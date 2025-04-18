Священник оценил тренд на нестандартные пасхальные угощения

В преддверии Пасхи в соцсетях набирают популярность нестандартные рецепты праздничных блюд – от шоколадных яиц до «дубайских» куличей. Протоиерей, настоятель храма святого Георгия Победоносца – главного храма Южного военного округа Валерий Волощук в беседе с ИА «ДОН 24» высказал мнение, что на праздничном столе могут присутствовать как традиционные, так и нетрадиционные угощения. Главное, чтобы они были приготовлены с благими намерениями.

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«Никаких не вижу моментов, чтобы этим как-то пренебрегать. Все возможно. Лишь бы это было полезно, с любовью и от души. Возможно, и освятить это можно», – рассказал священнослужитель.

Отец Валерий отметил, что трапеза – важная составляющая праздника после Великого поста, ночного богослужения, ликования о Воскресшем Христе.

«Мы целуемся и поздравляем друг друга с этим праздником, поем на службе, и конечно же, трапеза – неотъемлемая часть после трапезы духовной. Поэтому ставят на стол все, что есть. Кстати говоря, молитва не только на яйца читается, но и на брашно, мясное тоже освящается. В принципе, допустимо все. Просто привычнее для нас крашеные яйца, куличи определенной формы, творожная пасха», – пояснил настоятель храма святого Георгия Победоносца – главного храма Южного военного округа.

Ранее разбирались, допустимо ли есть куличи до Пасхи.