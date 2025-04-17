Простые салаты из свежей капусты: пошаговые рецепты, советы шеф-поваров
Капустный салат — универсальное блюдо для любого сезона. Легкий, хрустящий, насыщен витаминами и сочетается практически с любой едой. Главное — правильно выбрать капусту, тонко ее нарезать и сделать удачную заправку. «Лента.ру» вместе с поварами и нутрициологами подобрала лучшие рецепты самых полезных салатов из свежей капусты.
Салат из белокочанной капусты «Витаминный»
Один из самых простых и полезных вариантов — хрустящий и сочный, этот салат придется по вкусу всем. Рецептом с «Лентой.ру» поделился бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden Руслан Италмазов. «Этот салат легко усваивается, может быть самостоятельным блюдом или выступать в роли гарнира к мясу», — отметил он.
В чем польза капусты?
Любая капуста (белокочанная, брокколи, цветная, брюссельская, листовая, кольраби) гликемический индекс, что делает этот овощ особенно полезным для людей с сахарным диабетом, отметила в беседе с «Лентой.ру» эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» Ксения Меркулова.
«Капуста богата витаминами А, В1, Р, К, В6, U. Она лидер среди овощей по содержанию витамина С. Причем его количество не уменьшается даже в процессе ферментации (квашение) и при ее термической обработке. В ней также много минералов, таких как кальций, калий и фосфор», — подчеркнула врач.
Ингредиенты:
- молодая белокочанная капуста — 300 граммов;
- морковь — 1 штука (средняя);
- зеленое яблоко — половина;
- оливковое масло — по вкусу;
- лимонный сок — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- мед или сахар — по вкусу.
Приготовление:
- Тонко нашинкуйте капусту соломкой.
- Морковь натрите на крупной терке.
- Добавьте половину яблока, нарезанного тонкими ломтиками.
- Заправьте оливковым маслом и лимонным соком, посолите по вкусу.
- Можно добавить немного меда или щепотку сахара для легкой сладости. Приятного аппетита!
Салат из краснокочанной капусты с грецкими орехами
«Краснокочанная капуста отличается более плотной структурой и легкой сладостью. В сочетании с орехами и зеленью она становится еще интереснее. Этот салат отлично подойдет к мясу, особенно к шашлыкам и жареной курице», — посоветовал Италмазов.
Ингредиенты:
- краснокочанная капуста — 300 граммов;
- грецкие орехи — 40-50 граммов;
- петрушка и кинза — по вкусу;
- гранатовый соус или оливковое масло с бальзамическим уксусом — по вкусу.
Приготовление:
- Тонко нарежьте краснокочанную капусту.
- Добавьте горсть грецких орехов, измельченных ножом.
- Нарежьте петрушку и кинзу, добавьте к салату.
- Заправьте салат гранатовым соусом или смесью оливкового масла с бальзамическим уксусом.
Капустный салат по-грузински
Ингредиенты:
- капуста — половина среднего кочана;
- морковь — 1 штука (средняя);
- чеснок — 2 зубчика;
- яблочный уксус — 1 чайная ложка;
- растительное масло — 5 столовых ложек;
- аджика — 1 столовая ложка;
- кориандр — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте полкочана капусты крупными кусками.
- Добавьте нарезанную соломкой морковь, выдавите чеснок через чеснокодавилку или натрите на мелкой терке.
- Для заправки смешайте растительное масло, яблочный уксус, немного аджики, соль, если любите — добавьте кориандр (его нужно предварительно немного растереть в ступке).
- Хорошо перемешайте, разомните руками и оставьте на 20-30 минут, чтобы капуста отдала побольше сока и пропиталась заправкой.
Салат коул-слоу
Рецептом с читателями «Ленты.ру» поделился бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru Сергей Кузнецов.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 600 граммов;
- капуста краснокочанная — 300 граммов;
- морковь свежая очищенная — 350 граммов;
- творожный сыр — 600 граммов;
- горчица дижонская — 160 граммов;
- масло оливковое — 60 граммов;
- смесь перцев — 1 чайная ложка;
- соль морская — 1 чайная ложка;
- лук зеленый (или зелень укропа) — 35 граммов.
