Как красили яйца 100 лет назад: рецепты с мхом, черникой и рисом

Сегодня покраска яиц — скорее элемент декора: блестки, наклейки, термопленки и модные узоры. Но сто лет назад в деревнях и купеческих домах окрашивание яиц к Пасхе было не только делом рук, но и души. Использовали только натуральные материалы, передавая искусство из поколения в поколение. «‎Рамблер» поделится секретами украшения яиц прошлых веков.

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1. Луковая шелуха

Луковая шелуха — самый доступный и популярный способ окрашивания яиц. В ней содержатся натуральные пигменты — флавоноиды, которые прочно въедаются в скорлупу. Варили ее долго, не меньше получаса, чтобы отвар стал насыщенно-коричневым или бордовым. В него опускали сырые яйца и варили до готовности. Цвет получался разным — от янтарного до темно-шоколадного — в зависимости от количества шелухи и сорта лука.

Как сделать:

В кастрюлю положите три–четыре горсти сухой шелухи. Залейте 1,5 литрами воды. Варите 30 минут. Добавьте 1 ст. ложку соли и 1 ст. ложку уксуса. Положите яйца и варите еще 10 минут.

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2. Мраморные яйца с капустой и рисом

Чтобы получался «мраморный» рисунок, использовали шелуху в измельченном виде, иногда добавляли рис, чернила из краснокочанной капусты или свеклу. Яйцо обваливали в этом «коктейле», заворачивали в марлю и варили.

Как сделать:

Шелуху лука мелко нарежьте, добавьте столовую ложку сырого риса. Обваляйте в смеси сырое яйцо. Заверните его в марлю, как мешочек, и закрепите ниткой. Варите в воде с добавлением уксуса 10–12 минут. После снятия марли скорлупа будто покрыта мраморными прожилками.

3. Мох и травы

Раньше дети и бабушки перед Пасхой собирали в лесу свежий мох, листья папоротника, клевера, одуванчика. На яйцо прикладывали листик, оборачивали его в капрон (в более ранние времена — в тонкий лоскут ткани) и опускали в отвар луковой шелухи. Фон получался темным, а в месте прикосновения листика оставался светлый силуэт. Особенно ценились папоротники — сложный узор считался оберегом.

Как сделать:

К мокрому яйцу приложите листочек (клевер, укроп, петрушка, папоротник). Аккуратно заверните в ткань, плотно прижав узор. Варите в луковом отваре 10 минут.

4. Свекла, черника и капуста

Свекла давала нежный розовый цвет, но он быстро тускнел. Чтобы усилить оттенок, яйца держали в свекольном соке после варки еще несколько часов.

Как сделать:

Свеклу натрите, залейте водой и варите 20 минут; Добавьте столовую ложку уксуса; Опустите вареные яйца в теплый отвар на три–пять часов.

Черника и бузина давали фиолетовый или серо-синий цвет. Такие яйца редко встречались — ягоды берегли, но на праздничный стол доставали, если хотели удивить гостей.

Как сделать:

Разомните чернику, залейте водой, прокипятите десять минут. Влейте уксус, остудите. Погрузите варёные яйца в настой на два–четыре часа.

Из краснокочанной капусту отвар становился синем. Так, яйца приобретали голубой, почти небесный оттенок.

Как сделать:

Нашинкуйте капусту, залейте водой и варите 25 минут;

Процедите, добавьте уксус;

Оставьте яйца в отваре на четыре–восемь часов или на ночь.

Пасхальные яйца в прошлом отражали вложение труда, заботу и символику. Мраморные — к долголетию, темные — к защите, узорчатые — на счастье. Их не только ели, но и дарили, складывали в рушники, несли в храм и хранили еще несколько дней после праздника.

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