Пять секретных пасхальных рецептов из русской глубинки
В некоторых регионах России сохранились уникальные рецепты, которые по сей день остаются там частью обязательного пасхального стола. «Рамблер» собрал пять таких блюд — от Сибири до Мордовии. Все они готовятся с душой, по традициям и с акцентом на локальные продукты.
1. Сибирский кулич с ягодами и медом
В Сибири традиционно готовят куличи с ягодами, так как в этом регионе в изобилии растут клюква и черника. Это блюдо отражает связь с природой и обилием местных даров.
Ингредиенты:
- мука — 500 г
- сахарный песок — 200 г
- сливочное масло — 100 г
- молоко — 200 мл
- яйца — 3 шт.
- разрыхлитель — 1 ч. ложка
- ягоды (клюква или черника) — 100 г
- мед — 100 г
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешайте муку, сахар и разрыхлитель — это будет ваша сухая основа.
- В отдельной емкости растирайте яйца с сахаром, затем добавьте растопленное сливочное масло, молоко и мед. Все тщательно перемешайте до однородности.
- Теперь соедините сухие и жидкие ингредиенты, замешивая мягкое тесто. В самом конце вмешайте ягоды — можно использовать свежую или замороженную клюкву, чернику.
- Выложите тесто в подготовленную форму для кулича, слегка смазанную маслом или застеленную бумагой для выпечки.
- Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут, пока кулич не подрумянится и не пройдет тест на сухую шпажку.
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2. Поморская рыба «в квасе»
Традиционное блюдо на Севере, особенно у старообрядцев. Пасхальная рыба в этом регионе славится особым маринадом.
Ингредиенты:
- судак или щука — 1 кг
- луковица — 1 шт.
- домашний квас — 500 мл
- гвоздика — 2 шт.
- лавровый лист — 2 шт.
- черный перец — по вкусу
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Выпотрошите рыбу, промойте ее и нарежьте крупными кусками. Затем посолите по вкусу.
- Нарежьте лук кольцами. В глубокой кастрюле выложите рыбу и лук слоями, начиная с рыбы.
- Залейте все квасом, чтобы он полностью покрывал содержимое. Добавьте специи — можно лавровый лист, перец горошком, немного гвоздики.
- Поставьте кастрюлю на медленный огонь и томите блюдо около 1,5 часов — за это время рыба станет нежной, а вкус — насыщенным.
- Подавайте горячей, с отварным картофелем и тертым хреном — так, как это традиционно делают в северных регионах России.
3. Уральская пасха с курагой и орехами
На Урале популярны традиционные рецепты с сушеными фруктами. Привычка использовать курагу и орехи родилась в условиях сурового климата.
Ингредиенты:
- творог — 1 кг
- курага — 150 г
- орехи — 100 г
- сливочное масло — 100 г
- сахарный песок — 100 г
- яйца — 3 шт.
Способ приготовления:
- Замочите курагу в теплой воде на 20–30 минут, чтобы она стала мягкой. Затем обсушите ее и нарежьте мелкими кусочками.
- Измельчите орехи — ножом или в блендере, но не слишком мелко, чтобы чувствовалась текстура.
- Взбейте сливочное масло с сахаром до пышной массы. Затем добавьте яйца и еще раз хорошо перемешайте.
- Творог откиньте на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости, и соедините его с подготовленной курагой и орехами.
- Перемешайте все ингредиенты, чтобы масса стала однородной. Переложите ее в форму, накройте крышкой или пленкой и оставьте в холодильнике минимум на шесть–восемь часов, чтобы блюдо настоялось.
4. Архангельские козули
Сегодня козули часто путают с обычным новогодним печеньем, забывая, что это — северный оберег. Издревна они выпекались на важные праздники, включая Пасху.
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 400 г
- мед — 200 г
- масло топленое — 100 г
- сахар — 100 г
- яйцо — 1 шт.
- корица молотая — 1 ч. ложка
- имбирь молотый — ½ ч. ложки
- кардамон молотый — ½ ч. ложки
- сода — ½ ч. ложки
- уксус — 1 ч. ложка (для гашения соды)
Для украшения:
- белок — 1 шт.
- сахарная пудра — 150 г
- пищевые красители (по желанию)
- семена (мак, кунжут) — по вкусу
Способ приготовления:
- Растопите мед, топленое масло и сахар на водяной бане или на слабом огне. Помешивайте, пока сахар полностью не растворится и масса не станет однородной.
- Снимите смесь с огня и дайте ей немного остыть. Затем добавьте яйцо, пряности и соду, предварительно погашенную уксусом. Хорошо все перемешайте.
- Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, но не липкое тесто. Оберните его пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 12 часов — а лучше на сутки. Это время нужно, чтобы тесто настоялось и полностью раскрылся аромат специй.
- Достаньте тесто из холодильника, дайте ему немного согреться при комнатной температуре. Затем раскатайте его пластом толщиной около 0,5 см.
- Вырежьте фигурки — оленей, птиц, рыб или другие традиционные образы. Эти формы с древности символизировали плодородие, защиту и возрождение.
- Переложите фигурки на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку. Выпекайте при 180 °C около 10–12 минут, пока козули слегка не подрумянятся по краям.
- Приготовьте глазурь: взбейте яичный белок с сахарной пудрой до густой белой массы. Если хочется — добавьте немного пищевого красителя.
- Остывшие пряники украсьте: рисуйте узоры, выкладывайте орнаменты семенами, прорисовывайте линии — ведь каждый элемент имеет значение. Круг, например, означает солнце, волны — воду, линии — путь жизни.
5. Мордовская пасха из толокна
Этот сладкий десерт готовят на юге Мордовии. Постное, ароматное, питательное блюдо, которое не требует выпечки и напоминает легкую кашу-десерт.
Ингредиенты:
- толокно (овсяная мука) — 200 г
- мед — 3 ст. ложки
- вода — 300 мл
- клюква сушеная — 100 г
- соль — щепотка
- масло сливочное (по желанию) — 20 г
Способ приготовления:
- Залейте толокно теплой водой и тщательно размешайте — старайтесь разбить все комочки, чтобы смесь получилась однородной.
- Затем добавьте мед, клюкву и щепотку соли. Все еще раз перемешайте.
- Поставьте на медленный огонь и варите 10–15 минут, регулярно помешивая, чтобы масса не пригорела.
- В конце, если не соблюдаете пост, добавьте немного сливочного масла для мягкости и вкуса. Или же оставьте кашу постной — она будет вкусной и в таком виде.
- Подавайте теплой или охлажденной.
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