Приготовление:
- Нашинкуйте два вида капусты тонкими слайсами при помощи капустной овощерезки, кусочки должны быть толщиной 1,5 миллиметра.
- Очистите морковь и нашинкуйте на терке для корейской моркови. Если такой нет, можно натереть просто на крупной терке.
- Смешайте в миске все компоненты для соуса (горчицу и оливковое масло) и специи.
- Добавьте овощи и зелень и хорошо перемешайте, прижимая и разминая капусту.
- Размешивайте до тех пор, пока капуста не даст сок.
Салат из свежей капусты с огурцами, авокадо и виноградом
Даже из простой капусты можно приготовить очень изысканное блюдо, если добавить к ней авокадо и виноград. Такой салат не стыдно поставить на праздничный стол, к тому же он более полезный, чем привычные майонезные блюда. Рецепт «Ленте.ру» предложила нутрициолог Анастасия Игитова.
Ингредиенты:
- капуста — 300 граммов;
- авокадо — 1 штука;
- брокколи — 10 маленьких соцветий;
- огурец — 1 средний или 2 маленьких;
- виноград — 150 граммов;
- болгарский перец — 1 штука;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- сок половины лимона;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Капусту, авокадо, болгарский перец, огурец нарежьте соломкой.
- Брокколи разделите на мелкие соцветия и отварите/запеките в духовке, предварительно смазав маслом. Готовность можно проверить вилкой: капуста должна легко протыкаться.
- Разрежьте виноградины пополам.
- Смешайте масло с соком и солью, добавьте заправку в овощи. Сверху выложите виноград.
Как сделать капустный салат вкуснее: советы поваров
Как правильно резать капусту
«Главное правило нежного капустного салата — использовать острый нож или шинковку. Тупой нож сминает капусту, делая ее жесткой», — отметил Италмазов.
Чтобы капуста была воздушной и тонкой, а салат получился вкусным и хрустящим, толщина среза должна быть в промежутке от 0,7 до 1 миллиметра, дополнил коллегу Сергей Кузнецов.
«В ресторанах капусту нарезают на слайсере — крутящемся гастрономическом ноже. Для домашних условий можно приобрести специальную мандолину — прародителя слайдера — или капустную шинковку, какие были у наших бабушек. Она позволяет шинковать капусту так, чтобы она была тонкой, хрустящей и подходила для квашения», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Если у вас нет ни одного из вышеперечисленных инструментов, придется оттачивать навыки шинковки ножом. Вам понадобится большая доска и длинный широкий профессиональный нож. «При шинковке нужно упирать нож в фаланги пальцев, чтобы не порезаться. Это тяжелый нож, его непросто удерживать в руках. Поэтому такой способ самый сложный и трудоемкий», — дополнил Кузнецов.
Как сделать капусту нежной
Если хочется, чтобы салат был нежнее, после нарезки капусту стоит немного помять руками с солью или лимонным соком — так она станет мягче и сочнее, посоветовал шеф Италмазов. А если, наоборот, хочется хрусткости, не разминайте капусту, а просто нарежьте как можно тоньше.
Совет от повара: краснокочанную капусту лучше резать немного крупнее — она более плотная и при тонкой нарезке теряет сочность
Какие заправки лучше всего подходят к капусте
Соус во многом определяет вкус салата, отметил Руслан Италмазов. Лучше всего к капусте в качестве заправки подходят такие варианты:
- Классическая: оливковое масло + лимонный сок + соль.
- Сливочная: сметана + горчица + немного меда.
- Восточная: соевый соус + кунжутное масло + немного чеснока.
- Грузинская: яблочный уксус + аджика + кориандр.
Капуста отлично впитывает заправку, поэтому можно экспериментировать с вкусами.
Сколько можно хранить капустный салат
Срок хранения салата из капусты зависит прежде всего от заправки, которую в нее добавили. Так, например:
- Салаты с маслом можно хранить до 24 часов в холодильнике.
- Сливочные заправки (сметана, йогурт, майонез) сокращают срок хранения до 12 часов.
- Маринованные капустные салаты (например, по-грузински) могут храниться до 3 дней.
При этом хранить блюдо лучше в стеклянной посуде с крышкой, чтобы капуста не заветрилась.