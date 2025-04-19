Сколько граммов в ложках: таблица веса популярных продуктов

Для приготовления любого блюда важно правильно измерять вес конкретного продукта, который используется в рецепте. И если для взвешивания твердых продуктов можно использовать кухонные весы, то для жидких и сыпучих — обычную ложку. «Лента.ру» рассказывает, сколько граммов в столовой и чайной ложках, а также как измерить вес различных продуктов при помощи столовых приборов.

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Таблица веса популярных продуктов в ложках

Ниже представлены таблицы веса в столовой и чайной ложках для самых популярных продуктов. На точность измерений могут влиять плотность, зернистость, влажность и температура воздуха. В таблицах указаны примерные значения.

От чего зависит объем столовой и чайной ложек

Особенности стран и производителей

Ответ на вопрос «сколько граммов в столовой и чайной ложках?», отчасти зависит от конкретной страны-производителя, хотя и незначительно, рассказывает «Ленте.ру» фудблогер и ресторанный предприниматель Анастасия Морозова. В основном выделяются американские меры, которые чуть меньше европейских, примерно на один-два грамма и австралийские — они, наоборот, больше на два-пять граммов.

Система мер в мире в основном делится на англо-американскую и метрическую. В первой используются унции и фунты, во второй — граммы и килограммы Анастасия Морозова, фудблогер и ресторанный предприниматель.

Кроме того, количество граммов в столовой ложке может зависеть от ее дизайна и конкретного изготовителя.

Плотность и объем ингредиентов

У каждого продукта свой показатель плотности, который влияет на объем и массу, поэтому ложка одного размера может вмещать в себя разное количество граммов того или иного вещества, рассказывает шеф-кондитер кондитерского бренда «Тирольские» Любовь Сергеева.

Например, у слежавшегося или отсыревшего ингредиента плотность будет иной, нежели у свежего. Это же касается показателей массы и объема. Так, мука после просеивания будет легче, а столовая или чайная ложка с медом или сметаной окажутся тяжелее, чем с сахарной пудрой или какао-порошком.

Чтобы не ошибиться в расчетах, лучше всегда держать под рукой мерную таблицу — в ней указан максимальный объем вещества, который помещается в какую-либо емкость.

Примерный объем чайной и столовой ложек в России

Согласно государственным стандартам (ГОСТ), принятым в России, объем ложек должен быть следующим:

чайная ложка — до 5 мл жидкости;

— до 5 мл жидкости; столовая ложка — до 18 мл жидкости.

Примерный вес сыпучих продуктов

В чайной ложке

Мука: с горкой — 10 г, без горки — 5 г. Соль: с горкой — 10 г, без горки — 7 г. Сахар: с горкой — 10 г, без горки — 7 г. Какао-порошок: с горкой — 5 г, без горки — 3 г. Корица молотая: с горкой — 8 г, без горки — 3 г. Мак: с горкой — 5 г, без горки — 3 г.

В столовой ложке

Мука: с горкой — 30 г, без горки — 15 г. Соль: с горкой — 30 г, без горки — 20 г. Сахар: с горкой — 25 г, без горки — 20 г. Крахмал: с горкой — 30 г, без горки — 20 г. Какао-порошок: с горкой — 15 г, без горки — 10 г. Дрожжи: с горкой — 12 г, без горки — 8 г.

Как правило, сыпучие продукты набираются в чайной или столовой ложке с горкой, поэтому если в рецепте стоит формулировка «ложка без горки», то достаточно наполнить столовый прибор до краев.

Как измерить вес специй

Специи и пряности — отдельная категория в кулинарии, поскольку они имеют совершенно разную текстуру, а соответственно, и объем в ложках. Лучшей системой измерений для них считаются кухонные весы, говорит Анастасия Морозова. Усредненно измерять специи и пряности ложками зачастую бывает довольно проблематично, но если это необходимо, стоит измерять их в чайной ложке.

«Чаще всего чайная ложка используется для взвешивания соли, приправ и специй — тех ингредиентов, которые нужны буквально в нескольких граммах или щепотках»‎, — Любовь Сергеева, шеф-кондитер.

Определяя, сколько граммов сахара в чайной ложке, стоит учесть, что он, как и мука, по объему приравнивается к пищевым добавкам вроде ванилина, разрыхлителя или дрожжей. Сухие продукты помещаются в чайную ложку в объеме до семи граммов без горки. А формулировка в рецептах «половина чайной ложки» предполагает всего лишь два-три грамма продукта.

При этом в случае со специями и пряностями работают те же правила соотношения объема и массы, что и для других продуктов. Например, соль крупного помола в чайной ложке весит 10 граммов, тогда как мелкого — всего лишь восемь граммов.

Как взвесить жидкости

Вязкие и жидкие ингредиенты невозможно набрать с горкой, поэтому, определяя их вес в чайной ложке или столовой ложке, надо учитывать, что граммовка подразумевается объемом до краев, рассказывает Любовь Сергеева. Кроме того, стоит помнить, что вес зависит и от концентрации ингредиента.

«Например, чем выше концентрация уксуса, тем более высокая у него масса. Важен и способ хранения. Так, растительное масло в охлажденном виде легче по сравнению с растительным маслом комнатной температуры Любовь Сергеева»‎, — шеф-кондитер.

Сколько граммов в столовой ложке (жидкости)

Вода — 15 г.

Молоко — 15 г.

Растительное масло — 17 г.

Сколько граммов в чайной ложке (жидкости)

Вода — 5 г.

Молоко — 5 г.

Растительное масло — 5-6 г.

К слову, в одной столовой ложке без горки помещаются примерно три чайные ложки — тоже без горки. Это правило актуально для большинства жидкостей.

Как точнее измерить вес продуктов

Анастасия Морозова отмечает, что обычные ложки — не лучший инструмент для измерения веса продуктов. Особенно, если для вас критически важен каждый грамм (обычно это бывает не в кулинарии, а при приеме лекарств). Как альтернативу эксперт предлагает более точные варианты:

онлайн-калькуляторы;

кухонные весы;

мерные ложки;

отметки на упаковках.

По поводу последнего пункта — зачастую на упаковках продуктов написан вес и есть разделение для удобства использования — например, на некоторых упаковках сливочного масла есть засечки на каждых 50 граммах.