Пять секретных пасхальных рецептов из русской глубинки

В некоторых регионах России сохранились уникальные рецепты, которые по сей день остаются там частью обязательного пасхального стола. «‎Рамблер» собрал пять таких блюд — от Сибири до Мордовии. Все они готовятся с душой, по традициям и с акцентом на локальные продукты.

© Pretti/iStock.com

1. Сибирский кулич с ягодами и медом

В Сибири традиционно готовят куличи с ягодами, так как в этом регионе в изобилии растут клюква и черника. Это блюдо отражает связь с природой и обилием местных даров.

Ингредиенты:

мука — 500 г

сахарный песок — 200 г

сливочное масло — 100 г

молоко — 200 мл

яйца — 3 шт.

разрыхлитель — 1 ч. ложка

ягоды (клюква или черника) — 100 г

мед — 100 г

Способ приготовления:

В глубокой миске смешайте муку, сахар и разрыхлитель — это будет ваша сухая основа. В отдельной емкости растирайте яйца с сахаром, затем добавьте растопленное сливочное масло, молоко и мед. Все тщательно перемешайте до однородности. Теперь соедините сухие и жидкие ингредиенты, замешивая мягкое тесто. В самом конце вмешайте ягоды — можно использовать свежую или замороженную клюкву, чернику. Выложите тесто в подготовленную форму для кулича, слегка смазанную маслом или застеленную бумагой для выпечки. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут, пока кулич не подрумянится и не пройдет тест на сухую шпажку.

Символика пасхального стола: почему на стол подаются яйца, хрен и творог

2. Поморская рыба «в квасе»

Традиционное блюдо на Севере, особенно у старообрядцев. Пасхальная рыба в этом регионе славится особым маринадом.

Ингредиенты:

судак или щука — 1 кг

луковица — 1 шт.

домашний квас — 500 мл

гвоздика — 2 шт.

лавровый лист — 2 шт.

черный перец — по вкусу

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Выпотрошите рыбу, промойте ее и нарежьте крупными кусками. Затем посолите по вкусу. Нарежьте лук кольцами. В глубокой кастрюле выложите рыбу и лук слоями, начиная с рыбы. Залейте все квасом, чтобы он полностью покрывал содержимое. Добавьте специи — можно лавровый лист, перец горошком, немного гвоздики. Поставьте кастрюлю на медленный огонь и томите блюдо около 1,5 часов — за это время рыба станет нежной, а вкус — насыщенным. Подавайте горячей, с отварным картофелем и тертым хреном — так, как это традиционно делают в северных регионах России.

3. Уральская пасха с курагой и орехами

На Урале популярны традиционные рецепты с сушеными фруктами. Привычка использовать курагу и орехи родилась в условиях сурового климата.

Ингредиенты:

творог — 1 кг

курага — 150 г

орехи — 100 г

сливочное масло — 100 г

сахарный песок — 100 г

яйца — 3 шт.

Способ приготовления:

Замочите курагу в теплой воде на 20–30 минут, чтобы она стала мягкой. Затем обсушите ее и нарежьте мелкими кусочками. Измельчите орехи — ножом или в блендере, но не слишком мелко, чтобы чувствовалась текстура. Взбейте сливочное масло с сахаром до пышной массы. Затем добавьте яйца и еще раз хорошо перемешайте. Творог откиньте на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости, и соедините его с подготовленной курагой и орехами. Перемешайте все ингредиенты, чтобы масса стала однородной. Переложите ее в форму, накройте крышкой или пленкой и оставьте в холодильнике минимум на шесть–восемь часов, чтобы блюдо настоялось.

4. Архангельские козули

Сегодня козули часто путают с обычным новогодним печеньем, забывая, что это — северный оберег. Издревна они выпекались на важные праздники, включая Пасху.

Ингредиенты:

мука пшеничная — 400 г

мед — 200 г

масло топленое — 100 г

сахар — 100 г

яйцо — 1 шт.

корица молотая — 1 ч. ложка

имбирь молотый — ½ ч. ложки

кардамон молотый — ½ ч. ложки

сода — ½ ч. ложки

уксус — 1 ч. ложка (для гашения соды)

Для украшения:

белок — 1 шт.

сахарная пудра — 150 г

пищевые красители (по желанию)

семена (мак, кунжут) — по вкусу

Способ приготовления:

Растопите мед, топленое масло и сахар на водяной бане или на слабом огне. Помешивайте, пока сахар полностью не растворится и масса не станет однородной. Снимите смесь с огня и дайте ей немного остыть. Затем добавьте яйцо, пряности и соду, предварительно погашенную уксусом. Хорошо все перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, но не липкое тесто. Оберните его пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 12 часов — а лучше на сутки. Это время нужно, чтобы тесто настоялось и полностью раскрылся аромат специй. Достаньте тесто из холодильника, дайте ему немного согреться при комнатной температуре. Затем раскатайте его пластом толщиной около 0,5 см. Вырежьте фигурки — оленей, птиц, рыб или другие традиционные образы. Эти формы с древности символизировали плодородие, защиту и возрождение. Переложите фигурки на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку. Выпекайте при 180 °C около 10–12 минут, пока козули слегка не подрумянятся по краям. Приготовьте глазурь: взбейте яичный белок с сахарной пудрой до густой белой массы. Если хочется — добавьте немного пищевого красителя. Остывшие пряники украсьте: рисуйте узоры, выкладывайте орнаменты семенами, прорисовывайте линии — ведь каждый элемент имеет значение. Круг, например, означает солнце, волны — воду, линии — путь жизни.

5. Мордовская пасха из толокна

Этот сладкий десерт готовят на юге Мордовии. Постное, ароматное, питательное блюдо, которое не требует выпечки и напоминает легкую кашу-десерт.

Ингредиенты:

толокно (овсяная мука) — 200 г

мед — 3 ст. ложки

вода — 300 мл

клюква сушеная — 100 г

соль — щепотка

масло сливочное (по желанию) — 20 г

Способ приготовления:

Залейте толокно теплой водой и тщательно размешайте — старайтесь разбить все комочки, чтобы смесь получилась однородной. Затем добавьте мед, клюкву и щепотку соли. Все еще раз перемешайте. Поставьте на медленный огонь и варите 10–15 минут, регулярно помешивая, чтобы масса не пригорела. В конце, если не соблюдаете пост, добавьте немного сливочного масла для мягкости и вкуса. Или же оставьте кашу постной — она будет вкусной и в таком виде. Подавайте теплой или охлажденной.

Ранее мы писали, как сделать из кулича арт-объект без особых усилий.