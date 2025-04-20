Пасхальный кулич без дрожжей: рецепты с творогом, шоколадом и без яиц

Приготовить пасхальный кулич без дрожжей можно гораздо быстрее, чем с ними, а результат получится ничуть не хуже. Такие куличи выходят сдобными, влажными и сладкими. «Лента.ру» собрала лучшие рецепты пасхальной выпечки без дрожжей и советы, как и где подольше ее хранить.

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Как правильно готовить куличи православной хозяйке

Когда готовить куличи

20 апреля в 2025 году православные верующие отметят светлый праздник Пасхи. Этот день всегда выпадает на воскресенье. А готовить куличи по православной традиции нужно или в Чистый четверг, или в Великую субботу — в 2025-м они выпадают на 17 и 19 апреля соответственно.

Какую молитву читать

Приступать к приготовлению куличей лучше всего с молитвой. Необязательно заучивать какую-то особенную, можно помолиться своими словами, попросить Бога благословить на этот труд, чтобы куличи вышли на славу и подарили сытость и здоровье тем, кто будет их есть. Например, можно произнести такие слова:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови нас на этот труд и дай нам силы и терпение, чтобы мы могли приготовить эти куличи во славу Твою. Аминь

Важно, что выбрать для приготовления куличей нужно время без суеты, телефонных разговоров или передач по телевизору. Нужно быть в хорошем расположении духа, направлять все свои мысли к Богу или разделить это время с родными.

Рецепты бездрожжевых куличей

Бездрожжевой кулич — это, по большому счету, пирог или кекс, отметила в беседе с «Лентой.ру» кондитер и шоколатье Елена Харина.

«Рецептов таких куличей великое множество, но все они сводятся к тому, чтобы приготовить тесто с большим количеством сдобы», — пояснила она.

Творожный кулич без дрожжей с изюмом

«Это самый сочный и влажный кулич, очень похожий на кекс. Изюм в нем можно заменить на любые другие цукаты, например курагу, или на шоколадные дропсы», — отметила Елена Харина.

Ингредиенты:

творог 9-процентный — 300 граммов;

сахар — 120 граммов;

яйца — 2 штуки;

сливочное масло — 120 граммов;

мука — примерно 450 граммов;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

ванильный сахар — пакетик;

соль — щепотка;

изюм — 100 граммов.

Приготовление:

В стеклянной миске смешайте до однородности творог, сахар, яйца и растопленное сливочное масло. Лучше использовать для этого погружной блендер, так смесь получится наиболее «гладкой» и без комочков. Важно, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Просейте в яично-творожную смесь пшеничную муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы точно разбить даже самые мелкие крупинки муки. Тщательно промойте изюм горячей водой, залейте его кипятком на 10-15 минут и оставьте набухать. После слейте воду и обсушите ягоды бумажными полотенцами. Если изюм очень крупный, лучше разрезать ягоды пополам. Добавьте в тесто изюм, снова хорошо перемешайте. Выложите тесто в форму для кулича. Важно оставить место с расчетом, что тесто поднимется, поэтому не заполняйте формочки больше, чем на две трети. Выпекайте куличи 40-50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из выпечки сухой. Если сверху кулич уже зазолотился, а внутри еще сырой, прикройте его «шапочкой» из пекарской бумаги или фольги.

Шоколадный кулич с вишней в мультиварке

«Мультиварка — спасение для работающих хозяек, у которых нет времени следить за выпечкой. Форма, конечно, получится нетрадиционная, но ведь главное — содержание», — прокомментировала Харина.

Ингредиенты:

кефир — 200 миллилитров;

cахар — 150 граммов;

яйца — 2 штуки;

сливочное масло — 100 граммов;

мука — 500 граммов;

какао-порошок — 3 столовые ложки;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

ванильный сахар — 1 чайная ложка;

соль — щепотка;

крахмал кукурузный — 2 столовые ложки;

вяленая вишня — 100 граммов.

