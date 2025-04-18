Восемь самых вкусных десертов, вдохновленных весной

Первые листья, разноцветные тюльпаны, цветущая сирень, внезапная радуга, красочные закаты — ассоциативный ряд к слову «весна» можно строить вечно. Поэтому ограничимся ещё одним пунктом, а именно десертами, вдохновлёнными всеми оттенками пробудившейся природы.

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Lila Pastry

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Слово «Эустома» как будто бы создано для того, чтобы стать названием десерта: ведь образовано оно от греческого словосочетания, которое буквально переводится как «прекрасный рот». Персиковая начинка и миндальный бисквит — такому «куску» действительно рот радуется.

Atelier de Tartelettes

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В XVIII–XIX веках французская аристократия распробовала и по достоинству оценила тарты. Позже десерт стал чуть ли не самым популярным в стране. Французы до сих пор любят встречаться за чашкой чая, к которому обязательно идёт кусочек тарта с той или иной начинкой. Например, персик и личи: такой тандем любую встречу сделает радостнее.

Miss You Café

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Символ красоты и плодородия — цветок лотоса — испокон веков почитался разными народами. Его способность распускаться даже в самых сложных условиях — как метафора надежды и возрождения. Эту весеннюю идею наилучшим образом раскрывает сладкая комбинация — бисквит с добавлением шпината, мусс с чаем ройбуш, земляничный кули и клубничный креме.

Shagal

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Как выглядит «цветок жизни»? Для эзотериков это геометрическая фигура из наслаивающихся друг на друга 13 окружностей, которые представляют собой вселенную. А для любителей сладкого это может быть нежный мусс из кефира и белого шоколада и профитроль с пюре из жимолости, одной из первых ягод, которые созревают весной.

Sartoria Lamberti

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Тарт из песочного теста с миндальным кремом, клубничным конфитюром и ванильным взбитым ганашем — как сладкая ода, посвящённая Орнелле Мути. Десерт подаётся в деревянной бочке, заполненной виноградом, и сопровождается яблочно-виноградным сорбетом и васильками, цвет которых напоминает оттенок глаз актрисы.

BUONO

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Слово fiore, которое переводится как «цветок», часто встречается в названиях итальянских произведений искусства. Творения кондитеров тоже обладают эстетической ценностью, а значит, имеют полное право именоваться Fiore. Итак, лепестки бутона раскрываются, как раскрываются вкусы десерта: мята придаёт нотки свежести, а малиновое куле добавляет сладость и лёгкую кислинку.

«Консерватория»

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Что объединяет Древнюю Грецию, Древнюю Русь и Ближний Восток? Оказывается, чизкейк, с родиной которого историки никак не могут определиться. Как бы то ни было, в современном мире всемирная слава к этому пирогу пришла в США. Времена меняются, рецептура и форма подачи тоже. Как насчёт попробовать чизкейк со страчателлой, клубникой и базиликом?

Winners

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Висит груша — нельзя скушать. Но не в случае, когда на тарелке десерт из слоёного теста с грушей в соусе «марсала». Любопытно, что этот соус чаще используется для приготовления блюд из мяса, но рядом с грушей он приобретает ещё более яркий вкусовой оттенок. Крем «патисьер», фисташки и зёрна граната — в качестве завершающих штрихов.