Простые салаты из свежей капусты: пошаговые рецепты, советы шеф-поваров

Lenta.ru

Капустный салат — универсальное блюдо для любого сезона. Легкий, хрустящий, насыщен витаминами и сочетается практически с любой едой. Главное — правильно выбрать капусту, тонко ее нарезать и сделать удачную заправку. «Лента.ру» вместе с поварами и нутрициологами подобрала лучшие рецепты самых полезных салатов из свежей капусты.

Простые салаты из свежей капусты
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Салат из белокочанной капусты «Витаминный»

Один из самых простых и полезных вариантов — хрустящий и сочный, этот салат придется по вкусу всем. Рецептом с «Лентой.ру» поделился бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden Руслан Италмазов. «Этот салат легко усваивается, может быть самостоятельным блюдом или выступать в роли гарнира к мясу», — отметил он.

В чем польза капусты?

Любая капуста (белокочанная, брокколи, цветная, брюссельская, листовая, кольраби) гликемический индекс, что делает этот овощ особенно полезным для людей с сахарным диабетом, отметила в беседе с «Лентой.ру» эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» Ксения Меркулова.

«Капуста богата витаминами А, В1, Р, К, В6, U. Она лидер среди овощей по содержанию витамина С. Причем его количество не уменьшается даже в процессе ферментации (квашение) и при ее термической обработке. В ней также много минералов, таких как кальций, калий и фосфор», — подчеркнула врач.

Ингредиенты:

  • молодая белокочанная капуста — 300 граммов;
  • морковь — 1 штука (средняя);
  • зеленое яблоко — половина;
  • оливковое масло — по вкусу;
  • лимонный сок — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • мед или сахар — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тонко нашинкуйте капусту соломкой.
  2. Морковь натрите на крупной терке.
  3. Добавьте половину яблока, нарезанного тонкими ломтиками.
  4. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком, посолите по вкусу.
  5. Можно добавить немного меда или щепотку сахара для легкой сладости. Приятного аппетита!

Салат из краснокочанной капусты с грецкими орехами

«Краснокочанная капуста отличается более плотной структурой и легкой сладостью. В сочетании с орехами и зеленью она становится еще интереснее. Этот салат отлично подойдет к мясу, особенно к шашлыкам и жареной курице», — посоветовал Италмазов.

Ингредиенты:

  • краснокочанная капуста — 300 граммов;
  • грецкие орехи — 40-50 граммов;
  • петрушка и кинза — по вкусу;
  • гранатовый соус или оливковое масло с бальзамическим уксусом — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тонко нарежьте краснокочанную капусту.
  2. Добавьте горсть грецких орехов, измельченных ножом.
  3. Нарежьте петрушку и кинзу, добавьте к салату.
  4. Заправьте салат гранатовым соусом или смесью оливкового масла с бальзамическим уксусом.

Капустный салат по-грузински

Ингредиенты:

  • капуста — половина среднего кочана;
  • морковь — 1 штука (средняя);
  • чеснок — 2 зубчика;
  • яблочный уксус — 1 чайная ложка;
  • растительное масло — 5 столовых ложек;
  • аджика — 1 столовая ложка;
  • кориандр — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте полкочана капусты крупными кусками.
  2. Добавьте нарезанную соломкой морковь, выдавите чеснок через чеснокодавилку или натрите на мелкой терке.
  3. Для заправки смешайте растительное масло, яблочный уксус, немного аджики, соль, если любите — добавьте кориандр (его нужно предварительно немного растереть в ступке).
  4. Хорошо перемешайте, разомните руками и оставьте на 20-30 минут, чтобы капуста отдала побольше сока и пропиталась заправкой.

Салат коул-слоу

Рецептом с читателями «Ленты.ру» поделился бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru Сергей Кузнецов.

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 600 граммов;
  • капуста краснокочанная — 300 граммов;
  • морковь свежая очищенная — 350 граммов;
  • творожный сыр — 600 граммов;
  • горчица дижонская — 160 граммов;
  • масло оливковое — 60 граммов;
  • смесь перцев — 1 чайная ложка;
  • соль морская — 1 чайная ложка;
  • лук зеленый (или зелень укропа) — 35 граммов.

