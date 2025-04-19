Религиовед оценил тренд на «дубайские куличи»

Мучные изделия с начинкой и «безумно дорогим» шоколадом неинтересны верующим.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил историк-религиовед Николай Сапелкин.

«Общество с каждым годом становится всё менее религиозным. Соответственно, подать прежние ценности и понимание очень непросто. Социологи отмечают, что в последние годы 62-65% граждан страны называют себя православными по культуре, при этом из них 20% вообще не крещены, а 35% не верят в жизнь после смерти, то есть являются по факту атеистами. Для кого все эти обращения? Для 5% наших соотечественников, которые регулярно посещают храм и молятся? Они осведомлены о том, что главное в жизни — скромность, что не нужно кичиться своим состоянием. А для кого-то это элемент потребительского общества. Ворвались же в этом году так называемые дубайские куличи, когда какой-то безумно дорогой шоколад и наполнитель используют, повышая стоимость кекса до 30 тысяч рублей».

Ранее в РПЦ назвали дураками людей, покупающих необычные дорогие пасхальные куличи. Связывать «гастрономически-коммерческие» проекты с Воскресением Христовым — непозволительно. Для верующего человека не имеет значения начинка праздничного кекса и его стоимость.