Простые салаты из свежей капусты

Капустный салат — универсальное блюдо для любого сезона. Легкий, хрустящий, насыщен витаминами и сочетается практически с любой едой. Главное — правильно выбрать капусту, тонко ее нарезать и сделать удачную заправку. «Лента.ру» вместе с поварами и нутрициологами подобрала лучшие рецепты самых полезных салатов из свежей капусты.

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Салат из белокочанной капусты «Витаминный»

Один из самых простых и полезных вариантов — хрустящий и сочный, этот салат придется по вкусу всем. Рецептом с «Лентой.ру» поделился бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden Руслан Италмазов. «Этот салат легко усваивается, может быть самостоятельным блюдом или выступать в роли гарнира к мясу», — отметил он.

В чем польза капусты?

Любая капуста (белокочанная, брокколи, цветная, брюссельская, листовая, кольраби) гликемический индекс, что делает этот овощ особенно полезным для людей с сахарным диабетом, отметила в беседе с «Лентой.ру» эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» Ксения Меркулова.

«Капуста богата витаминами А, В1, Р, К, В6, U. Она лидер среди овощей по содержанию витамина С. Причем его количество не уменьшается даже в процессе ферментации (квашение) и при ее термической обработке. В ней также много минералов, таких как кальций, калий и фосфор», — подчеркнула врач.

Ингредиенты:

молодая белокочанная капуста — 300 граммов;

морковь — 1 штука (средняя);

зеленое яблоко — половина;

оливковое масло — по вкусу;

лимонный сок — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

мед или сахар — по вкусу.

Приготовление:

Тонко нашинкуйте капусту соломкой. Морковь натрите на крупной терке. Добавьте половину яблока, нарезанного тонкими ломтиками. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком, посолите по вкусу. Можно добавить немного меда или щепотку сахара для легкой сладости. Приятного аппетита!

Салат из краснокочанной капусты с грецкими орехами

«Краснокочанная капуста отличается более плотной структурой и легкой сладостью. В сочетании с орехами и зеленью она становится еще интереснее. Этот салат отлично подойдет к мясу, особенно к шашлыкам и жареной курице», — посоветовал Италмазов.

Ингредиенты:

краснокочанная капуста — 300 граммов;

грецкие орехи — 40-50 граммов;

петрушка и кинза — по вкусу;

гранатовый соус или оливковое масло с бальзамическим уксусом — по вкусу.

Приготовление:

Тонко нарежьте краснокочанную капусту. Добавьте горсть грецких орехов, измельченных ножом. Нарежьте петрушку и кинзу, добавьте к салату. Заправьте салат гранатовым соусом или смесью оливкового масла с бальзамическим уксусом.

Капустный салат по-грузински

Ингредиенты:

капуста — половина среднего кочана;

морковь — 1 штука (средняя);

чеснок — 2 зубчика;

яблочный уксус — 1 чайная ложка;

растительное масло — 5 столовых ложек;

аджика — 1 столовая ложка;

кориандр — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте полкочана капусты крупными кусками. Добавьте нарезанную соломкой морковь, выдавите чеснок через чеснокодавилку или натрите на мелкой терке. Для заправки смешайте растительное масло, яблочный уксус, немного аджики, соль, если любите — добавьте кориандр (его нужно предварительно немного растереть в ступке). Хорошо перемешайте, разомните руками и оставьте на 20-30 минут, чтобы капуста отдала побольше сока и пропиталась заправкой.

Салат коул-слоу

Рецептом с читателями «Ленты.ру» поделился бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru Сергей Кузнецов.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 600 граммов;

капуста краснокочанная — 300 граммов;

морковь свежая очищенная — 350 граммов;

творожный сыр — 600 граммов;

горчица дижонская — 160 граммов;

масло оливковое — 60 граммов;

смесь перцев — 1 чайная ложка;

соль морская — 1 чайная ложка;

лук зеленый (или зелень укропа) — 35 граммов.

