить пасхальный десерт еще дороже. Кулич со сказочным названием «Жар-птица» покрыт съедобным сусальным золотом и стоит 30 тысяч рублей. Ресторан продает такой десерт уже третий год — значит, находятся и покупатели. Причем с каждым годом цена растет.

Еще дороже обойдется заказ в московской кондитерской «Кафе Пушкинъ», известной высокими ценами. Там можно было заказать большой пасхальный подарок за 105,8 тысячи рублей. Это плетеная корзина с пятью куличами весом от 455 до 1,4 тысячи грамма с шоколадом и кремом, а также панеттоне с шоколадным кремом, дюжиной пасхальных яиц, пряником, плиткой шоколада, мармеладом, карамелью, сливочной помадкой, а также декоративными фигурами зайцев. Судя по тому, что заказы на сайте заведения уже не принимаются, предложение пользуется большим спросом. Представленный на фото кулич обойдется в 21,5 тысячи рублей.

Гораздо более бюджетный вариант — всего 7,5 тысячи рублей — можно найти в другом московском ресторане. Кулич украшен золотыми цветами и выглядит достаточно дорого.

Что же говорят священники о таком разнообразии куличей? Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин отметил, что покупать не стоит только определенного рода куличи: в пакетах с изображениями религиозных символов и святынь.

«Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с "Явлением Христа народу" (художника Александра) Иванова, с Матронушкой пакета не будем покупать... Чтобы потом это все не выбрасывалось в помойку, не лежало в непотребном месте изображение, потому что это и на нашей совести тоже — то, как мы относимся к изображениям креста, к изображениям святых»‎, — Михаил Потокин, протоирей.

Несмотря на то что Потокин не запрещал покупать необычные десерты, он добавил, что лучше всего подать на Пасху «кулич скромный, без всяких надписей». Все же кулич — не самое главное в этом празднике.