Приготовление:

В миске смешайте сахар и яйца до однородности, после чего добавьте кефир, растопите сливочное масло и вылейте его тоже. Перемешайте. Смешайте отдельно все сухие ингредиенты: муку, какао-порошок, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Объедините их с масляно-кефирно-яичной смесью. Дайте тесту постоять 15-20 минут, так мука точно вберет в себя всю влагу. А пока займитесь вяленой вишней: залейте ее кипятком и оставьте постоять 5-10 минут. После чего слейте воду, обсушите ягоды салфетками и присыпьте кукурузным крахмалом, перемешайте. Крахмал поможет избежать пустот в куличе от влаги, которую будет выделять вишня при выпекании. Засыпьте вишню в тесто, тщательно вымешайте. Вылейте тесто в чашу мультиварки, заполнив ее на две трети. Выпекайте на режиме «Выпечка» 60-70 минут до готовности. Остудите и украсьте по желанию.

Вегетарианский кулич с цукатами

«Специально для вегетарианцев и веганов я разработала рецепт, в котором яйца заменяются на смесь льняной муки и воды. Для большей питательности дополнить такой кулич можно орехами или семечками», — отметила Елена Харина.

Ингредиенты:

растительное молоко (например, миндальное) — 200 миллилитров; растительное масло — 100 миллилитров;

сахар — 150 граммов;

льняная мука — 2 столовые ложки;

вода теплая — 6 столовые ложки;

мука — 500 граммов;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

ванильный сахар — 1 чайная ложка;

соль — щепотка;

цукаты — 150 граммов.

Приготовление:

Смешайте льняную муку с водой, оставьте набухать — эта смесь заменит яйца. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. В миске смешайте растительное молоко, сахар, льняную смесь и растительное масло. Добавьте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Еще раз очень хорошо вымешайте тесто, чтобы не было комочков. Хорошо промойте цукаты водой, обсушите бумажными полотенцами и добавьте в тесто. Вылейте тесто в бумажную форму для кулича, заполнив ее на две трети. Выпекайте 40-50 минут до золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна легко входить в кулич сверху донизу и оставаться сухой.

Чем быстро украсить кулич

Самая простая глазурь для кулича

Проще и быстрее всего сделать глазурь всего из двух ингредиентов — лимонного сока и сахарной пудры. Покрывать ей нужно полностью остывшие куличи.

Ингредиенты:

сахарная пудра — 50 граммов;

лимонный сок — 1-2 столовые ложки.

Приготовление:

Просейте сахарную пудру через сито, чтобы избавиться от комочков. Добавьте к сахарной пудре лимонный сок постепенно, начиная с одной чайной ложки, хорошо перемешайте. В итоге глазурь должна получиться достаточно жидкой, чтобы вязкими каплями стекать с ложки, но не слишком жидкой, иначе она просто впитается в поверхность кулича.

Как правильно хранить бездрожжевые куличи

Многие кондитеры, предвосхищая высокий спрос на куличи, готовят их заранее. Это можно делать, главное — правильно хранить такую выпечку, отметила Елена Харина. Она поделилась профессиональными секретами, которые помогут сохранить куличи на срок от недели до трех месяцев.

Дайте куличам полностью остыть

«Конечно, готовые куличи хочется побыстрее украсить и красиво упаковать. Но так нельзя делать, иначе в теплой и влажной среде мгновенно разовьется плесень», — предупредила собеседница «Ленты.ру».

После выпечки дайте куличам полностью остыть на решетке. Решетка поможет выпечке равномерно обсохнуть и остыть со всех сторон. Так получится избавиться от конденсата внутри упаковки, от которого куличи испортятся гораздо быстрее.

Используйте герметичную упаковку

«Куличи, завернутые в крафтовую бумагу и украшенные джутом — это очень аутентично. Но, к сожалению, совершенно непрактично с точки зрения хранения», — отметила Харина.

Хранить куличи лучше всего в герметичных контейнерах или крепко завязанных пакетах. Так удастся избежать присоединения спор грибков, а куличи не будут пересыхать.

Не храните куличи в холодильнике

«Согласитесь, первый порыв — поставить куличи в холодильник, чтобы хранились подольше. Но в холодильнике выпечка становится быстро сухой и жесткой. Храните их лучше в сухом месте при комнатной температуре: подойдет шкаф на кухне, который подальше от духовки. И добавьте в упаковку кусочек яблока: оно убережет кулич от пересыхания», — посоветовала кондитер.

Не бойтесь замораживать куличи

Кулич может храниться при комнатной температуре до полутора недель при соблюдении всех условий, отметила собеседница «Ленты.ру». Но если хочется сохранить выпечку на срок до трех месяцев, можно положить куличи в морозилку.