Приготовление:

  1. Нашинкуйте два вида капусты тонкими слайсами при помощи капустной овощерезки, кусочки должны быть толщиной 1,5 миллиметра.
  2. Очистите морковь и нашинкуйте на терке для корейской моркови. Если такой нет, можно натереть просто на крупной терке.
  3. Смешайте в миске все компоненты для соуса (горчицу и оливковое масло) и специи.
  4. Добавьте овощи и зелень и хорошо перемешайте, прижимая и разминая капусту.
  5. Размешивайте до тех пор, пока капуста не даст сок.

Салат из свежей капусты с огурцами, авокадо и виноградом

Даже из простой капусты можно приготовить очень изысканное блюдо, если добавить к ней авокадо и виноград. Такой салат не стыдно поставить на праздничный стол, к тому же он более полезный, чем привычные майонезные блюда. Рецепт «Ленте.ру» предложила нутрициолог Анастасия Игитова.

Ингредиенты:

  • капуста — 300 граммов;
  • авокадо — 1 штука;
  • брокколи — 10 маленьких соцветий;
  • огурец — 1 средний или 2 маленьких;
  • виноград — 150 граммов;
  • болгарский перец — 1 штука;
  • оливковое масло — 2 столовые ложки;
  • сок половины лимона;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Капусту, авокадо, болгарский перец, огурец нарежьте соломкой.
  2. Брокколи разделите на мелкие соцветия и отварите/запеките в духовке, предварительно смазав маслом. Готовность можно проверить вилкой: капуста должна легко протыкаться.
  3. Разрежьте виноградины пополам.
  4. Смешайте масло с соком и солью, добавьте заправку в овощи. Сверху выложите виноград.

Как сделать капустный салат вкуснее: советы поваров

Как правильно резать капусту

«Главное правило нежного капустного салата — использовать острый нож или шинковку. Тупой нож сминает капусту, делая ее жесткой», — отметил Италмазов.

Чтобы капуста была воздушной и тонкой, а салат получился вкусным и хрустящим, толщина среза должна быть в промежутке от 0,7 до 1 миллиметра, дополнил коллегу Сергей Кузнецов.

«В ресторанах капусту нарезают на слайсере — крутящемся гастрономическом ноже. Для домашних условий можно приобрести специальную мандолину — прародителя слайдера — или капустную шинковку, какие были у наших бабушек. Она позволяет шинковать капусту так, чтобы она была тонкой, хрустящей и подходила для квашения», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Если у вас нет ни одного из вышеперечисленных инструментов, придется оттачивать навыки шинковки ножом. Вам понадобится большая доска и длинный широкий профессиональный нож. «При шинковке нужно упирать нож в фаланги пальцев, чтобы не порезаться. Это тяжелый нож, его непросто удерживать в руках. Поэтому такой способ самый сложный и трудоемкий», — дополнил Кузнецов.

Как сделать капусту нежной

Если хочется, чтобы салат был нежнее, после нарезки капусту стоит немного помять руками с солью или лимонным соком — так она станет мягче и сочнее, посоветовал шеф Италмазов. А если, наоборот, хочется хрусткости, не разминайте капусту, а просто нарежьте как можно тоньше.

Совет от повара: краснокочанную капусту лучше резать немного крупнее — она более плотная и при тонкой нарезке теряет сочность

Какие заправки лучше всего подходят к капусте

Соус во многом определяет вкус салата, отметил Руслан Италмазов. Лучше всего к капусте в качестве заправки подходят такие варианты:

  • Классическая: оливковое масло + лимонный сок + соль.
  • Сливочная: сметана + горчица + немного меда.
  • Восточная: соевый соус + кунжутное масло + немного чеснока.
  • Грузинская: яблочный уксус + аджика + кориандр.

Капуста отлично впитывает заправку, поэтому можно экспериментировать с вкусами.

Сколько можно хранить капустный салат

Срок хранения салата из капусты зависит прежде всего от заправки, которую в нее добавили. Так, например:

  • Салаты с маслом можно хранить до 24 часов в холодильнике.
  • Сливочные заправки (сметана, йогурт, майонез) сокращают срок хранения до 12 часов.
  • Маринованные капустные салаты (например, по-грузински) могут храниться до 3 дней.

При этом хранить блюдо лучше в стеклянной посуде с крышкой, чтобы капуста не заветрилась.

Еда
Ксения Меркулова
Сергей Кузнецов
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