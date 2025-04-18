Кондитер рассказал о способе окрашивания пасхальных яиц

От приправы скорлупа приобретает бледно-жёлтый оттенок, добавлять пигмент стоит после варки.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Алёна Аракчеева.

«Куркума, я крашу куркумой. Я добавляю в самом конце, когда не нужно уже варить, я просто настаиваю в таком растворе куркумы, и они окрашиваются, становятся бледно-жёлтыми. У моей бабушки есть традиция, она в течение года собирает шелуху от лука, мы все приносим ей эту шелуху, она красит, и это отдельный процесс. Цвет ярко-красный».

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