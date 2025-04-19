Как красили яйца 100 лет назад: рецепты с мхом, черникой и рисом
Сегодня покраска яиц — скорее элемент декора: блестки, наклейки, термопленки и модные узоры. Но сто лет назад в деревнях и купеческих домах окрашивание яиц к Пасхе было не только делом рук, но и души. Использовали только натуральные материалы, передавая искусство из поколения в поколение. «Рамблер» поделится секретами украшения яиц прошлых веков.
1. Луковая шелуха
Луковая шелуха — самый доступный и популярный способ окрашивания яиц. В ней содержатся натуральные пигменты — флавоноиды, которые прочно въедаются в скорлупу. Варили ее долго, не меньше получаса, чтобы отвар стал насыщенно-коричневым или бордовым. В него опускали сырые яйца и варили до готовности. Цвет получался разным — от янтарного до темно-шоколадного — в зависимости от количества шелухи и сорта лука.
Как сделать:
- В кастрюлю положите три–четыре горсти сухой шелухи.
- Залейте 1,5 литрами воды.
- Варите 30 минут.
- Добавьте 1 ст. ложку соли и 1 ст. ложку уксуса.
- Положите яйца и варите еще 10 минут.
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2. Мраморные яйца с капустой и рисом
Чтобы получался «мраморный» рисунок, использовали шелуху в измельченном виде, иногда добавляли рис, чернила из краснокочанной капусты или свеклу. Яйцо обваливали в этом «коктейле», заворачивали в марлю и варили.
Как сделать:
- Шелуху лука мелко нарежьте, добавьте столовую ложку сырого риса.
- Обваляйте в смеси сырое яйцо.
- Заверните его в марлю, как мешочек, и закрепите ниткой.
- Варите в воде с добавлением уксуса 10–12 минут.
- После снятия марли скорлупа будто покрыта мраморными прожилками.
3. Мох и травы
Раньше дети и бабушки перед Пасхой собирали в лесу свежий мох, листья папоротника, клевера, одуванчика. На яйцо прикладывали листик, оборачивали его в капрон (в более ранние времена — в тонкий лоскут ткани) и опускали в отвар луковой шелухи. Фон получался темным, а в месте прикосновения листика оставался светлый силуэт. Особенно ценились папоротники — сложный узор считался оберегом.
Как сделать:
- К мокрому яйцу приложите листочек (клевер, укроп, петрушка, папоротник).
- Аккуратно заверните в ткань, плотно прижав узор.
- Варите в луковом отваре 10 минут.
4. Свекла, черника и капуста
Свекла давала нежный розовый цвет, но он быстро тускнел. Чтобы усилить оттенок, яйца держали в свекольном соке после варки еще несколько часов.
Как сделать:
- Свеклу натрите, залейте водой и варите 20 минут;
- Добавьте столовую ложку уксуса;
- Опустите вареные яйца в теплый отвар на три–пять часов.
Черника и бузина давали фиолетовый или серо-синий цвет. Такие яйца редко встречались — ягоды берегли, но на праздничный стол доставали, если хотели удивить гостей.
Как сделать:
- Разомните чернику, залейте водой, прокипятите десять минут.
- Влейте уксус, остудите.
- Погрузите варёные яйца в настой на два–четыре часа.
Из краснокочанной капусту отвар становился синем. Так, яйца приобретали голубой, почти небесный оттенок.
Как сделать:
Нашинкуйте капусту, залейте водой и варите 25 минут;
Процедите, добавьте уксус;
Оставьте яйца в отваре на четыре–восемь часов или на ночь.
Пасхальные яйца в прошлом отражали вложение труда, заботу и символику. Мраморные — к долголетию, темные — к защите, узорчатые — на счастье. Их не только ели, но и дарили, складывали в рушники, несли в храм и хранили еще несколько дней после праздника.
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