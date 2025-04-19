В какой цвет красят яйца в России

В 2025 году Светлое Христово Воскресение по всей России приходится на 20 апреля. Между тем Пасха – это не только религиозный праздник, но и повод для семейных традиций. В рамках рубрики «Глас народа» мы спросили у жителей Екатеринбурга, как они готовятся к празднику, что для них значит пост и какие краски выбирают для пасхальных яиц.

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Большинство опрошенных признались, что собираются отмечать большой православный праздник, но причины у всех разные. Для одних это глубоко духовное событие.

«Обязательно. Святой праздник», – подчеркнул мужчина средних лет, один из опрошенных.

Другие видят в Пасхе семейную традицию. «Ну да, я к родителям поеду, они всегда празднуют», – призналась молодая девушка.

Несмотря на то что празднуют многие, соблюдение Великого поста оказалось для них необязательным ритуалом. Лишь единицы признались, что ограничивали себя в пище.

«Да, целую неделю. Больше не хватило», – прокомментировал один из опрошенных.

Другие честно признались в том, что пост не соблюдают.

Однако даже те, кто не постился, знакомы с традицией через старшее поколение.

«Я видела, как бабушка очень часто и пост соблюдала, и на службах стояла. Я была свидетелем, так скажем», – рассказала еще одна девушка.

При этом большинство опрошенных предпочитают украшать яйца при помощи луковой шелухи. Кто-то выбирает красный цвет, а кто-то и вовсе не планирует их разукрашивать.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о традициях светлого праздника Пасхи. Что обязательно необходимо сделать в Христово Воскресенье, читайте в нашем материале.