Приготовление:

Нашинкуйте два вида капусты тонкими слайсами при помощи капустной овощерезки, кусочки должны быть толщиной 1,5 миллиметра. Очистите морковь и нашинкуйте на терке для корейской моркови. Если такой нет, можно натереть просто на крупной терке. Смешайте в миске все компоненты для соуса (горчицу и оливковое масло) и специи. Добавьте овощи и зелень и хорошо перемешайте, прижимая и разминая капусту. Размешивайте до тех пор, пока капуста не даст сок.

Салат из свежей капусты с огурцами, авокадо и виноградом

Даже из простой капусты можно приготовить очень изысканное блюдо, если добавить к ней авокадо и виноград. Такой салат не стыдно поставить на праздничный стол, к тому же он более полезный, чем привычные майонезные блюда. Рецепт «Ленте.ру» предложила нутрициолог Анастасия Игитова.

Ингредиенты:

капуста — 300 граммов;

авокадо — 1 штука;

брокколи — 10 маленьких соцветий;

огурец — 1 средний или 2 маленьких;

виноград — 150 граммов;

болгарский перец — 1 штука;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

сок половины лимона;

соль по вкусу.

Приготовление:

Капусту, авокадо, болгарский перец, огурец нарежьте соломкой. Брокколи разделите на мелкие соцветия и отварите/запеките в духовке, предварительно смазав маслом. Готовность можно проверить вилкой: капуста должна легко протыкаться. Разрежьте виноградины пополам. Смешайте масло с соком и солью, добавьте заправку в овощи. Сверху выложите виноград.

Как сделать капустный салат вкуснее: советы поваров

Как правильно резать капусту

«Главное правило нежного капустного салата — использовать острый нож или шинковку. Тупой нож сминает капусту, делая ее жесткой», — отметил Италмазов.

Чтобы капуста была воздушной и тонкой, а салат получился вкусным и хрустящим, толщина среза должна быть в промежутке от 0,7 до 1 миллиметра, дополнил коллегу Сергей Кузнецов.

«В ресторанах капусту нарезают на слайсере — крутящемся гастрономическом ноже. Для домашних условий можно приобрести специальную мандолину — прародителя слайдера — или капустную шинковку, какие были у наших бабушек. Она позволяет шинковать капусту так, чтобы она была тонкой, хрустящей и подходила для квашения», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Если у вас нет ни одного из вышеперечисленных инструментов, придется оттачивать навыки шинковки ножом. Вам понадобится большая доска и длинный широкий профессиональный нож. «При шинковке нужно упирать нож в фаланги пальцев, чтобы не порезаться. Это тяжелый нож, его непросто удерживать в руках. Поэтому такой способ самый сложный и трудоемкий», — дополнил Кузнецов.

Как сделать капусту нежной

Если хочется, чтобы салат был нежнее, после нарезки капусту стоит немного помять руками с солью или лимонным соком — так она станет мягче и сочнее, посоветовал шеф Италмазов. А если, наоборот, хочется хрусткости, не разминайте капусту, а просто нарежьте как можно тоньше.

Совет от повара: краснокочанную капусту лучше резать немного крупнее — она более плотная и при тонкой нарезке теряет сочность

Какие заправки лучше всего подходят к капусте

Соус во многом определяет вкус салата, отметил Руслан Италмазов. Лучше всего к капусте в качестве заправки подходят такие варианты:

Классическая: оливковое масло + лимонный сок + соль.

Сливочная: сметана + горчица + немного меда.

Восточная: соевый соус + кунжутное масло + немного чеснока.

Грузинская: яблочный уксус + аджика + кориандр.

Капуста отлично впитывает заправку, поэтому можно экспериментировать с вкусами.

Сколько можно хранить капустный салат

Срок хранения салата из капусты зависит прежде всего от заправки, которую в нее добавили. Так, например:

Салаты с маслом можно хранить до 24 часов в холодильнике.

Сливочные заправки (сметана, йогурт, майонез) сокращают срок хранения до 12 часов.

Маринованные капустные салаты (например, по-грузински) могут храниться до 3 дней.

При этом хранить блюдо лучше в стеклянной посуде с крышкой, чтобы капуста не заветрилась.